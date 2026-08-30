Hàng chục nghìn trái tim Cà Mau hòa nhịp "Cùng Việt Nam tiến bước"

Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" đã bừng lên trang nghiêm từ điểm cầu trung tâm (ở Khu đô thị Happy Home, phường Tân Thành) cho đến các điểm cầu xã, phường vùng sâu tại tỉnh Cà Mau. Chương trình năm nay ghi nhận sự tham gia sâu rộng từ cấp cơ sở với tổng số khoảng 20.000 người hưởng ứng trên toàn tỉnh.

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm nay tại Cà Mau có khoảng 20.000 người tham gia

Riêng tại điểm cầu chính, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công chức, đoàn viên và nhân dân các phường An Xuyên, Tân Thành, Lý Văn Lâm, Hòa Thành đã có mặt từ rất sớm. Những bước chân đồng hành còn lan tỏa rộng xuống địa bàn xa xôi, tạo cơ hội để mỗi người dân đều có thể đóng góp bước chân của mình vào nhịp tiến chung của dân tộc.

Ngay sau nghi thức Lễ thượng cờ, các lực lượng đã chính thức bước vào hành trình đi bộ. Sự kiện do Báo Nhân Dân và Bộ Công an khởi xướng từ năm 2025, bước sang năm thứ hai tiếp tục mở rộng quy mô với sự đồng hành của Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức sáng 30-8.

Chương trình hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân. Tại Cà Mau, sự kiện do UBND tỉnh Cà Mau chỉ đạo Sở VH-TT&DL phối hợp với Công an tỉnh, Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân cùng các cơ quan, địa phương tổ chức.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Cà Mau (hàng đầu, ở giữa) cùng đi bộ trong chương trình

Riêng tại điểm cầu chính có khoảng 5.000 người đi bộ

Hoạt động đi bộ năm nay không chỉ nhằm thúc đẩy phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" theo tinh thần "Dân cường thì quốc thịnh", mà còn mang theo thông điệp sâu sắc về lối sống xanh và bảo vệ môi trường.

Thông qua chương trình, lãnh đạo tỉnh Cà Mau gửi gắm kỳ vọng mỗi cây số đi bộ là một km giảm thiểu khói xe, mỗi hành động tái sử dụng hay trồng thêm mầm xanh hôm nay sẽ góp phần tạo dựng không gian sống bền vững cho các thế hệ tương lai.