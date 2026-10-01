Người đàn ông mong muốn có con khi đã ở tuổi U60

VOV.VN - Người đàn ông mong muốn có con khi đã U60, nhưng lo ngại những nguy cơ về sức khỏe có thể xảy đến. Bác sĩ Vũ Minh Phượngsẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Yêu nhau nhưng vì chỉ không hợp tuổi, phạm tứ hành xung, gia đình nhất quyết không cho cưới. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho nhân vật về vấn đề.
VOV.VN - Suy giảm hormone sinh dục, người đàn ông đã phải đi khám và điều trị dài ngày ở bệnh viện. Anh mong muốn được điều trị dứt điểm để tránh việc dừng điều trị làm giảm "chuyện yêu", bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học - Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau gần 20 năm. Càng gần đây hai vợ chồng càng mâu thuẫn, chủ yếu do việc liên quan đến tiền. Tôi rất mệt mỏi. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người chồng.