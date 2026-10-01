Người đàn ông đau khổ vì trót rung động với bạn thân của vợ

VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện đau khổ vì vướng vào mối tình tay ba khi anh đã động lòng với bạn thân của vợ. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Chàng trai trẻ mong muốn chuyên gia chia sẻ bí quyết để đưa bạn tình "lên đỉnh" khi quan hệ tình dục. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Trải qua hai cuộc hôn nhân thất bại, người đàn ông trong câu chuyện vẫn mong muốn đi tiếp bước nữa. Chuyên gia tâm lý sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Người chồng trong câu chuyện đau đầu vì hai vợ chồng thường cãi nhau vì việc phân chia việc nhà, đặc biệt khi anh không giặt quần áo. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.