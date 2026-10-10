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Lai Châu vào mùa đón khách, thúc đẩy du lịch tăng trưởng

Thứ Bảy, 08:01, 10/10/2026

VOV.VN - Những ngày đầu tháng 10, thời tiết thuận lợi cùng cảnh sắc thiên nhiên trong trẻo giúp tỉnh Lai Châu thu hút ngày càng nhiều du khách; từ Cổng trời Ô Quy Hồ, Cầu kính Rồng Mây đến các bản du lịch cộng đồng như Sin Suối Hồ, Lao Chải 1, Sì Thao Chải...

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
Tag: VOV Lai Châu du lịch
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Trang:
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Lai Châu ngày càng được nhiều du khách lựa chọn cho những hành trình khám phá, trải nghiệm và nghỉ dưỡng.
lai chau vao mua don khach, thuc day du lich tang truong hinh anh 2
Những nếp nhà, hàng cây và cảnh quan xanh mát tạo nên sức hấp dẫn riêng cho du lịch cộng đồng vùng cao.
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Các điểm đến tiếp tục chuẩn bị sản phẩm, dịch vụ để đón lượng khách tăng cao trong những tháng cuối năm.
lai chau vao mua don khach, thuc day du lich tang truong hinh anh 4
Các điểm du lịch cộng đồng, nghỉ dưỡng của Lai Châu nhộn nhịp du khách trong những ngày cao điểm.
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Du khách hòa mình vào cảnh sắc thiên nhiên và không gian văn hóa bản địa tại một điểm du lịch cộng đồng của Lai Châu.
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Du khách trải nghiệm tại Sin Suối Hồ – một trong những điểm du lịch cộng đồng nổi bật của Lai Châu.
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Người dân địa phương tham gia phục vụ du khách, từng bước hưởng lợi từ sự phát triển của du lịch cộng đồng.
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Các dịch vụ lưu trú, nghỉ dưỡng, ăn uống tại những điểm du lịch cộng đồng ngày càng được quan tâm đầu tư, đáp ứng nhu cầu của du khách.
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Du khách tham quan, trải nghiệm tại bản du lịch cộng đồng Lao Chải 1, xã Khun Há.
lai chau vao mua don khach, thuc day du lich tang truong hinh anh 10
Du khách trải nghiệm cảnh sắc và văn hóa bản địa tại Lai Châu.
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Biển mây và những dãy núi trùng điệp tại Lai Châu tạo sức hút đặc biệt với du khách.
lai chau vao mua don khach, thuc day du lich tang truong hinh anh 12
Các hoạt động vui chơi, thể thao mạo hiểm tại khu du lịch Cầu kính Rồng Mây thu hút du khách
lai chau vao mua don khach, thuc day du lich tang truong hinh anh 13
Bình minh lên trên dãy Hoàng Liên Sơn
lai chau vao mua don khach, thuc day du lich tang truong hinh anh 14
Vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng, bản làng là tài sản quý giá để Lai Châu phát triển du lịch bền vững.
lai chau vao mua don khach, thuc day du lich tang truong hinh anh 15
Du khách check-in, ngắm cảnh tại khu vực Cổng trời Ô Quy Hồ trong tiết trời trong xanh, mát mẻ của những ngày thu.
lai chau vao mua don khach, thuc day du lich tang truong hinh anh 16
Du khách tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ tại các điểm nghỉ dưỡng vùng cao Lai Châu.
lai chau vao mua don khach, thuc day du lich tang truong hinh anh 17
Cầu kính Rồng Mây – một trong những sản phẩm du lịch ghi dấu ấn với du khách khi đến Lai Châu.

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