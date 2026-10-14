Người cholesterol cao nên ăn sáng vào thời điểm nào?

Một bữa sáng cân bằng trong vòng khoảng hai giờ sau khi thức dậy có thể giúp kiểm soát cholesterol cao. Các nghiên cứu cho thấy bỏ bữa sáng có liên quan đến tăng cholesterol LDL, thường được gọi là cholesterol “xấu”, và nguy cơ mắc bệnh tim.

Bên cạnh thời điểm ăn, việc lựa chọn thực phẩm giàu chất xơ, dưỡng chất, chất béo có lợi, đồng thời hạn chế chất béo bão hòa và natri cũng cần được chú ý.

Ăn sáng trong khoảng hai giờ sau khi thức dậy

Bữa sáng không chỉ cung cấp năng lượng và giảm cảm giác đói mà còn có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol. Với người có cholesterol cao, các nghiên cứu được bài viết dẫn lại gợi ý rằng ăn trong khoảng hai giờ đầu sau khi thức dậy có thể mang lại lợi ích.

Ăn sáng trong khoảng hai giờ sau khi thức dậy có thể hỗ trợ kiểm soát cholesterol cao (Ảnh: Getty)

Những kết quả đáng chú ý gồm:

Ăn sáng hằng ngày có liên quan đến mức LDL thấp hơn: Nhiều nghiên cứu ghi nhận thói quen này gắn với mức cholesterol LDL thấp hơn và mức cholesterol HDL, thường được gọi là cholesterol “tốt”, cao hơn. Bỏ bữa sáng có liên quan đến nguy cơ cholesterol cao: Một khảo sát ghi nhận mối liên hệ này ở thanh thiếu niên và người trưởng thành trẻ tuổi.

Bữa sáng lành mạnh có thể cải thiện chỉ số mỡ máu: Một nghiên cứu khác cho thấy người lớn tuổi ăn bữa sáng có chất lượng tốt tăng mức HDL và giảm triglyceride. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lưu ý cần thêm nghiên cứu để hiểu đầy đủ tác động của thời điểm ăn sáng đối với cholesterol. Vì vậy, khoảng hai giờ sau khi thức dậy nên được hiểu là một gợi ý, chưa phải mốc thời gian tối ưu đã được xác lập cho tất cả mọi người.

Bỏ bữa sáng có liên quan đến những vấn đề sức khỏe nào?

Ngoài cung cấp năng lượng và dưỡng chất, bữa sáng còn ảnh hưởng đến cách ăn uống trong ngày, hoạt động thể chất, quá trình chuyển hóa và mức cholesterol.

Các nghiên cứu được bài viết dẫn lại ghi nhận việc bỏ bữa sáng có liên quan đến:

Tăng huyết áp: Khi phân tích nhiều nghiên cứu ở người trưởng thành có và không mắc đái tháo đường, các nhà nghiên cứu nhận thấy ăn sáng từ ba ngày trở xuống mỗi tuần có liên quan đến tăng huyết áp.

Tăng cân: Ngoài thực phẩm lựa chọn, thời điểm ăn sáng có thể liên quan đến vòng eo và lượng mỡ cơ thể. Một tổng quan nghiên cứu ghi nhận mối liên hệ giữa bỏ bữa sáng với tăng cân, béo phì.

Bệnh tim và động mạch: Một số nghiên cứu liên hệ việc bỏ bữa sáng với xơ vữa động mạch và bệnh động mạch vành. Đây là những tình trạng làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Đái tháo đường type 2: Một tổng quan nghiên cứu cho thấy người trưởng thành bỏ bữa sáng có nguy cơ mắc bệnh cao hơn.

Vấn đề sức khỏe tinh thần: Phân tích dữ liệu của hơn 300.000 trẻ em và người trưởng thành ghi nhận bỏ bữa sáng có liên quan đến khả năng gặp trầm cảm, căng thẳng cao hơn ở nhiều nhóm tuổi, cùng tình trạng lo âu ở thanh thiếu niên.

Khả năng nhận thức: Một số bằng chứng cho thấy bỏ bữa sáng có thể ảnh hưởng đến khả năng chú ý và trí nhớ làm việc, tức khả năng giữ và xử lý thông tin trong thời gian ngắn. Những mối liên hệ này không đồng nghĩa việc bỏ bữa sáng là nguyên nhân trực tiếp gây ra tất cả các tình trạng trên.

Chọn bữa sáng giúp kiểm soát cholesterol

Theo chuyên gia, bên cạnh duy trì bữa sáng, người dùng cần chú trọng một bữa ăn lành mạnh và cân bằng.

Ăn rau và trái cây: Rau và trái cây cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ cùng các hợp chất thực vật có lợi.

Tăng thực phẩm giàu chất xơ: Ngũ cốc nguyên hạt, yến mạch và trái cây tươi giúp hỗ trợ tiêu hóa, đồng thời góp phần giảm lượng cholesterol được hấp thu tại ruột.

Hạn chế thịt chế biến sẵn: Thịt xông khói, xúc xích và các loại thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều chất béo bão hòa và natri. Chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol LDL.

Chú ý lượng muối: Thực phẩm nhiều muối không trực tiếp làm tăng cholesterol, nhưng có thể làm tăng nguy cơ tim mạch và các vấn đề liên quan.

Bổ sung nguồn omega-3: Cá hồi, cá hồi vân và một số loại cá khác cung cấp axit béo omega-3. Một số sản phẩm sữa chua được bổ sung omega-3 cũng có thể là nguồn cung cấp.

Omega-3 có thể giúp giảm triglyceride. Tuy nhiên, không nên hiểu rằng mọi thực phẩm chứa omega-3 đều làm giảm cholesterol LDL.

Vì sao cholesterol cao đáng lo?

Cholesterol là chất có dạng sáp. Khi dư thừa, cholesterol có thể góp phần hình thành mảng bám trong động mạch, những mạch máu đưa máu giàu oxy từ tim đến các bộ phận của cơ thể.

Cholesterol cao có thể làm tăng nguy cơ:

Hẹp và tắc mạch: Mảng bám làm hẹp lòng mạch; biến chứng liên quan đến cục máu đông có thể gây tắc nghẽn dòng máu.

Đau thắt ngực và nhồi máu cơ tim: Dòng máu đến tim bị hạn chế hoặc tắc nghẽn có thể gây những tình trạng này.

Bệnh tim và đột quỵ: Cholesterol cao là một yếu tố làm tăng nguy cơ.

Cholesterol cao thường không gây triệu chứng rõ ràng và thường cần xét nghiệm máu để phát hiện. Nếu lo lắng về chỉ số cholesterol hoặc cần hỗ trợ kiểm soát, người dùng nên trao đổi với nhân viên y tế.