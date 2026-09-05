Tại sao ngày càng nhiều người trẻ lựa chọn không lập gia đình?

VOV.VN - Tôi có 2 thằng con trai ngoài 30 tuổi, công việc ổn định, thế nhưng không đứa nào chịu yêu đương, lấy vợ. Tôi rất sốt ruột, không biết khuyên răn chúng thế nào. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và tư vấn giúp lý giải vấn đề cho người mẹ đang lo lắng.
VOV.VN - Sự già nua ở đây không phải là tuổi tác hay con người, mà là cuộc hôn nhân của mình. Điều đáng mơ ước là khi 2 người cùng già đi, tình yêu vẫn còn trẻ. Vì vậy, không phải là cố để mình không già đi, mà là đừng để hôn nhân già trước chúng ta.
VOV.VN - Ẩm thực Việt có gần 300 món ăn được chế biến từ 43 loại hoa khác nhau. Từ những bông hoa vốn để ngắm, để thưởng hương, người Việt đã khéo léo đưa vào món ăn, tạo nên một nét rất riêng trong văn hóa ẩm thực.
VOV.VN - Trong lúc rảnh rỗi, tôi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được nên cô ấy làm ầm lên. Tôi nên xử lý thế nào để vợ nguôi ngoai? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và cho lời khuyên tư vấn giúp gỡ rối cho người đàn ông.