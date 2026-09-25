Gia đình cấm cưới vì không hợp tuổi?

VOV.VN - Yêu nhau nhưng vì chỉ không hợp tuổi, phạm tứ hành xung, gia đình nhất quyết không cho cưới. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa ra lời khuyên cho nhân vật về vấn đề.
VOV.VN - Suy giảm hormone sinh dục, người đàn ông đã phải đi khám và điều trị dài ngày ở bệnh viện. Anh mong muốn được điều trị dứt điểm để tránh việc dừng điều trị làm giảm "chuyện yêu", bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học - Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Vợ chồng tôi lấy nhau gần 20 năm. Càng gần đây hai vợ chồng càng mâu thuẫn, chủ yếu do việc liên quan đến tiền. Tôi rất mệt mỏi. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và đưa lời khuyên tư vấn cho người chồng.
VOV.VN - Ly thân 15 năm nay nhưng không ly hôn vì ngại phải chia đất, chia nhà. Bây giờ tôi ở với người phụ nữ khác có vi phạm pháp luật không? Tôi nên làm thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông hiểu thấu đáo hơn vấn đề.
VOV.VN - Vợ chồng tôi do nhiều nguyên nhân khác nhau mà 12 năm nay không ngủ chung. Bây giờ ở vào tuổi xế chiều, tôi lại muốn hâm nóng lại tình cảm với bà ấy thì nên làm sao? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.