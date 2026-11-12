Hải Phòng kết nối du lịch 3 miền, mở rộng thị trường khách

Thành phố Hải Phòng sở hữu tài nguyên du lịch đa dạng và độc đáo, với khu vực Côn Sơn – Kiếp Bạc thuộc Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc, cùng quần đảo Cát Bà, bãi biển Đồ Sơn, khu du lịch quốc tế Đồi Rồng... và hệ thống di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh đặc sắc và nhiều lễ hội truyền thống, nét ẩm thực riêng có.

Năm 2025, du lịch Hải Phòng đón khoảng 14,4 triệu lượt khách, doanh thu đạt 15.100 tỷ đồng; năm 2026, thành phố đặt mục tiêu đón gần 17,2 triệu lượt khách, doanh thu 20.582 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả ấy chưa tương xứng tiềm năng du lịch Hải Phòng; các sản phẩm và tuyến điểm du lịch của thành phố còn thiếu liên kết; thời gian lưu trú, mức chi tiêu và chất lượng phục vụ du khách chưa cao.

Tọa đàm “Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa” với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp tại Hải Phòng.

Theo ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, yêu cầu đặt ra đối với ngành du lịch thành phố không chỉ là đón thêm khách mà phải tìm giải pháp để du khách ở lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu cao hơn và quay trở lại. Thành phố Hải Phòng đã cụ thể hóa quyết tâm bằng Nghị quyết số 14 của Thành ủy, Đề án tổng thể phát triển du lịch, với định hướng phát triển du lịch chất lượng cao, lấy du khách làm trung tâm; gắn khai thác với bảo tồn, văn hóa, thể thao, công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho rằng, yêu cầu đặt ra đối với ngành du lịch thành phố không chỉ là đón thêm khách mà phải tìm giải pháp để du khách ở lâu hơn, trải nghiệm nhiều hơn, chi tiêu cao hơn và quay trở lại.

Ông Nguyễn Minh Hùng cho biết: "Đề án Phát triển du lịch Hải Phòng xác định Cát Bà, Đồ Sơn, Côn Sơn - Kiếp Bạc là những trung tâm động lực; phát triển sản phẩm biển đảo, văn hóa - tâm linh, đô thị và kinh tế đêm, sự kiện, thể thao, golf, du lịch nông thôn, làng nghề. Một hướng khác biệt là tuyến đường thủy 'Dòng chảy di sản' nối Côn Sơn - Kiếp Bạc với đô thị cảng và Cát Bà".

Tại hội nghị, ngành du lịch Hải Phòng giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố cùng những sự kiện nổi bật cuối năm 2026 và năm 2027. Chương trình tọa đàm “Thành phố biển, miền di sản, điểm đến bốn mùa” với sự tham gia của đại diện các cơ quan quản lý, địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp tập trung trao đổi các giải pháp phát triển sản phẩm du lịch đặc sắc, tăng cường liên kết vùng, kết nối tour tuyến, mở rộng thị trường khách trong nước và quốc tế.

Ngành văn hóa - du lịch Hải Phòng ký kết hợp tác, kết nối và phát triển du lịch với nhiều địa phương.

Ông Hà Văn Siêu - Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) nhấn mạnh, tăng trưởng về lượng khách và doanh thu thời gian qua cho thấy sức hấp dẫn của du lịch Hải Phòng. Thời gian tới, Hải Phòng cần đẩy mạnh đổi mới tư duy, tổ chức lại không gian phát triển du lịch theo hướng kết nối các điểm đến thành những hành trình trải nghiệm hấp dẫn, thay vì khai thác riêng lẻ. Thành phố cần tập trung phát triển các sản phẩm mang bản sắc riêng, khai thác giá trị văn hóa, ẩm thực, lối sống và sự hiếu khách của người Hải Phòng để tạo dấu ấn khác biệt.

Cùng với đó, ngành du lịch Hải Phòng cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ dữ liệu trong quản trị điểm đến; tăng cường liên kết vùng, từng bước đưa Hải Phòng trở thành trung tâm kết nối, trung chuyển khách du lịch của khu vực.

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh nội dung liên kết vùng, liên kết thị trường gắn với các địa phương như Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình... Hải Phòng làm sao phải trở thành một trung tâm mới; nếu xúc tiến được các đường bay từ phía Nam và quốc tế đến với Hải Phòng, du khách từ Hải Phòng lan tỏa đi các địa phương khác và lại quay lại Hải Phòng thì đó mới tạo nên được vai trò kết nối, trung tâm của Hải Phòng", ông Hà Văn Siêu nói.

Tại hội nghị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã ký kết hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình và thành phố Bắc Ninh; Chi hội Lữ hành Hải Phòng ký kết hợp tác với các địa phương Đà Nẵng, Lâm Đồng, Ninh Bình và Hà Nội.