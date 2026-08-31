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Bãi tắm, điểm vui chơi, lễ hội ẩm thực ở TP.HCM hút khách

Thứ Hai, 21:13, 31/08/2026
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VOV.VN - Chiều 31/8, các phường Tam Thắng, Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết, 3 ngày đầu của kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, các bãi tắm, điểm vui chơi trên địa bàn phục vụ khoảng 140.000 lượt khách tham quan, tắm biển.

Du khách thoải mái, an toàn

Thời tiết mát mẻ, bãi tắm đẹp, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp cùng với môi trường du lịch an toàn, thân thiện là một trong những yếu tố quan trọng thu hút lượt khách đến với các bãi tắm ở Vũng Tàu tăng cao.

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Với phương châm "tính mạng của người dân là trên hết" lực lượng cứu hộ bãi tắm duy trình ứng trực 124/24 để đảm bảo an toàn cho du khách

Anh Long du khách ở Tây Ninh chia sẻ: "Tôi đến từ Tây Ninh, tôi thấy biển Vũng Tàu mấy ngày lễ rất sạch đẹp, biển đông người không chỉ ngày cuối tuần mà cả các ngày trong tuần cũng đông khách tắm biển". 

Ngoài ra, du khách các nơi tìm đến Vũng Tàu kỳ nghỉ Quốc Khánh năm nay còn bởi địa phương này nổi tiếng với nhiều món ăn ngon, nhiều dịch vụ chất lượng.

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Không chỉ có bãi tắm đẹp, an toàn du khách tìm đến Vũng Tàu bởi chất lượng dịch vụ 

"Vũng Tàu vào mùa hè là nơi rất đáng để các gia đình, em nhỏ tìm đến để vui chơi, tắm biển. Nơi đây còn nổi tiếng với nhiều món ăn đặc sản, ngon và nhiều dịch vụ mà du khách mong muốn" - chị Nguyễn Hải Yến ở TP.Đồng Nai cảm nhận.

An toàn của du khách là trên hết

Ngoài tắm biển, kỳ nghỉ lễ năm nay du khách có nhiều lựa chọn khi đến với Vũng Tàu như: tại khu vực công biên Bãi Sau xuyên suốt kỳ nghỉ là sự kiện “Tuần lễ xúc tiến ngành công nghiệp thực phẩm 2026” do Sở Công thương TP.HCM tổ chức, mỗi ngày thu hút khoảng 10.000 lượt người đến tham quan, trải nghiệm và mua sắm; chương trình âm nhạc cộng đồng tại công viên Bãi Trước hằng đêm thu hút từ 4.000-5.000 người dân, du khách đến thưởng thức miễn phí.

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Lễ hội ẩm thực do ngành công thương tổ chức thu hút khoảng 10.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm mỗi ngày 

Tại các bãi tắm, để đảm bảo an toàn cho người dân, du khách vui chơi trong kỳ nghỉ dài ngày, từ trước lễ các địa địa phương có biển như Tam Thắng, Vũng Tàu… chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn cho nhân dân và du khách tham gia các hoạt động vui chơi, tắm biển.

Quan trọng hơn, xuyên suốt các ngày nghỉ lực lượng cứu nạn bãi tắm tổ chức duy trì chế độ ứng trực 24/24; chủ động khoanh vùng các khu vực ao xoáy, thường xuyên cảnh báo, nhắc nhở du khách, bảo đảm an toàn.

Theo Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Vũng Tàu, đơn vị thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thủy triều để kịp thời phát hiện các vị trí dòng chảy nguy hiểm, ao xoáy mới phát sinh để chủ động cắm cờ hiệu, biển cảnh báo từ sớm.

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Sân khấu ca nhạc miễn phí thu hút 4-5 lượt khách mỗi đêm

Đồng thời, duy trì, bảo đảm quân số và phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ của các doanh nghiệp xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, khẩn cấp.

Anh Nguyễn Trọng Khoa, Giám đốc Công ty TNHH Tâm Hoàng Thiên, đơn vị cứu hộ bãi biển ở phường Vũng Tàu cho biết, trong những ngày cao điểm lực lượng cứu hộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, với phương châm “tính mạng của người dân là trên hết”.

"Những kinh nghiệm sơ cứu trước đây đã được tập huấn được lực lượng chúng thường xuyên luyện tập, ghi nhớ kiến thức để khi sự cố xảy ra thì kịp thời ứng phó để đảm bảo tính mạng cho du khách" - anh Khoa cho biết thêm.

Đến nay, tại các bãi tắm, khu vui chơi… các cơ quan chức năng, chính quyền các phường Vũng Tàu, Tam Thắng chưa nhận được thông tin về bán phá giá, không niêm yết đối với các dịch vụ hay phản ánh về thái độ ứng xử thiếu văn minh, phát ngôn thiếu chuẩn mực.

Lưu Sơn/VOV-TP.HCM
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