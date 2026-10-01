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Người đàn ông mong muốn có con khi đã ở tuổi U60
Thứ Năm, 14:00, 01/10/2026

Người đàn ông mong muốn có con khi đã ở tuổi U60

VOV.VN - Người đàn ông mong muốn có con khi đã U60, nhưng lo ngại những nguy cơ về sức khỏe có thể xảy đến. Bác sĩ Vũ Minh Phượngsẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.

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PV/VOV2
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