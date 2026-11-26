Bạn thường nghe nói bữa sáng là “bữa ăn quan trọng nhất trong ngày”. Thực tế, mọi bữa ăn đều đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, lựa chọn thực phẩm cho bữa sáng có thể khiến nhiều người mắc bệnh bối rối.

Các nghiên cứu cho thấy ăn sáng nhìn chung có lợi: hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giúp no lâu hơn trong ngày và duy trì đường huyết trong khoảng mục tiêu.

Dù vậy, bữa sáng không cần cầu kỳ. Bạn có thể chọn một lát bánh mì nguyên hạt phết bơ nghiền hoặc bơ đậu phộng; phô mai dạng thanh cùng một nắm hạt; hay một quả trứng luộc kèm một phần trái cây.

4 lưu ý khi xây dựng bữa sáng lành mạnh

Lựa chọn bữa sáng phù hợp phụ thuộc vào kế hoạch ăn uống cá nhân, sở thích, mục tiêu sức khỏe, lịch sinh hoạt và ngân sách của mỗi người.

Chú ý lượng carbohydrate

Carbohydrate là chất dinh dưỡng ảnh hưởng nhiều nhất đến đường huyết. Lượng carbohydrate phù hợp trong bữa sáng phụ thuộc vào kế hoạch ăn uống, thuốc điều trị tiểu đường và diễn biến đường huyết của bạn. Những thông tin này giúp đánh giá cách cơ thể xử lý carbohydrate vào buổi sáng.

Bữa sáng cho người tiểu đường cần chú ý lượng carbohydrate, ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt, protein và chất xơ để hỗ trợ kiểm soát đường huyết (Ảnh: Diabetes Food Hub)

Nhiều thực phẩm thường dùng trong bữa sáng chứa carbohydrate, vì vậy cần theo dõi tổng lượng ăn vào. Ngũ cốc ăn sáng, sữa và trái cây đều chứa carbohydrate; khi kết hợp, tổng lượng có thể tăng nhanh. Chỉ một chiếc bánh mì vòng cũng có thể chứa hơn 50 g carbohydrate.

Theo dõi đường huyết trước ăn và hai giờ sau ăn giúp bạn có thêm dữ liệu để lựa chọn thực phẩm phù hợp cho bữa sáng.

Ưu tiên ngũ cốc nguyên hạt

Nếu ăn bánh mì hoặc ngũ cốc vào bữa sáng, hãy đọc nhãn dinh dưỡng để biết khẩu phần, tổng lượng carbohydrate và chất xơ.

Nên chọn sản phẩm làm từ ngũ cốc nguyên hạt, có hàm lượng chất xơ cao hơn. Chuyên gia dinh dưỡng khuyên lựa chọn thực phẩm cung cấp 2,5-4,9 g chất xơ mỗi khẩu phần được coi là nguồn chất xơ tốt; từ 5 g trở lên mỗi khẩu phần là nguồn chất xơ rất tốt.

Lựa chọn chất béo lành mạnh

Chất béo có thể giúp bạn no lâu hơn, nhưng cần lựa chọn phù hợp. Thịt xông khói, xúc xích và trứng chiên bằng bơ chứa nhiều chất béo bão hòa, có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Thay vào đó, có thể dùng dầu ăn dạng xịt để phủ chảo khi chiên trứng; chọn thịt gà tây xông khói hoặc xúc xích gà thay cho các sản phẩm tương tự làm từ thịt lợn.

Bổ sung protein nạc và chất xơ

Một trong những mục tiêu chính của bữa sáng là giúp bạn no đến bữa trưa. Protein và chất xơ được tiêu hóa chậm, giúp hạn chế cảm giác đói và duy trì cảm giác no lâu hơn. Bữa sáng giàu protein và chất xơ có thể giúp giảm cảm giác thèm ăn trước bữa trưa, đồng thời hỗ trợ duy trì đường huyết trong khoảng mục tiêu.

Những thực phẩm cung cấp protein cho bữa sáng

Trứng: Có thể chế biến theo nhiều cách như luộc chín để tiện mang theo, chần để không phải bổ sung chất béo, hoặc làm trứng chiên bằng dầu ăn dạng xịt thay cho bơ.

Sữa chua Hy Lạp: Sữa chua Hy Lạp nguyên vị thường chứa nhiều protein và ít carbohydrate hơn sữa chua thông thường trong mỗi khẩu phần. Nên chọn loại nguyên vị, không đường; thêm gia vị, các loại hạt hoặc nguồn carbohydrate chất lượng như trái cây tươi để tạo hương vị.

Phô mai tươi cottage: Có thể ăn loại ít béo riêng hoặc kết hợp với trái cây tươi nếu thích vị ngọt. Cần tính cả lượng carbohydrate trong phần trái cây ăn kèm. Nếu thích vị mặn, có thể thêm cà chua, dưa chuột thái nhỏ và một ít thì là.

Các loại hạt hoặc bơ hạt: Thêm hạt vào sữa chua, phết bơ đậu phộng và rắc quế lên bánh mì nướng, hoặc chấm những lát táo với loại bơ hạt yêu thích.

Đậu phụ: Có thể bóp vụn đậu phụ để chế biến món chay tương tự trứng khuấy, hoặc thêm đậu phụ non vào sinh tố để tăng lượng protein.

Những thực phẩm giàu chất xơ

Yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt: Có thể chọn yến mạch, bánh mì nguyên hạt hoặc ngũ cốc nguyên hạt.

Trái cây: Đặc biệt là các loại quả mọng, táo, lê và quả bơ.

Các loại hạt như chia, hạt lanh hoặc hạt gai dầu: Thêm một đến hai thìa canh vào sinh tố, ngũ cốc hoặc sữa chua là cách đơn giản để tăng chất xơ cho bữa sáng.

Các loại đậu: Đậu nướng ăn cùng bánh mì nướng là một phần trong bữa sáng lành mạnh.