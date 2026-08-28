Uống thuốc tiểu đường có hại dạ dày không?

VOV.VN - Tôi bị tiểu đường và phải điều trị nhiều năm nay. Mới đây có phát hiện thêm bệnh dạ dày. Có phải uống thuốc tiểu đường nhiều gây hại cho dạ dày hay không? Bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, Bệnh viện Việt Đức tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn có thể khiến suy giảm ham muốn cũng như khả năng quan hệ tình dục của các cặp đôi. Cùng nghe bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ phân tích vấn đề này và chia sẻ cách kết nối tình dục trong quá trình điều trị vô sinh.
VOV.VN - Hơn 10 năm chung sống, có người chồng thành đạt, hai con trai và một gia đình tưởng như đủ đầy, người phụ nữ vẫn cảm thấy cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Một lần đọc được tin nhắn chồng so sánh mình với người cũ khi đang mang thai đã trở thành cú sốc khiến chị rơi vào trầm cảm suốt 3 năm.
VOV.VN - Trước vợ chồng tôi rất thắm thiết chuyện phòng the nhưng thời gian gần đây bà ấy chẳng thiết tha gì cả. Mỗi lần chỉ là trả bài cho xong. Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội giúp nhân vật lý giải những thắc mắc về vấn đề của mình.