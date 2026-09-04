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Điều đáng sợ không phải tuổi già mà là "hôn nhân già nua"
Thứ Sáu, 10:00, 04/09/2026

Điều đáng sợ không phải tuổi già mà là "hôn nhân già nua"

VOV.VN - Sự già nua ở đây không phải là tuổi tác hay con người, mà là cuộc hôn nhân của mình. Điều đáng mơ ước là khi 2 người cùng già đi, tình yêu vẫn còn trẻ. Vì vậy, không phải là cố để mình không già đi, mà là đừng để hôn nhân già trước chúng ta.

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00:00:00
PV/VOV2
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