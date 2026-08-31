Thứ Hai, 11:18, 31/08/2026

Người ta cần nhất điều gì ở cuộc đời?

VOV.VN - Đứng trước bệnh tật và những bất định của cuộc đời, điều người ta cần nhất là sự bình yên, được lắng nghe và biết rằng mình không cô độc. Đó là gợi ý của nhà văn, nhà báo Phong Điệp dành cho cô gái đang gặp những vướng mắc trong cuộc sống.