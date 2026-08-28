Uống thuốc tiểu đường có hại dạ dày không?

Một cuộc hôn nhân không thiếu thứ gì, trừ cảm giác được yêu

VOV.VN - Hơn 10 năm chung sống, có người chồng thành đạt, hai con trai và một gia đình tưởng như đủ đầy, người phụ nữ vẫn cảm thấy cô đơn ngay trong chính cuộc hôn nhân của mình. Một lần đọc được tin nhắn chồng so sánh mình với người cũ khi đang mang thai đã trở thành cú sốc khiến chị rơi vào trầm cảm suốt 3 năm.