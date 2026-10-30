Hoạt động "tự sướng" ở người cao tuổi có bình thường?

VOV.VN - "Tự sướng" ở người cao tuổi diễn ra phổ biến nhưng không phải ai cũng biết cách thủ dâm an toàn. Nhiều tai nạn hy hữu xảy ra, vì sao vậy? Cùng nghe bác sĩ Nguyễn Duy Khánh, trung tâm Nam học, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chia sẻ về vấn đề này
VOV.VN - Dưới đây là một số lời khuyên khác giúp bạn đối phó với những căng thẳng khi làm mẹ đơn thân.
VOV.VN - Bước vào độ tuổi trung niên, cuộc sống tình dục không thể như tuổi đôi mươi. Những thay đổi về cơ thể, tâm lý, cảm xúc có thể ảnh hưởng nhưng đó cũng là lúc để chúng ta thấu hiểu nhau hơn. Cùng bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ chia sẻ về vấn đề này.
VOV.VN - Nhiều người cho rằng xem phim 18+ có thể giúp hiểu hơn về chuyện chăn gối và cải thiện kỹ năng, nhưng liệu điều này có thực sự đúng hay chỉ là một quan niệm dễ gây hiểu lầm? Cùng nghe Chuyện Thầm kín với BS Hà Ngọc Mạnh.
VOV.VN - Sang chấn tình dục có thể bắt nguồn từ những lời nói tưởng chừng vô hại, để lại nỗi ám ảnh kéo dài và ảnh hưởng đến các mối quan hệ sau này. Cùng nghe ThS, BSCKII Nguyễn Văn Phúc, Phó Chủ nhiệm Khoa Nam học, BV TW Quân đội 108 lí giải vấn đề này.