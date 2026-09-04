Điều đáng sợ không phải tuổi già mà là "hôn nhân già nua"

VOV.VN - Sự già nua ở đây không phải là tuổi tác hay con người, mà là cuộc hôn nhân của mình. Điều đáng mơ ước là khi 2 người cùng già đi, tình yêu vẫn còn trẻ. Vì vậy, không phải là cố để mình không già đi, mà là đừng để hôn nhân già trước chúng ta.
VOV.VN - Trong lúc rảnh rỗi, tôi lỡ nhắn tin trêu đùa với nữ đồng nghiệp và bị vợ bắt được nên cô ấy làm ầm lên. Tôi nên xử lý thế nào để vợ nguôi ngoai? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn chia sẻ và cho lời khuyên tư vấn giúp gỡ rối cho người đàn ông.
VOV.VN - Tôi bị đột quỵ khiến một bên tay gần như không hoạt động được, tuy nhiên nhu cầu và ham muốn vẫn bình thường. Tôi có nên duy trì chuyện quan hệ vợ chồng hay không? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Cà phê có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe thận, trong đó có khả năng liên quan đến nguy cơ mắc bệnh thận mạn và sỏi thận thấp hơn. Tuy nhiên, người bị bệnh thận hoặc huyết áp cao cần chú ý lượng caffeine và cách sử dụng cà phê.
VOV.VN - Người có triglyceride cao nên ưu tiên thực phẩm giàu chất xơ, ít đường bổ sung và chất béo bão hòa. Trong các lựa chọn cho bữa sáng, ngũ cốc cám ít đường có thể là một lựa chọn phù hợp để hỗ trợ kiểm soát triglyceride và sức khỏe tim mạch.