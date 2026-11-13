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6 mẹo xếp hành lý gọn nhẹ khi du lịch

Thứ Sáu, 06:00, 13/11/2026
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VOV.VN - Sắp xếp hành lý khoa học không chỉ giúp tiết kiệm diện tích vali mà còn hạn chế tình trạng quần áo nhăn nhúm, đồ đạc lộn xộn khi di chuyển. Dưới đây là 6 mẹo đơn giản giúp bạn tối ưu không gian vali, mang theo đầy đủ vật dụng cần thiết và có một chuyến du lịch thuận tiện hơn.

Dù chuẩn bị cho chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần hay hành trình kéo dài nhiều tuần, biết cách sắp xếp hành lý hiệu quả có thể tạo ra sự khác biệt lớn cho trải nghiệm du lịch của bạn. Việc bố trí quần áo, đồ vệ sinh cá nhân và những vật dụng thiết yếu khác đòi hỏi sự khéo léo nhất định. Sắp xếp hành lý hợp lý không chỉ giúp tiết kiệm thời gian tại sân bay mà còn khiến chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu chưa biết bắt đầu từ đâu, Lydia Mansel, cây bút về du lịch, sẽ chia sẻ những kinh nghiệm hữu ích. 

6 meo xep hanh ly gon nhe khi du lich hinh anh 1
Ảnh: Getty Images

Cân nhắc phương tiện di chuyển

Theo Mansel, phương tiện di chuyển là yếu tố quyết định cô có thể mang theo bao nhiêu hành lý. Nếu đi ô tô hoặc đi máy bay nhưng chỉ mang hành lý xách tay, Mansel cho phép mình mang nhiều đồ hơn mức cần thiết, bởi nhiều hãng hàng không chỉ cân hành lý ký gửi. Tương tự Mansel, bạn nên dựa vào phương tiện di chuyển để xác định lượng đồ có thể mang theo và lựa chọn kích thước vali phù hợp.

Không cần bận tâm đến việc cuộn hay gấp quần áo

Bạn thuộc nhóm du khách thích cuộn quần áo hay gấp gọn từng món đồ? Theo Mansel, điều này không quá quan trọng. “Tôi đã tìm hiểu qua trải nghiệm thực tế và các video trên YouTube về ưu và nhược điểm của việc cuộn so với gấp quần áo. Nhìn chung, mọi người đều cho rằng hai cách này không có sự khác biệt đáng kể. Tôi thích gấp những món đồ thường ngày như quần jeans và áo cotton, nhưng sẽ cuộn những trang phục có chất liệu mỏng manh hơn hoặc dễ bị nhăn. Điều quan trọng là lựa chọn phương pháp sắp xếp phù hợp nhất với bản thân", Mansel chia sẻ.

6 meo xep hanh ly gon nhe khi du lich hinh anh 2
Ảnh: Shutterstock

Tận dụng từng khoảng trống trong vali

Dù lựa chọn cách gấp hay cuộn quần áo, Mansel nhấn mạnh rằng việc tận dụng từng khoảng trống trong vali là điều vô cùng quan trọng, kể cả những vị trí thường bị bỏ qua. Chẳng hạn, nếu mang theo hộp đựng mũ du lịch trong vali, bạn có thể tận dụng khoảng trống bên trong để cất những món đồ nhỏ như khăn quàng cổ.

Theo Mansel, mỗi món quần áo nên được gấp hoặc cuộn chặt nhất có thể, sau đó xếp vào mọi khoảng trống còn lại, kể cả bên trong giày. Bạn hoàn toàn có thể cuộn tất, đồ lót hoặc những chiếc áo phông nhỏ rồi nhét vào bên trong giày bốt hay giày thể thao. Khoảng không gian tiết kiệm được tuy nhỏ nhưng có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể. 

Lên kế hoạch trang phục trước chuyến đi

Để việc chuẩn bị hành lý hiệu quả hơn, bạn nên dành thời gian lên kế hoạch cho những bộ trang phục sẽ mặc trong chuyến đi. “Tôi thường bắt đầu lên kế hoạch trang phục khoảng một tuần trước khi khởi hành. Tôi sẽ tạo một danh sách trong ứng dụng ghi chú trên điện thoại. Tôi hình dung mình sẽ mặc gì mỗi ngày, đồng thời ghi lại những vật dụng cụ thể cần mang theo". Theo Mansel, danh sách ban đầu thường có nhiều món đồ hơn số lượng cô thực sự mang theo. Tuy nhiên, đây là cách hiệu quả để bắt đầu rút gọn hành lý.

6 meo xep hanh ly gon nhe khi du lich hinh anh 3
Ảnh: Getty Images

Cân nhắc kỹ từng món quần áo trước khi xếp vào vali

Khi bắt đầu đóng gói hành lý, Mansel đã biết rõ mình cần lấy những món đồ nào trong tủ nhờ danh sách chuẩn bị từ trước. “Những món đồ đã được lên kế hoạch sẽ được gấp gọn và xếp vào các túi phân loại riêng, chia theo từng nhóm như áo, quần, váy, đồ tập thể thao, tất và đồ lót. Mỗi khi đặt một món đồ vào túi, tôi lại tự hỏi: Liệu mình có thực sự mặc món này không? Tôi thường có thói quen mang nhiều đồ hơn cần thiết, vì vậy ở bước này, tôi cố gắng bỏ bớt ít nhất hai món mà mình sẽ không cần đến trong chuyến đi”, Mansel chia sẻ. 

Sử dụng bộ chai lọ chiết mỹ phẩm 

Đồ vệ sinh cá nhân có thể là một trong những phần gây phiền toái nhất khi chuẩn bị hành lý. Việc lựa chọn kích thước chai lọ phù hợp và tìm đủ không gian cho các loại serum, kem dưỡng hay sữa rửa mặt không phải lúc nào cũng dễ dàng. Vì vậy, Mansel cho rằng đầu tư vào những bộ chai lọ chiết mỹ phẩm du lịch là điều đáng cân nhắc.

“Theo tôi, chuẩn bị đồ vệ sinh cá nhân là một trong những công đoạn phiền phức và khó khăn nhất khi đi du lịch, đặc biệt nếu bạn có quy trình chăm sóc da hoặc tóc riêng. Nếu bạn luôn cần mang theo nhiều sản phẩm như dung dịch ngâm kính áp tròng, serum vitamin C, sản phẩm dưỡng tóc không cần xả... thì những chiếc chai lọ chiết mỹ phẩm rất đáng để đầu tư”, Mansel viết. 

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Khi di sản trở thành động lực phát triển du lịch

VOV.VN - Tại Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm lần thứ VI, hội thảo “Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chăm trong kỷ nguyên mới” khẳng định văn hóa Chăm là nguồn lực phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa. Dịp này, nền tảng số di sản văn hóa Chăm cũng được ra mắt, mở rộng quảng bá đến du khách toàn cầu.

Mai Trang/VOV.VN
Theo Travel + Leisure
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