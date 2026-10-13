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Những điều cần biết khi sử dụng flycam tại Việt Nam
Thứ Ba, 10:29, 13/10/2026

Những điều cần biết khi sử dụng flycam tại Việt Nam

VOV.VN - Không phải cứ bay thấp là được miễn phép, chứng chỉ điều khiển drone do nước ngoài cấp cũng không mặc nhiên có giá trị tại Việt Nam. Thượng tá Phạm Đình Hưng, Trưởng phòng Khoa học quân sự, Cục Phương tiện không người lái, Bộ Tổng Tham mưu, giải đáp những quy định người sử dụng cần biết.

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PV/VOV.VN
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