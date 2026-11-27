Trà hibiscus, còn gọi là trà bụp giấm hay trà atiso đỏ, có thể hỗ trợ hạ huyết áp, đặc biệt ở người tăng huyết áp độ 1. Theo chuyên gia để tăng hiệu quả hãy uống từ 2 cốc mỗi ngày.

Có thể uống vào buổi sáng, trong bữa ăn hoặc buổi tối

Uống vào buổi sáng

Trà atiso đỏ nguyên chất không chứa caffeine, có thể là lựa chọn thay thế các đồ uống chứa caffeine vào buổi sáng. Theo chuyên gia, loại trà này có nhiều lợi ích tiềm năng gồm hỗ trợ hạ huyết áp, điều hòa đường huyết, giảm cholesterol, cải thiện lượng sắt trong cơ thể, giảm viêm và bổ sung chất chống oxy hóa. Ngoài ra, trà còn được nhắc đến với khả năng giảm khô miệng, hỗ trợ chức năng thận, tăng bài tiết nước tiểu và hỗ trợ giảm cân.

Những tác động như cải thiện điều hòa đường huyết, tăng lượng sắt và giảm viêm có thể góp phần giúp cơ thể bắt đầu ngày mới thuận lợi hơn. Bắt đầu uống từ buổi sáng cũng giúp dễ duy trì lượng trà trong ngày hơn nếu lựa chọn uống từ hai cốc mỗi ngày.

Trà atiso đỏ có thể hỗ trợ hạ huyết áp. Duy trì thói quen uống đều đặn có thể quan trọng hơn việc chọn một thời điểm cụ thể trong ngày (Ảnh: Getty)

Uống trong bữa ăn

Uống trà atiso đỏ cùng bữa ăn có thể mang lại một số lợi ích như hỗ trợ tiêu hóa và chức năng đường ruột, hỗ trợ chức năng thận và bài tiết nước tiểu, điều hòa cảm giác thèm ăn, đồng thời giúp hạn chế đường huyết tăng vọt. Một nghiên cứu lâm sàng ghi nhận trà atiso đỏ giúp tăng cảm giác no và giảm cảm giác thèm ăn ở nam giới, nhưng không ghi nhận tác dụng tương tự ở nữ giới.

Vì vậy, uống trong bữa ăn có thể giúp nam giới hạn chế ăn quá nhiều và tăng cân, những yếu tố có thể làm huyết áp tăng. Với nữ giới, đây vẫn có thể là thời điểm phù hợp nhờ những lợi ích khác của trà.

Uống vào buổi tối

Do không chứa caffeine tự nhiên, trà atiso đỏ nguyên chất có thể được uống vào buổi tối. Loại trà này có thể giúp thư giãn, đặc biệt khi được sử dụng đều đặn, qua đó hỗ trợ giấc ngủ. Việc nhâm nhi một đồ uống ấm, không chứa caffeine cũng có thể mang lại cảm giác dễ chịu trước giờ đi ngủ.

Duy trì thói quen có thể quan trọng hơn giờ uống

Một nghiên cứu ghi nhận uống ba cốc trà atiso đỏ mỗi ngày trong sáu tuần giúp giảm huyết áp. Kết quả này gợi ý rằng tính đều đặn có thể là yếu tố quan trọng khi lựa chọn thời điểm uống trà.

Để dễ duy trì thói quen, có thể áp dụng những cách sau:

Chọn thời điểm thuận tiện: Nếu thường ăn sáng tại nhà, có thể thêm một cốc trà vào bữa sáng.

Kết hợp với hoạt động yêu thích: Nhâm nhi trà khi đọc sách hoặc dành thời gian thư giãn.

Gắn với một thói quen sẵn có: Chẳng hạn uống trà sau khi tắm hằng ngày để dễ ghi nhớ.

Một lịch uống thuận tiện, dễ nhớ và mang lại cảm giác dễ chịu sẽ giúp duy trì thói quen đều đặn hơn.

Về thói quen trước giờ ngủ, chuyên gia gợi ý lựa chọn uống trà vào buổi sáng hoặc trước khi ngủ, thay vì dùng cùng một loại trà cho cả hai thời điểm. Lý do được đưa ra là não hình thành mối liên hệ giữa đồ uống và trạng thái tỉnh táo hoặc thư giãn. Có thể chọn hương vị trà khác nhau để tạo sự phân biệt giữa buổi sáng và buổi tối.

Những trường hợp cần thận trọng

Dù thường được xem là an toàn, trà atiso đỏ có thể tương tác với một số loại thuốc. Phụ nữ mang thai, đang cho con bú, trẻ nhỏ và người dị ứng với bụp giấm hoặc các cây khác thuộc họ Cẩm quỳ cần thận trọng.

Trước khi thay đổi chế độ ăn uống hoặc thói quen sinh hoạt, nên trao đổi với nhân viên y tế để đánh giá mức độ phù hợp với tình trạng sức khỏe cá nhân.