Lăn trứng gà có “hút độc”, giảm mệt mỏi như lời truyền miệng?

Mẹo dân gian lăn trứng gà có tác dụng gì?

Lăn trứng gà thường dùng trứng luộc còn ấm lăn nhẹ lên vùng cơ mỏi, căng cứng. Hơi ấm kết hợp với động tác massage có thể giúp cơ thư giãn, giảm cảm giác đau mỏi tạm thời, hỗ trợ lưu thông máu tại chỗ và tạo cảm giác dễ chịu, nhất là sau khi làm việc lâu hoặc vận động.

Công dụng lăn trứng gà dưới góc nhìn y học

Lăn trứng gà thường được thực hiện bằng cách dùng trứng luộc còn ấm lăn nhẹ lên vùng cơ mỏi, căng cứng. Hơi ấm kết hợp với động tác massage có thể giúp cơ thư giãn, giảm cảm giác đau mỏi tạm thời, hỗ trợ lưu thông máu tại chỗ và mang lại cảm giác dễ chịu, đặc biệt sau khi ngồi lâu, làm việc căng thẳng hoặc vận động nhiều.

Thời điểm nên cân nhắc và cần cẩn trọng với lăn trứng gà

Lăn trứng gà là phương pháp khá đơn giản nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp. Việc xác định đúng trường hợp có thể áp dụng và những tình huống cần tránh sẽ giúp hạn chế nguy cơ gây hại cho cơ thể.

Khi nào có thể cân nhắc?

Trong một số trường hợp, lăn trứng gà có thể được dùng như biện pháp hỗ trợ thư giãn tại nhà, nhất là khi cơ thể chỉ bị mỏi nhẹ sau khi ngồi lâu, làm việc văn phòng hoặc đứng nhiều. Hơi ấm từ trứng luộc có thể giúp thư giãn cơ, giảm cảm giác khó chịu tạm thời ở vùng cổ, vai, lưng; đồng thời động tác lăn nhẹ tạo cảm giác thư thái. Tuy nhiên, đây chỉ là phương pháp chăm sóc bổ trợ, không thay thế điều trị y tế. Khi thực hiện, nên dùng trứng luộc chín, để nguội đến độ ấm vừa phải và bọc trong khăn sạch để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da, tránh nguy cơ bỏng và bảo đảm vệ sinh.

Khi nào không nên dùng hoặc cần thận trọng?

Không phải ai cũng phù hợp với phương pháp lăn trứng gà, bởi nhiệt và ma sát có thể gây kích ứng hoặc làm tổn thương nặng hơn. Không nên lăn trứng lên vùng da trầy xước, có vết thương hở, viêm đỏ hoặc nhiễm khuẩn; cũng không nên tiếp tục tự xử lý nếu cơn đau kéo dài nhiều ngày hoặc kèm sốt, sưng nề, tê bì tay chân. Trứng dùng để lăn cần còn nguyên vỏ, không hư hỏng và bảo đảm chất lượng để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính cũng nên thận trọng, nhất là khi đang có bệnh lý nền hoặc triệu chứng bất thường.

Lưu ý về vệ sinh và an toàn khi áp dụng

Để tránh rủi ro khi lăn trứng gà, cần chú ý nhiệt độ, vệ sinh và thời gian tiếp xúc với da. Nên chọn trứng tươi, vỏ nguyên vẹn, luộc chín kỹ và không sử dụng trứng đã bảo quản lâu hoặc có dấu hiệu hư hỏng. Trước khi thực hiện, cần rửa sạch tay, khăn bọc trứng và các dụng cụ liên quan. Khi lăn, nên thực hiện nhẹ nhàng, không giữ trứng quá lâu tại một vị trí để tránh làm da nóng rát, kích ứng hoặc bỏng.