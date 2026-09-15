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Lý do đi tiểu đêm nhiều lần không rõ nguyên nhân
Thứ Ba, 15:00, 15/09/2026

Lý do đi tiểu đêm nhiều lần không rõ nguyên nhân

VOV.VN - Tôi năm nay hơn 60 tuổi. Mỗi đêm đi tiểu cả chục lần. Tôi đi khám nhiều bệnh viện nhưng đều không phát hiện ra. Hiện tôi chỉ điều trị tiểu đường nhưng chỉ số ổn định. Tôi nên khám hoặc điều trị chỗ nào với tình trạng này? Bác sĩ Tạ Việt Cường, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội tư vấn cho nhân vật.

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PV/VOV2
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