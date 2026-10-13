Những điều cần biết khi sử dụng flycam tại Việt Nam

VOV.VN - Không phải cứ bay thấp là được miễn phép, chứng chỉ điều khiển drone do nước ngoài cấp cũng không mặc nhiên có giá trị tại Việt Nam. Thượng tá Phạm Đình Hưng, Trưởng phòng Khoa học quân sự, Cục Phương tiện không người lái, Bộ Tổng Tham mưu, giải đáp những quy định người sử dụng cần biết.
VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 19 (kỳ họp chuyên đề), Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra sáng 14/11, các đại biểu HĐND TP đã biểu quyết thông qua tờ trình nghị quyết quy định các tiêu chí, lĩnh vực, nội dung hỗ trợ thử nghiệm có kiểm soát giải pháp công nghệ mới trong phạm vi Khu Công nghệ cao, Khu Công nghệ thông tin tập trung.
VOV.VN - Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, hiện nay, số lượng phương tiện bay siêu nhẹ, phương tiện bay không người lái tăng nhiều, do đó, bộ sẽ tính toán, có thể quy định cho cấp dưới cấp phép như ở cấp tỉnh, cấp quân khu, quân chủng.
VOV.VN - Chuỗi hội thảo giáo dục an toàn giao thông năm học 2026-2027 do Honda Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức không chỉ trang bị kỹ năng cho giáo viên mà còn đặt nền móng xây dựng thói quen tham gia giao thông văn minh cho thế hệ tương lai ngay từ ghế nhà trường.
VOV.VN - Đánh giá cán bộ luôn là khâu khó định lượng nhất trong quản trị hành chính công. Để vượt qua lối mòn cảm tính và cào bằng, nhiều bộ ngành, địa phương đã thực hiện đánh giá cán bộ bằng bộ chỉ số đánh giá hiệu suất công việc, hay còn gọi là chỉ số KPI.