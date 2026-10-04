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Lai Châu: Lan tỏa vẻ đẹp con đường đá cổ Pa Vi qua những bước chạy

Chủ Nhật, 14:34, 04/10/2026
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VOV.VN - Sáng 4/10, gần 500 vận động viên tham gia Giải chạy “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi năm 2026” tại Sin Suối Hồ, Lai Châu. Những bước chạy giữa núi rừng không chỉ tạo nên ngày hội thể thao sôi động mà còn góp phần quảng bá cảnh quan, văn hóa và du lịch địa phương.

Sáng nay (4/10), tại xã Sin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu, Giải chạy “Bước chân trên mây - Chinh phục con đường đá cổ Pa Vi năm 2026” thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Qua những bước chạy trên cung đường đá cổ giữa núi rừng hùng vĩ, giải không chỉ lan tỏa tinh thần thể thao mà còn góp phần quảng bá cảnh quan thiên nhiên, văn hóa truyền thống và sức hấp dẫn của du lịch Lai Châu.

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Các vận động viên là phóng viên, nhà báo háo hức trước giờ xuất phát

Giải do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu phối hợp với Báo Pháp luật Việt Nam tổ chức, với quy mô giải thể thao quần chúng cấp tỉnh mở rộng. Giải thu hút khoảng 500 vận động viên tham gia, trong đó có 100 nhà báo, phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước.

Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly 5km, 11km và 22km; trong đó, cự ly 22km có nội dung dành riêng cho nhà báo, phóng viên.

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Các vận động viên thích thú khám phá cung đường đá cổ Pa Vi

Từ sáng sớm, không khí tại bản Sin Suối Hồ đã trở nên náo nhiệt. Đúng 6 giờ, các vận động viên cự ly 22km và 11km xuất phát; đến 8 giờ, các vận động viên cự ly 5km bước vào đường chạy. Riêng địa phương huy động 200 vận động viên tham gia cự ly 5km, góp phần tạo nên không khí ngày hội thể thao sôi động giữa núi rừng Tây Bắc.

Điểm nhấn của giải là cung đường thi đấu gắn với con đường đá cổ Pa Vi và không gian du lịch Sin Suối Hồ. Trên hành trình chinh phục những đoạn dốc và cung đường nhiều thử thách, các vận động viên có cơ hội hòa mình vào thiên nhiên, ngắm nhìn núi rừng hùng vĩ và khám phá nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc địa phương.

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Giải thu hút sự tham gia của hơn 500 vận động viên là phóng viên, nhà báo và người dân địa phương

Là người địa phương, từng nhiều lần tham gia giải chạy khám phá đường đá cổ Pa Vi, anh Phong Trần, vận động viên dự thi cự ly 5km, chia sẻ: “Tôi đã nhiều lần tham gia giải chạy khám phá đường đá cổ Pa Vi và mỗi lần đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Đường chạy có những đoạn dốc, khá khó đi nhưng bù lại cảnh núi rừng rất đẹp, không khí trong lành, bà con và du khách cổ vũ rất nhiệt tình. Là người địa phương, tôi rất vui khi được góp phần quảng bá vẻ đẹp quê hương, giới thiệu con đường đá cổ và văn hóa truyền thống của đồng bào mình đến với nhiều người hơn. Tôi mong giải chạy sẽ được tổ chức thường xuyên để ngày càng có thêm nhiều du khách đến với Sin Suối Hồ”.

Để bảo đảm giải diễn ra an toàn, Ban Tổ chức đã khảo sát thực địa, xây dựng sơ đồ đường chạy, bố trí các điểm tiếp nước, hỗ trợ y tế, kiểm soát đường đua, cứu hộ, cứu nạn và hệ thống biển chỉ dẫn. Các phương án bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và chăm sóc sức khỏe vận động viên được triển khai trên toàn tuyến.

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Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lai Châu chụp ảnh lưu niệm cùng các vận động viên Câu lạc bộ Lai Châu Runers
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Nhiều phóng viên, nhà báo đánh giá cao cung đường đua bởi vẻ đẹp cảnh quan hùng vỹ của núi rừng Lai Châu.

Bên cạnh hoạt động thi đấu, địa phương còn vận động người dân mặc trang phục truyền thống, cắm cờ Tổ quốc và tham gia cổ vũ. Các sản phẩm OCOP, nông sản và sản phẩm đặc trưng của địa phương cũng được giới thiệu, tạo thêm trải nghiệm cho vận động viên và du khách.

Thông qua giải chạy, con đường đá cổ Pa Vi và vẻ đẹp của Sin Suối Hồ được quảng bá bằng những trải nghiệm thực tế, gần gũi. Đây cũng là hướng đi nhằm kết nối thể thao với văn hóa, du lịch, góp phần thu hút du khách, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương và từng bước xây dựng sản phẩm thể thao - du lịch đặc trưng của Lai Châu.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc
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