Đi một vòng ẩm thực thế giới ngay tại Hà Nội

Ngày 27/11, Lễ hội Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội). Với diện tích hơn 43.000 m², sự kiện quy tụ hơn 200 thương hiệu ẩm thực trong nước và quốc tế, cùng sự góp mặt của 30 đầu bếp quốc tế.

Mang chủ đề “Hương vị năm châu, chung nhịp toàn cầu”, lễ hội đưa du khách bước vào hành trình khám phá ẩm thực từ những món ăn mang đậm bản sắc Hà Nội, đặc sản các vùng miền Việt Nam đến hương vị đặc trưng của nhiều quốc gia.

Lễ hội Ẩm thực quốc tế Hà Nội 2026 diễn ra từ ngày 27-29/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam.

Với hơn 2.000 món ăn, người tham dự có thể dành thời gian khám phá những nền ẩm thực khác nhau trong cùng một không gian. Không chỉ thưởng thức thành phẩm, du khách còn có cơ hội quan sát các đầu bếp trực tiếp chế biến, tìm hiểu kỹ thuật nấu nướng và những câu chuyện văn hóa ẩn sau mỗi món ăn.

Các cuộc thi và hoạt động trình diễn ẩm thực quốc tế cũng là dịp để những người làm nghề gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm. Bên cạnh đó, âm nhạc, nghệ thuật và các hoạt động giải trí diễn ra xuyên suốt lễ hội, mang đến trải nghiệm khác với những hội chợ ẩm thực thông thường.

Ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát biểu tại lễ khai mạc.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, dù Thủ đô đã bước vào những ngày mùa đông, ông vẫn cảm nhận rõ sức nóng của một lễ hội kết hợp nhiều hình thức trải nghiệm, từ ẩm thực đến văn hóa, nghệ thuật và giải trí.

Nhắc đến sức hấp dẫn của ẩm thực Thủ đô, ông Nguyễn Trần Quang cho rằng, điều làm nên nét riêng của món ăn Hà Nội không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở chiều sâu lịch sử, phong tục, tập quán, lối sống và cốt cách của người Tràng An.

“Mỗi món ăn đều mang trong mình một câu chuyện văn hóa, một dấu ấn về đất và người Hà Nội”, ông Nguyễn Trần Quang nhấn mạnh.

Trong những năm gần đây, ẩm thực Hà Nội liên tiếp được vinh danh tại các giải thưởng du lịch, ẩm thực quốc tế. Nhiều giá trị văn hóa ẩm thực của Thủ đô cũng được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Đầu bếp Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới khu vực châu Á và Đông Âu thắp đuốc khai mạc lễ hội.

Đầu bếp người Azerbaijan Don David, Chủ tịch Hiệp hội BBQ Thế giới (WBQA) khu vực châu Á và Đông Âu, cho rằng ẩm thực nướng có khả năng kết nối những con người đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ba ngày diễn ra lễ hội là cơ hội để các đầu bếp quốc tế chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp, khám phá sự phong phú của ẩm thực Việt Nam và xây dựng những tình bạn mới.

“Tôi tin rằng Việt Nam sẽ có những đóng góp đầy sức sống cho văn hóa ẩm thực nướng toàn cầu. Mỗi người trong chúng tôi khi trở về sẽ mang theo một phần tinh hoa ẩm thực Việt Nam”, ông Don David chia sẻ. Ông kỳ vọng lễ hội sẽ trở thành sự kiện thường niên để các đầu bếp quốc tế có dịp hội ngộ tại Hà Nội vào năm 2027.

Để du khách nhớ về Hà Nội từ những hương vị

Một bát phở nóng vào buổi sáng, một tách cà phê đậm vị hay những món ăn quen thuộc trên đường phố đôi khi lại là điều khiến du khách nhớ nhất sau chuyến đi đến Hà Nội.

Với đầu bếp nổi tiếng Bobby Chin, sức hấp dẫn của ẩm thực Việt Nam đã khiến chuyến đi dự định chỉ kéo dài một năm trở thành hành trình khám phá suốt 22 năm.

Bà Phạm Thị Hiền kỳ vọng lễ hội trở thành sự kiện thường niên mang dấu ấn riêng của Thủ đô.

Đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1993, ông nhanh chóng dành tình yêu cho con người, lịch sử, văn hóa và ẩm thực nơi đây. Ban đầu, Bobby Chin dự định tìm hiểu ẩm thực Việt Nam trước khi trở về San Francisco mở nhà hàng Pháp - Việt. Tuy nhiên, càng tìm hiểu, ông càng nhận ra còn nhiều điều cần khám phá qua những con phố ở Hà Nội, TP.HCM và Hội An.

Theo Bobby Chin, ẩm thực Việt Nam hấp dẫn bởi sự tươi ngon, lành mạnh, thanh nhẹ nhưng phức hợp về hương vị. Trong cùng một miếng ăn, thực khách có thể cảm nhận sự tương phản giữa nóng và lạnh, chua và ngọt, cùng sự kết hợp đa dạng về màu sắc và kết cấu.

Yêu thích những món ăn từ phở, bánh mì đến bánh cuốn, nam đầu bếp cho rằng kỹ thuật chế biến tinh tế của người Việt vẫn chưa được thế giới nhìn nhận đúng mức.

Đặc biệt, theo Bobby Chin, để thực sự hiểu ẩm thực Việt Nam, du khách cần tìm đến những hàng quán ven đường, nơi có những gia đình qua ba thế hệ chỉ chuyên tâm chế biến một món ăn. Ngay cả với món phở quen thuộc, sự khác biệt về hương vị giữa miền Bắc và miền Nam cũng cho thấy tính đa dạng của văn hóa ẩm thực Việt Nam.

Các đầu bếp quốc tế trình diễn kỹ thuật chế biến và nghệ thuật ẩm thực.

Điều khiến ông trân trọng là cách những giá trị ẩm thực được trao truyền qua các thế hệ trong gia đình, thông qua cảm nhận hương vị, kinh nghiệm và niềm đam mê nấu nướng thay vì chỉ dựa vào công thức trong sách vở.

Cũng nhìn nhận ẩm thực như một phương thức kết nối văn hóa, bà Phạm Thị Hiền, đại diện Trung tâm Triển lãm Việt Nam cho rằng, bên cạnh hồ Gươm, những mùa hoa hay các công trình di sản, hương vị ẩm thực cũng là một phần ký ức mà nhiều du khách mang theo khi rời Thủ đô.

Bà cho rằng ẩm thực là ngôn ngữ chung giúp con người xích lại gần nhau hơn, vượt qua khoảng cách về địa lý, ngôn ngữ và văn hóa. Tuy nhiên, câu chuyện mà Hà Nội hướng tới không chỉ dừng lại ở một lễ hội kéo dài ba ngày, mà còn là việc khai thác sức hấp dẫn của ẩm thực để giữ chân du khách lâu hơn.

Nhiều đặc sản Việt Nam được giới thiệu tại lễ hội.

Theo ông Nguyễn Trần Quang, bên cạnh bảo tồn và tôn vinh những giá trị truyền thống, Hà Nội xác định ẩm thực là nguồn lực để phát triển du lịch, công nghiệp văn hóa, thương mại và dịch vụ. Khi được phát triển thành những sản phẩm trải nghiệm hấp dẫn, ẩm thực có thể góp phần kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng chi tiêu của du khách, thúc đẩy kinh tế đêm, đồng thời tạo thêm cơ hội cho các nghệ nhân, đầu bếp và doanh nghiệp.

Hà Nội cũng hướng tới xây dựng hình ảnh một Thủ đô giàu bản sắc nhưng không khép kín, nơi những hương vị truyền thống của Việt Nam có thể gặp gỡ các nền ẩm thực trên thế giới, mở ra cơ hội giao lưu và sáng tạo.

Để lễ hội có sức hấp dẫn lâu dài, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội lưu ý, việc tổ chức không chỉ dừng ở tạo dựng một không gian đông vui, sôi động mà cần mang đến những trải nghiệm có giá trị, có bản sắc riêng, đồng thời bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Sau lần tổ chức này, lễ hội sẽ được tổng kết, đánh giá, hướng tới trở thành sản phẩm văn hóa, du lịch thường niên của Thủ đô, để ẩm thực không chỉ là một phần trong chuyến đi mà còn là lý do khiến du khách muốn đến và quay trở lại Hà Nội.