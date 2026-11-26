Người bệnh tiểu đường thường được khuyên không nên ăn đồ ngọt, trong đó có chocolate. Tuy nhiên, việc tránh hoàn toàn món ăn này đôi khi không dễ, nhất là vào những dịp chocolate thường được dùng làm quà tặng như lễ, Tết hay ngày Valentine.

Vậy người bệnh tiểu đường có thể thưởng thức một hoặc hai miếng chocolate trong những dịp đặc biệt, hoặc trong cuộc sống hằng ngày không? Câu trả lời là có. Điều cần lưu ý là lựa chọn loại phù hợp và ăn theo cách có thể đưa vào một chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Các loại chocolate khác nhau thế nào?

Không phải loại chocolate nào cũng giống nhau, đặc biệt về ảnh hưởng đến đường huyết.

Chocolate đen: Chứa nhiều cacao và ít đường hơn chocolate sữa hoặc chocolate trắng. Vì thế chuyên gia khuyến nghị lựa chọn chocolate đen có ít nhất 70% cacao. Do ít đường hơn, loại này thường có lượng carbohydrate thấp hơn. Tuy nhiên, tỷ lệ cacao càng cao thì tổng lượng chất béo và chất béo bão hòa cũng có thể càng cao.

Người bệnh tiểu đường vẫn có thể ăn chocolate, nhưng cần chọn loại phù hợp, kiểm soát khẩu phần và tính lượng carbohydrate trong bữa ăn (Ảnh: Diabetes Food Hub)

Chocolate sữa: Chứa nhiều đường, nhiều carbohydrate và ít flavonoid (là nhóm hợp chất tự nhiên có trong thực vật, có đặc tính chống oxy hóa) có lợi hơn chocolate đen. Loại này thường được bổ sung chất khô từ sữa, góp phần làm tăng lượng carbohydrate.

Chocolate trắng: Trong ba loại, chocolate trắng ít có lợi nhất vì không chứa phần chất rắn cacao, mà chủ yếu gồm bơ cacao, đường và chất khô từ sữa. Hàm lượng đường và carbohydrate cao khiến loại này kém phù hợp hơn với người bệnh tiểu đường.

Chocolate đen có những lợi ích gì?

Chocolate đen, đặc biệt loại chứa từ 70% cacao trở lên, có thể mang lại một số lợi ích:

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Flavonoid trong chocolate đen có thể giúp hạ huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim thông qua việc cải thiện chức năng mạch máu.

Cung cấp khoáng chất: Chocolate đen là nguồn cung cấp các khoáng chất như sắt, magiê và kẽm.

Bổ sung chất chống oxy hóa: Flavonoid còn có đặc tính chống oxy hóa, có thể giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do các gốc tự do.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí BMJ, tìm hiểu mối liên hệ giữa việc ăn chocolate và nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Nghiên cứu ghi nhận những người ăn khoảng 5 ounce chocolate mỗi tuần, tương đương khoảng 142 g, có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 thấp hơn những người hiếm khi ăn. Mối liên hệ này rõ hơn ở nhóm ăn chocolate đen.

Tuy nhiên, nghiên cứu dạng này phản ánh mối liên hệ trong các thói quen tổng thể. Chẳng hạn, người ăn chocolate đen cũng có thể duy trì chế độ ăn uống hoặc mức độ vận động giúp giảm nguy cơ mắc bệnh. Kết quả không có nghĩa là bạn nên bắt đầu ăn chocolate đen để phòng bệnh tiểu đường.

Dù có một số lợi ích, chocolate đen vẫn chứa carbohydrate, chất béo và chất béo bão hòa. Vì vậy, cần ăn với lượng vừa phải.

Cách đưa chocolate vào chế độ ăn

Để thưởng thức chocolate trong khi vẫn kiểm soát đường huyết, bài viết đưa ra những lưu ý sau:

Chọn chocolate đen: Ưu tiên loại có ít nhất 70% cacao. Chocolate đen thường chứa ít đường hơn và có nhiều lợi ích sức khỏe hơn, nên nhìn chung là lựa chọn phù hợp hơn cho người bệnh tiểu đường.

Đọc nhãn dinh dưỡng: Kiểm tra khẩu phần và tổng lượng carbohydrate. Giữ khẩu phần nhỏ, chẳng hạn một hoặc hai miếng, để kiểm soát lượng carbohydrate ăn vào.

Ăn trong một bữa ăn cân bằng: Có thể thưởng thức chocolate trong bữa ăn gồm rau không chứa tinh bột, protein nạc như thịt gà, cá hoặc đậu phụ và nguồn carbohydrate chất lượng như ngũ cốc nguyên hạt, rau củ chứa tinh bột hoặc trái cây. Cách kết hợp này giúp cân bằng dinh dưỡng khi đưa chocolate vào thực đơn. Cần tính cả carbohydrate từ chocolate vào tổng lượng của bữa ăn.

So sánh thành phần dinh dưỡng của các loại chocolate

Theo bảng dinh dưỡng trong bài, mỗi miếng chocolate đen chứa 92% hoặc 86% cacao đều cung cấp 6 g chất béo và 4 g chất béo bão hòa; lượng carbohydrate lần lượt là 3 g và 4 g. Với chocolate đen chứa 72% cacao, mỗi miếng có 5 g carbohydrate, 5 g chất béo và 3 g chất béo bão hòa.

Trong khi đó, mỗi miếng chocolate sữa chứa 6 g carbohydrate, 3,5 g chất béo và 2 g chất béo bão hòa. Chocolate trắng cung cấp 5 g carbohydrate, 3 g chất béo và 2 g chất béo bão hòa mỗi miếng.

Các số liệu cho thấy chocolate đen có tỷ lệ cacao cao chứa ít carbohydrate hơn trong những khẩu phần được so sánh, nhưng lượng chất béo và chất béo bão hòa lại cao hơn. Vì vậy, người bệnh tiểu đường vẫn cần chú ý khẩu phần và đọc nhãn dinh dưỡng khi lựa chọn.

Người bệnh tiểu đường không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn chocolate. Lựa chọn loại phù hợp và ăn vừa phải là những yếu tố quan trọng. Chocolate đen có tỷ lệ cacao cao nhìn chung là lựa chọn tốt hơn, nhưng vẫn cần chú ý khẩu phần và kết hợp với các thực phẩm lành mạnh để hỗ trợ đạt mục tiêu đường huyết.