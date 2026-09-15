Lý do đi tiểu đêm nhiều lần không rõ nguyên nhân

VOV.VN - Tôi năm nay hơn 60 tuổi. Mỗi đêm đi tiểu cả chục lần. Tôi đi khám nhiều bệnh viện nhưng đều không phát hiện ra. Hiện tôi chỉ điều trị tiểu đường nhưng chỉ số ổn định. Tôi nên khám hoặc điều trị chỗ nào với tình trạng này? Bác sĩ Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Theo bác sĩ Phạm Quang Khải, Khoa Ngoại thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E, một đời sống tình dục hòa hợp giúp điều chỉnh hormone như testosterone ở nam giới, cải thiện chu kỳ kinh nguyệt ở nữ giới và giảm căng thẳng hiệu quả.
VOV.VN - Khi ly hôn, nhà chồng tôi kiên quyết giữ cháu trai và "trả thù" tôi bằng cách nói xấu. Bây giờ bố nó lấy vợ mới, bỏ rơi cháu. Tôi làm thế nào để kéo con lại gần? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người phụ nữ.
VOV.VN - Vợ chồng tôi kết hôn được hơn 1 năm rồi nhưng ham muốn vẫn nhiều. Ngày nào cũng quan hệ, liệu có ảnh hưởng tiêu cực gì cho sức khỏe hay không? Bác sĩ Nguyễn Văn Phúc, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ và tư vấn cho nhân vật.