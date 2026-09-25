Người dân Huế giao nộp cá thể diều núi quý hiếm

UBND phường Thuận An, thành phố Huế vừa phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp. Trước đó, UBND phường Thuận An nhận được tin báo của người dân về việc một hộ dân đang nuôi một cá thể động vật hoang dã.

UBND phường Thuận An, thành phố Huế phối hợp với các lực lượng chức năng tiếp nhận một cá thể động vật hoang dã do người dân giao nộp

UBND phường đã chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Trung tâm thành phố Huế, Công an phường, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Thuận An và Tổ dân phố Tân Mỹ tổ chức kiểm tra, tiếp nhận. Cá thể động vật hoang dã được ông Hồ Bảo Lực, trú tại số 74 đường Kinh Dương Vương, phường Thuận An tự nguyện giao nộp.

Qua xác định, đây là cá thể diều núi, tên khoa học Nisaetus nipalensis, thuộc nhóm IIB. Cá thể diều núi có trọng lượng 1,2kg và sức khỏe ổn định tại thời điểm tiếp nhận.

Ông Nguyễn Văn Thuận, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận An, thành phố Huế cho biết: “Qua phản ánh của người dân có một trường hợp là đang nuôi một cá thể diều núi trưởng thành, UBND phường phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực trung tâm và Công an phường với tổ dân phố đã đến làm việc với chủ nuôi. Sau khi phân tích loài này là thuộc loài quý hiếm không được nuôi, người dân đã tự nguyện giao nộp cho UBND phường và Hạt Kiểm lâm khu vực để bàn giao lên cho Chi cục Kiểm lâm thành phố Huế".