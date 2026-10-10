Lai Châu vào mùa đón khách, thúc đẩy du lịch tăng trưởng

Cung đường chạy “Sắc vàng Cốc San” mở ra xu hướng du lịch mới cho Lào Cai

VOV.VN - Sáng nay (4/10), tại xã Cốc San (tỉnh Lào Cai), Giải leo núi mở rộng “Cốc San - Sắc vàng mùa thu” lần thứ II năm 2026 đã chính thức khởi tranh. Sự kiện thu hút gần 700 vận động viên (VĐV) trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài, mở ra một chương mới cho xu hướng du lịch thể thao tại địa phương.