Lai Châu vào mùa đón khách, thúc đẩy du lịch tăng trưởng

VOV.VN - Sáng nay (4/10), tại xã Cốc San (tỉnh Lào Cai), Giải leo núi mở rộng “Cốc San - Sắc vàng mùa thu” lần thứ II năm 2026 đã chính thức khởi tranh. Sự kiện thu hút gần 700 vận động viên (VĐV) trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài, mở ra một chương mới cho xu hướng du lịch thể thao tại địa phương.
VOV.VN - Sáng nay (4/10), tại xã Cốc San (tỉnh Lào Cai), Giải leo núi mở rộng “Cốc San - Sắc vàng mùa thu” lần thứ II năm 2026 đã chính thức khởi tranh. Sự kiện thu hút gần 700 vận động viên (VĐV) trong và ngoài tỉnh tham gia tranh tài, mở ra một chương mới cho xu hướng du lịch thể thao tại địa phương.
VOV.VN - Sáng 4/10, gần 500 vận động viên tham gia Giải chạy “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi năm 2026” tại Sin Suối Hồ, Lai Châu. Những bước chạy giữa núi rừng không chỉ tạo nên ngày hội thể thao sôi động mà còn góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và du lịch địa phương.
VOV.VN - Sáng 4/10, gần 500 vận động viên tham gia Giải chạy “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi năm 2026” tại Sin Suối Hồ, Lai Châu. Những bước chạy giữa núi rừng không chỉ tạo nên ngày hội thể thao sôi động mà còn góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và du lịch địa phương.
VOV.VN - Tà Xùa, tỉnh Sơn La vừa được vinh danh là "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026" tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á, châu Đại dương và Ấn độ Dương (World Travel Awards) diễn ra ngày 27/9 tại Maldives.
VOV.VN - Tà Xùa, tỉnh Sơn La vừa được vinh danh là "Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026" tại lễ trao giải thưởng du lịch thế giới khu vực châu Á, châu Đại dương và Ấn độ Dương (World Travel Awards) diễn ra ngày 27/9 tại Maldives.
VOV.VN - Ngày 22/9, UBND tỉnh Lai Châu công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại dự án Quần thể du lịch Vườn Địa Đàng Lai Châu và dự án Du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên.
VOV.VN - Ngày 22/9, UBND tỉnh Lai Châu công bố quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc chấp hành pháp luật tại dự án Quần thể du lịch Vườn Địa Đàng Lai Châu và dự án Du lịch thác trắng đèo Hoàng Liên.
VOV.VN - Tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, sự kết hợp giữa chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, kỷ luật sản xuất hữu cơ cùng du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Tày, Mông, Dao, La Chí... đang tạo nên một mô hình kinh tế nông thôn bền vững.
VOV.VN - Tại xã Bản Liền, tỉnh Lào Cai, sự kết hợp giữa chính sách phát triển nông nghiệp hàng hóa, kỷ luật sản xuất hữu cơ cùng du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Tày, Mông, Dao, La Chí... đang tạo nên một mô hình kinh tế nông thôn bền vững.