Từ Huế đến Côn Đảo: Những hành trình văn hóa độc đáo tại các khu nghỉ dưỡng

Bên cạnh dịch vụ lưu trú cao cấp, nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại Việt Nam đang đẩy mạnh các chương trình ngắn giúp du khách khám phá văn hóa, lịch sử đặc trưng của địa phương. Những hành trình này giúp du khách tìm hiểu và kết nối sâu sắc hơn với di sản, truyền thống của từng vùng đất, từ đó gia tăng giá trị trải nghiệm cho chuyến du lịch.

Trải nghiệm văn hóa và làng nghề tại Tuy Hòa

Tháp Nhạn Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) là một trong số ít công trình kiến trúc Chăm còn khá nguyên vẹn tại khu vực miền Trung.

Thông qua các chương trình trải nghiệm từ khách sạn TUI BLUE Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk), du khách có cơ hội kết nối sâu sắc với những di sản văn hóa và lịch sử lâu đời của địa phương. Trong đó, du khách sẽ đến với làng rau Ngọc Lãng - một trong những làng nghề truyền thống của Tuy Hòa để tìm hiểu về lịch sử nông nghiệp lâu đời, nơi nhiều thế hệ người dân đã canh tác rau tươi trên vùng đất phù sa màu mỡ của sông Ba.

Du khách cũng có thể tìm hiểu về văn hóa Champa, qua một chuyến tham quan ngắn đến di tích Tháp Nhạn cổ kính hàng trăm năm tuổi trên núi Nhạn, với tầm nhìn ra sông Đà Rằng. Với những ai muốn tìm hiểu kiến trúc tâm linh và tôn giáo, hành trình còn kết nối tới nhà thờ Mằng Lăng, nơi giao thoa giữa kiến trúc châu Âu và nghệ thuật Việt Nam; hoặc một số công trình Phật giáo như chùa Thanh Lương, chùa Bảo Lâm hay Thiền viện Trúc Lâm.

Cảm nhận chiều sâu văn hóa lịch sử Côn Đảo

Hệ thống nhà tù Côn Đảo nhìn từ trên cao

Tại khu nghỉ dưỡng Six Senses Côn Đảo, các hoạt động trải nghiệm được xây dựng một cách hệ thống nhằm giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về các giá trị lịch sử và bản sắc văn hóa đặc trưng của hòn đảo. Điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động này là chuyến thăm di tích Nhà tù Côn Đảo, nơi lưu giữ một giai đoạn lịch sử nhiều thăng trầm của Côn Đảo. Chương trình điểm nhấn "Sense of Respect" đưa du khách đến viếng nghĩa trang Hàng Dương và mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu để bày tỏ lòng thành kính đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Để cảm nhận nhịp sống thường nhật của cư dân bản địa, du khách có thể tham gia hoạt động đạp xe hoặc đi bộ tham quan thị trấn, chợ truyền thống và thưởng thức đặc sản. Bên cạnh đó, hoạt động cào nghêu truyền thống cùng ngư dân ngay tại bãi biển riêng của khu nghỉ dưỡng mang lại trải nghiệm thực tế sinh động về đời sống lao động của người dân vùng biển. Nhằm bảo tồn nguồn lợi thủy sản, mỗi lượt trải nghiệm được phép thu hoạch tối đa 1 kg nghêu, và thu hoạch những con nghêu có kích thước từ 2 cm trở lên.

Tìm hiểu nghề truyền thống tại Mũi Né

Bảo tàng về nghề làm nước mắm và cuộc sống người dân làng chài tại khu vực Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng

Tồn tại từ hàng trăm năm qua, làng chài Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) vẫn còn lưu giữ những nét đặc trưng của một ngôi làng ven biển. Khu nghỉ dưỡng The Anam Mũi Né giới thiệu hoạt động trải nghiệm mang tên “Mũi Né - những dấu tích xưa” dành cho du khách yêu thích khám phá lịch sử và văn hóa địa phương. Hành trình bắt đầu tại làng chài Mũi Né, nơi du khách có thể quan sát cuộc sống bình dị của ngư dân, bên những con thuyền đánh cá truyền thống.

Tiếp đó, hành trình đưa du khách di chuyển đến khu vực đồi Bà Nài để tham quan tháp Po Sah Inư - một trong số ít những di tích kiến trúc đền tháp Champa còn lưu giữ nguyên vẹn đến ngày nay. Điểm dừng chân cuối cùng của hành trình là Bảo tàng Nước mắm, nơi du khách được tìm hiểu lịch sử 300 năm hình thành và phát triển của nghề đi biển cũng như quy trình sản xuất nước mắm truyền thống.

Câu chuyện lịch sử về hầm tránh bom ở Hà Nội

Du khách tham quan hầm tránh bom tại Sofitel Legend Metropole Hà Nội

Tại Hà Nội, khách lưu trú tại khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội có cơ hội tham gia tour khám phá "Con đường lịch sử và hầm tránh bom" dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia tại đây. Đây là công trình hầm trú ẩn từng bảo vệ nhiều vị khách lưu trú của khách sạn, bao gồm cả những nhân vật nổi tiếng như Joan Baez và Jane Fonda, tránh khỏi những trận ném bom khốc liệt trong thời chiến.

Sau chiến tranh, căn hầm này được đóng lại và bít kín, cho đến khi được bộ phận bảo dưỡng của khách sạn tình cờ phát hiện vào một dịp nâng cấp năm 2011. Khách sạn đã mở cửa lại hầm tránh bom từ tháng 5/2012 để tôn vinh những đóng góp của đội ngũ nhân viên trong thời kỳ chiến tranh gian khổ, cũng như lưu giữ các ký ức lịch sử của Thủ đô Hà Nội. Chương trình tham quan này diễn ra hàng ngày vào 2 khung giờ cố định là 17 giờ và 18 giờ, dành riêng cho khách lưu trú tại khách sạn.

Khám phá di sản vùng Cố đô

Chùa Thiên Mụ nằm bên bờ sông Hương, thành phố Huế

Nằm bên dòng sông Hương thơ mộng, khách sạn Azerai La Residence Huế cung cấp các chương trình tham quan trong ngày giúp du khách khám phá di sản phong phú của vùng đất Cố đô. Chuyến du ngoạn “Một ngày ở Huế” bắt đầu trên du thuyền sông Hương để ghé thăm chùa Thiên Mụ, ngôi chùa cổ kính có lịch sử hàng trăm năm. Sau đó, du khách di chuyển bằng đường bộ vào Kinh thành Huế để tìm hiểu về nơi sinh sống và làm việc của các vị vua triều Nguyễn.

Vào buổi chiều, hành trình tiếp tục đưa du khách tham quan lăng Gia Long - nơi an nghỉ của vị hoàng đế đầu tiên của triều Nguyễn và lăng Khải Định - công trình kết hợp tinh tế của nét kiến trúc, văn hoá phương Đông và phương Tây. Kết thúc chuyến tham quan, du khách có thể dành thời gian dạo quanh chợ Đông Ba cùng hướng dẫn viên, hoặc lựa chọn trải nghiệm “Bữa tối hoàng gia” bên trong Kinh thành Huế.