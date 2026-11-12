Phát triển du lịch từ bản sắc văn hóa tại Đàm Thủy (Cao Bằng)

Tại xã Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng), nhiều hộ dân đã cải tạo nhà ở làm homestay, giới thiệu món ăn địa phương và tổ chức hoạt động trải nghiệm văn hóa. Với các cơ sở du lịch, cảnh quan là lợi thế ban đầu; chất lượng dịch vụ và những trải nghiệm riêng của vùng biên sẽ quyết định việc du khách có muốn ở lại lâu hơn hay không.

Sự kết hợp giữa cảnh sắc, văn hóa và hoạt động du lịch là điểm mới của Đàm Thủy

Ông Triệu Kim Cương - Giám đốc điều hành Nasan Green Farm cho rằng, sự kết hợp giữa cảnh sắc, văn hóa và hoạt động du lịch là điểm mới của Đàm Thủy. Tuy nhiên, theo ông Cương thì công tác truyền thông, quảng bá du lịch Cao Bằng vẫn còn hạn chế.

"Ngoài những điểm du lịch cũ, điểm mới thu hút du khách tại đây là mọi người được trải nghiệm sự hội tụ giữa cảnh sắc, văn hóa và du lịch dọc biên giới. Ngoài những vốn có của địa phương, Cao Bằng vẫn chưa được nhiều du khách quan tâm đến, bởi việc truyền thông cũng như quảng bá còn hạn chế. Thời gian qua bên cạnh sự quan tâm của các ngành, các cấp, tự mỗi cơ sở làm du lịch cũng rất nỗ lực quảng bá sản phẩm và bản sắc.

Làm sao để giữ chân du khách ở lại đây cũng là điều các cơ sở rất quan tâm. Ngoài sự chỉn chu về dịch vụ, tôi nghĩ cũng cần có sự sáng tạo trong việc kinh doanh những bản sắc đã có. Du lịch phải luôn luôn đổi mới và có thêm nhiều trải nghiệm thì mới có thể giữ chân được du khách", ông Triệu Kim Cương cho biết.

Thác Bản Giốc cùng với động Ngườm Ngao và làng đá Khuổi Ky là những điểm đến quen thuộc của xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng

Không gian du lịch Đàm Thủy còn được mở rộng từ khi Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) chính thức vận hành năm 2024. Hoạt động kết nối tạo thêm điều kiện để du khách hai bên tham quan, giao lưu.

Chị Quản Lệ Vân (du khách Trung Quốc) chia sẻ ấn tượng khi được tiếp cận gần khu vực thác: “Đến với thác Bản Giốc, tôi có thể di chuyển vào phía trong bãi cát, đến chân mốc và chân thác để ngắm cảnh, cả thác nhỏ đến thác lớn. Tôi cảm thấy phong cảnh ở đây rất hoành tráng”.

Tính chung 9 tháng năm 2026, xã Đàm Thủy đón hơn 398.000 lượt khách, đạt trên 113% kế hoạch năm và tăng hơn 83% so với cùng kỳ năm 2025.

Không gian du lịch Đàm Thủy còn được mở rộng từ khi Khu cảnh quan thác Bản Giốc (Việt Nam) - Đức Thiên (Trung Quốc) chính thức vận hành năm 2024.

Có chuyến đi 4 ngày khám phá cảnh quan núi rừng Cao Bằng, chị Vũ Phương Anh (du khách từ Ninh Bình) chia sẻ: "Lần đầu tiên đến thác Bản Giốc, tôi thấy rất choáng ngợp với vẻ đẹp ở nơi đây. Quê tôi ở vùng biển, nên tôi rất muốn trải nghiệm ở miền núi, đặc biệt là Cao Bằng. Đoạn đường từ trung tâm Cao Bằng đến đây thì có nhiều núi, nhiều đèo khiến tôi choáng ngợp, cảm phục về cảnh quan tại đây đã được thiên nhiên ban tặng rất đẹp".

Lượng khách tăng lên cho thấy sức hút của điểm đến, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng chất lượng dịch vụ và tạo thêm sản phẩm để khách có lý do lưu trú lâu hơn. Đây cũng là hướng đi mà xã Đàm Thuỷ nói riêng, tỉnh Cao Bằng nói chung cụ thể hoá Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đó là cần chuyển mạnh từ tăng trưởng dựa vào số lượng sang chất lượng; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh; người dân là chủ thể tham gia và thụ hưởng.

Lượng khách tăng cho thấy sức hút của điểm đến tại Cao Bằng, đồng thời đặt ra yêu cầu nâng chất lượng dịch vụ và tạo thêm sản phẩm để khách ở lại lâu hơn

Ông Trần Văn Phú - Phó Chủ tịch UBND xã Đàm Thủy (tỉnh Cao Bằng) cho biết địa phương đang tập trung hoàn thiện điểm đến và đào tạo nhân lực du lịch: “Xã Đàm Thủy xác định du lịch là một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế - xã hội, với quan điểm phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo tồn văn hóa, cảnh quan và đảm bảo an ninh quốc phòng, lấy sự hài lòng của du khách và lợi ích của người dân làm thước đo hiệu quả.

Trong thời gian tới, chúng tôi nâng cao chất lượng điểm đến, trọng tâm là khu thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao, làng đá Khuổi Ky... Chú trọng phát triển các sản phẩm gắn với truyền thống của địa phương, kết nối giữa trải nghiệm du lịch với các sản phẩm văn hóa ẩm thực, trải nghiệm du lịch cộng đồng tại các làng bản. Bổ sung dịch vụ du lịch trên địa bàn; đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch như hướng dẫn viên, nhân viên trong homestay, khách sạn… để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ du khách".

Xã Đàm Thủy xác định phát triển du lịch bền vững, gắn với bảo tồn văn hóa, cảnh quan và đảm bảo an ninh quốc phòng, lấy sự hài lòng của du khách và lợi ích của người dân làm thước đo hiệu quả

Với Đàm Thủy, lượng khách du lịch gia tăng là cơ hội để mở rộng sinh kế, nhưng sức hút lâu dài còn phụ thuộc vào chất lượng trải nghiệm và lợi ích người dân nhận được. Những sản phẩm du lịch gắn với văn hóa Tày, Nùng, cùng dịch vụ được nâng cao và cảnh quan được gìn giữ, sẽ giúp địa phương phát triển du lịch có bản sắc, chất lượng và bền vững.