Hoạt động "tự sướng" ở người cao tuổi có bình thường?

Thực hư việc xem phim người lớn giúp cải thiện kỹ năng tình dục?

VOV.VN - Nhiều người cho rằng xem phim 18+ có thể giúp hiểu hơn về chuyện chăn gối và cải thiện kỹ năng, nhưng liệu điều này có thực sự đúng hay chỉ là một quan niệm dễ gây hiểu lầm? Cùng nghe Chuyện Thầm kín với BS Hà Ngọc Mạnh.