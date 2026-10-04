Cung đường chạy “Sắc vàng Cốc San” mở ra xu hướng du lịch mới cho Lào Cai

Xuất phát tại Nhà văn hóa thôn Tòng Chú trong tiết trời thu buổi sớm bảng lảng sương mờ, các vận động viên đã mang đến một bầu không khí thi đấu bùng nổ, kịch tính. Điểm đặc biệt khiến giải chạy địa hình này "gây sốt" trong cộng đồng runner chính là thiết kế cung đường mang tính trải nghiệm thị giác tuyệt đối.

Không chỉ là thử thách về sức bền với những con dốc tự nhiên, lộ trình 6 km và 10 km đã đưa các bước chạy của vận động viên xuyên qua những tràn ruộng bậc thang đang độ chín vàng óng ả, men theo hệ thống thác nước ba tầng tung bọt trắng xóa và check-in dưới gốc cây đa di sản cổ thụ trăm năm tuổi. Đặc biệt, phân đoạn đường đua len lỏi qua các bản làng hoang sơ của đồng bào người H'Mông, người Dao đã giúp các vận động viên trực tiếp "chạm" vào không gian văn hóa bản địa mộc mạc, yên bình.

Vận động viên hứng khởi xuất phát tại nhà văn hóa thôn Tòng Chú

Vận động viên vừa chạy vừa ngắm cánh đồng lúa chín

Chạy dưới tán cây đa di sản gần 300 tuổi

Giải leo núi “Cốc San - Sắc vàng mùa thu” năm 2026 khép lại vào trưa cùng ngày với việc tìm ra chủ nhân của 73 hạng mục giải thưởng (bao gồm 11 giải Nhất, 13 giải Nhì, 19 giải Ba và 30 giải Khuyến khích). Dù công tác nộp hồ sơ ở một số đoàn còn chậm do lượng đăng ký dồn dập vào phút chót, giải đấu vẫn được đánh giá là thành công trọn vẹn, bảo đảm an toàn tuyệt đối về y tế và an ninh đường chạy.

Một đoạn hành trình của giải đua nhìn từ trên cao

Một vận động viên nhanh chân cán đích

Trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao

Vượt lên trên khuôn khổ của một giải đấu phong trào, sự kiện thể thao này đang hiện thực hóa chiến lược dịch chuyển cơ cấu kinh tế của Cốc San. Bằng việc tận dụng địa hình tự nhiên và bản sắc văn hóa để làm du lịch xanh, địa phương đang từng bước xây dựng bộ môn leo núi/chạy địa hình thành một sản phẩm du lịch mũi nhọn. Đây là bước đi chiến lược nhằm đa dạng hóa trải nghiệm cho du khách khi đến với Lào Cai, thúc đẩy sinh kế bền vững cho đồng bào các dân tộc thiểu số thông qua các mô hình homestay và dịch vụ bản địa.