English
/ ĐỜI SỐNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Muốn tận dụng tối đa dinh dưỡng từ trái cây thì ăn vào lúc nào?

Thứ Năm, 06:06, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trái cây cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất và chất xơ, nhưng ăn vào thời điểm nào, với lượng bao nhiêu để tốt cho sức khỏe không phải ai cũng biết.

 

Vì sao nên ăn trái cây đúng thời điểm?

Mỗi loại trái cây cung cấp lượng nước, đường tự nhiên, vitamin, khoáng chất và chất xơ khác nhau. Ăn trái cây hợp lý giúp bổ sung dưỡng chất, cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ kiểm soát cân nặng, đường huyết. Tuy nhiên, không có thời điểm ăn trái cây nào tốt nhất cho tất cả mọi người. Lợi ích còn phụ thuộc vào loại quả, khẩu phần, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe.

Ăn trái cây vào thời điểm nào tốt nhất?

Ăn trái cây vào buổi sáng

Ăn trái cây vào bữa sáng hoặc dùng làm món ăn nhẹ buổi sáng giúp bổ sung vitamin, khoáng chất, chất xơ và nước. Đường tự nhiên trong trái cây cung cấp năng lượng, trong khi chất xơ hỗ trợ tiêu hóa, phòng ngừa táo bón. Các loại quả giàu nước như dưa hấu, cam, bưởi cũng góp phần đáp ứng nhu cầu nước của cơ thể. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng cho thấy ăn trái cây vào buổi sáng giúp thải độc hoặc hấp thu dinh dưỡng tốt hơn các thời điểm khác, bởi gan và thận đảm nhiệm chức năng chuyển hóa, đào thải chất thải.

muon tan dung toi da dinh duong tu trai cay thi an vao luc nao hinh anh 1

Ăn trái cây khi đói

Khi đói giữa các bữa ăn, bạn có thể chọn trái cây tươi thay cho bánh kẹo hoặc đồ ăn nhiều đường, chất béo. Trái cây cung cấp năng lượng, nước và chất xơ, giúp tạo cảm giác no, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ kiểm soát cân nặng. Tuy nhiên, cần chú ý khẩu phần và tổng năng lượng nạp vào. Người có dạ dày nhạy cảm, dễ trào ngược hoặc khó chịu khi ăn quả chua nên chọn loại trái cây phù hợp và điều chỉnh thời điểm ăn.

Ăn trái cây trước hoặc sau bữa ăn

Với phần lớn người khỏe mạnh, chưa có bằng chứng thuyết phục cho thấy ăn trái cây trước hay sau bữa ăn mang lại lợi ích vượt trội. Bạn có thể ăn cùng bữa chính, tráng miệng hoặc dùng làm bữa phụ, miễn duy trì khẩu phần hợp lý. Người mắc bệnh tiểu đường nên ưu tiên trái cây tươi nguyên miếng, kiểm soát lượng ăn và hạn chế nước ép thêm đường; đồng thời theo dõi đường huyết để điều chỉnh khẩu phần phù hợp.

Ăn trái cây trước và sau khi tập luyện

Với người thường xuyên tập gym hoặc chơi thể thao, trái cây giúp bổ sung carbohydrate trước và sau buổi tập. Chuối là lựa chọn phổ biến trước khi vận động nhờ dễ ăn, cung cấp năng lượng. Sau tập, trái cây giúp bù nước và phục hồi năng lượng, nên kết hợp với thực phẩm giàu protein như sữa, sữa chua hoặc trứng để hỗ trợ phục hồi cơ bắp.

Chuối, bưởi, lê, lựu và bơ đều phù hợp với người tập luyện. Việc lựa chọn nên dựa trên nhu cầu dinh dưỡng, khẩu phần và mục tiêu tập luyện.

Ăn trái cây ngay sau khi gọt hoặc cắt

Trái cây sau khi gọt vỏ hoặc cắt miếng nên được ăn sớm để hạn chế oxy hóa và hao hụt một số vitamin. Nếu chưa dùng ngay, hãy cho vào hộp sạch, đậy kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, tránh để lâu ở nhiệt độ phòng để hạn chế vi sinh vật phát triển.

