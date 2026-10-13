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Tại sao cơ trưởng và cơ phó không được ăn cùng lúc, cùng món trên chuyến bay?

Thứ Ba, 10:51, 13/10/2026
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VOV.VN - Nhiều hãng hàng không áp dụng quy định cơ trưởng và cơ phó trên cùng chuyến bay không được ăn cùng một loại thức ăn; thời điểm ăn của hai người cũng phải khác nhau.

 

Quy định này được cho là bắt nguồn từ một sự cố hàng không nghiêm trọng xảy ra vào năm 1975.

Sự cố ngộ độc thực phẩm

Vào ngày 3/2/1975, 144 trên tổng số 344 hành khách và 20 thành viên phi hành đoàn trên một chuyến bay của hãng hàng không Nhật Bản bị ốm với các triệu chứng nôn mửa và đau bụng. Những người này phải nhập viện qua đêm, trong đó 30 người được báo cáo là cần “chăm sóc đặc biệt”.

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Hành khách có thể gặp phải các sự cố sức khỏe trên các chuyến bay.

Một nhóm điều tra đã được thành lập để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Người ta phát hiện có ba đầu bếp tham gia vào quá trình chuẩn bị bữa ăn cho chuyến bay này, trong đó có một người bị nhiễm trùng ở ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải.

Các tổn thương trên ngón tay đầu bếp được xác định nhiễm tụ cầu. Người này chịu trách nhiệm làm món trứng ốp la cho các suất ăn trên chuyến bay.

Theo các nhà vi sinh vật học, chỉ cần 100 tụ cầu khuẩn là có thể gây ngộ độc thực phẩm. Hậu cần phục vụ ăn uống trên chuyến bay tạo điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn phát triển và giải phóng độc tố. Điều này khiến các hành khách ăn món trứng trong chuyến bay đó xuất hiện triệu chứng buồn nôn, nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng dữ dội.

Các xét nghiệm sau đó đã chỉ rõ, người đầu bếp bị thương ở ngón tay kia chính là nguồn lây nhiễm. Một điều tình cờ hết sức may mắn trên chuyến bay này là hai phi công không ăn món trứng ốp la. Nhờ đó, họ hoàn toàn khỏe mạnh để điều khiển chuyến bay hạ cánh an toàn.

Từ sự cố này, một khuyến cáo được đưa ra: Cơ trưởng và cơ phó không được ăn cùng một loại thực phẩm trong suốt chuyến bay. Thậm chí, suất ăn của họ thường được chuẩn bị bởi hai đầu bếp khác nhau để hạn chế tối đa rủi ro nhiễm khuẩn chéo.

Thời điểm dùng bữa của họ cũng khác nhau. Quy trình này nhằm đảm bảo luôn có ít nhất một phi công tỉnh táo và khỏe mạnh để điều khiển máy bay trong mọi tình huống.

tai sao co truong va co pho khong duoc an cung luc, cung mon tren chuyen bay hinh anh 2
Cơ trưởng và cơ phó không ăn cùng một loại thực phẩm trong suốt chuyến bay.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều hãng hàng không trên thế giới đưa quy tắc này vào quy trình vận hành tiêu chuẩn nội bộ (SOPs). Tuy nhiên, đó là quy định nội bộ của các hãng hàng không, không phải là luật bắt buộc đối với tất cả các hãng bay.

Các phi công trên thế giới ăn uống thế nào?

Phi công đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với an toàn của mỗi chuyến bay. Do đó, họ luôn có chế độ chăm sóc đặc biệt. Suất ăn dành cho họ cũng phải tuân thủ rất nhiều nguyên tắc để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và đầy đủ dinh dưỡng, cung cấp đủ năng lượng để làm việc trong môi trường áp lực cao.

Ngoài nguyên tắc cơ trưởng và cơ phó không được phép ăn cùng một loại thức ăn, các phi công cũng được khuyến cáo nên tránh các món như cá sốt, đồ ăn chưa đun chín nấu sôi để tránh bị đau bụng.

tai sao co truong va co pho khong duoc an cung luc, cung mon tren chuyen bay hinh anh 3
Chế độ ăn của phi công được chăm sóc đặc biệt.

Theo tờ Independent, một số hãng hàng không còn dành sự ưu ái đặc biệt cho đội ngũ phi công bằng cách xây dựng thực đơn riêng cho họ.

Còn theo Traveller, đối với các chuyến bay kéo dài hơn 5 tiếng, các phi công của một số hãng bay sẽ được dành riêng một đội ngũ để phục vụ ăn uống. Họ sẽ được cung cấp những bữa ăn ngang tầm hạng nhất hoặc thương gia.

Đối với các chuyến bay ngắn, phi công sẽ được chuẩn bị một bữa ăn. Các chuyến bay trung bình và dài thường sẽ có 2 bữa ăn hoặc hơn.

Linh Lan/VTC News
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