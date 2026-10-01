Người đàn ông mong muốn có con khi đã ở tuổi U60

Phải làm sao khi cứ dừng điều trị bệnh đàn ông, chuyện yêu lại suy giảm

VOV.VN - Suy giảm hormone sinh dục, người đàn ông đã phải đi khám và điều trị dài ngày ở bệnh viện. Anh mong muốn được điều trị dứt điểm để tránh việc dừng điều trị làm giảm "chuyện yêu", bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học - Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.