Thời điểm nào không nên ăn trái cây?

Để hạn chế khó chịu và bảo đảm an toàn, người bị rối loạn tiêu hóa nên điều chỉnh loại trái cây và khẩu phần theo khả năng dung nạp. Ăn quá nhiều trái cây sát giờ ngủ có thể gây đầy bụng; người mắc tiểu đường cần tính lượng carbohydrate vào khẩu phần hàng ngày. Ngoài ra, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc, vì vậy người đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ. Những quan niệm như tôm kỵ trái cây giàu vitamin C, hồng kỵ khoai tây hay lê kỵ mật ong hiện chưa có đủ cơ sở khoa học vững chắc.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

10 loại trái cây giàu chất xơ, càng ăn càng tốt cho tiêu hóa và sức khỏe
10 loại trái cây giàu chất xơ, càng ăn càng tốt cho tiêu hóa và sức khỏe

VOV.VN - Trái cây giàu chất xơ không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả mà còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Dưới đây là những loại trái cây giàu chất xơ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin và chất chống oxy hóa mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

10 loại trái cây giàu chất xơ, càng ăn càng tốt cho tiêu hóa và sức khỏe

10 loại trái cây giàu chất xơ, càng ăn càng tốt cho tiêu hóa và sức khỏe

VOV.VN - Trái cây giàu chất xơ không chỉ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả mà còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm cholesterol và phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính. Dưới đây là những loại trái cây giàu chất xơ, đồng thời cung cấp nhiều vitamin và chất chống oxy hóa mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Loại quả thanh mát cực sẵn ở chợ, giúp khỏe tim, mát gan lại chống lão hóa
Loại quả thanh mát cực sẵn ở chợ, giúp khỏe tim, mát gan lại chống lão hóa

VOV.VN - Su su là loại thực phẩm cực kỳ quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt nhờ hương vị thanh mát, dễ ăn và dễ chế biến. Tuy có mức giá rất bình dân, quả su su lại sở hữu hàm lượng dinh dưỡng đáng kinh ngạc cùng vô số đặc tính sinh học có lợi cho sức khỏe.

Loại quả thanh mát cực sẵn ở chợ, giúp khỏe tim, mát gan lại chống lão hóa

Loại quả thanh mát cực sẵn ở chợ, giúp khỏe tim, mát gan lại chống lão hóa

VOV.VN - Su su là loại thực phẩm cực kỳ quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt nhờ hương vị thanh mát, dễ ăn và dễ chế biến. Tuy có mức giá rất bình dân, quả su su lại sở hữu hàm lượng dinh dưỡng đáng kinh ngạc cùng vô số đặc tính sinh học có lợi cho sức khỏe.

6 loại trái cây nhiều đường tự nhiên: Ăn sao cho hợp lý?
6 loại trái cây nhiều đường tự nhiên: Ăn sao cho hợp lý?

VOV.VN - Nho, xoài, cherry, chuối, lê và dứa chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao nhưng vẫn giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Kiểm soát khẩu phần, ưu tiên trái cây nguyên quả giúp tận dụng lợi ích dinh dưỡng mà không nạp quá nhiều đường.

6 loại trái cây nhiều đường tự nhiên: Ăn sao cho hợp lý?

6 loại trái cây nhiều đường tự nhiên: Ăn sao cho hợp lý?

VOV.VN - Nho, xoài, cherry, chuối, lê và dứa chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao nhưng vẫn giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Kiểm soát khẩu phần, ưu tiên trái cây nguyên quả giúp tận dụng lợi ích dinh dưỡng mà không nạp quá nhiều đường.

 
KINH TẾ
Du lịch
XÃ HỘI
Văn học
Bóng đá quốc tế
Tin nóng
Dự báo thời tiết
Giải trí
Bất Động sản