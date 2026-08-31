Người ta cần nhất điều gì ở cuộc đời?

VOV.VN - Đứng trước bệnh tật và những bất định của cuộc đời, điều người ta cần nhất là sự bình yên, được lắng nghe và biết rằng mình không cô độc. Đó là gợi ý của nhà văn, nhà báo Phong Điệp dành cho cô gái đang gặp những vướng mắc trong cuộc sống.
VOV.VN - Ấn Độ là thị trường lớn với gần 1,5 tỷ dân nhưng mặt hàng máy rửa bát lại không bán được bao nhiêu do những rào cản văn hóa, quan điểm xã hội mà ít người ngờ tới.
VOV.VN - Xúc xích, thịt nguội, thịt xông khói là những thực phẩm nên hạn chế vì có thể tác động đến huyết áp, cholesterol và mạch máu.
VOV.VN - Cậu nhỏ bị cong tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, đời sống tình dục và khả năng sinh sản của nam giới. Cùng bác sĩ Nguyễn Đình Liên, Bệnh viện E Trung ương chia sẻ những lưu ý liên quan đến bệnh lý này.
VOV.VN - Nước có ga không đường, trà xanh, sinh tố cân bằng và trà thảo mộc là những lựa chọn có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết.