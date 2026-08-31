Cà Mau: Ra mắt quả khinh khí cầu du lịch lớn nhất Việt Nam

Thời tiết sáng nay ở phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau khá thuận lợi nên lãnh đạo tỉnh và đông đảo người dân địa phương đã có mặt chứng kiến thời khắc quả khinh khí cầu du lịch lớn nhất Việt Nam bay trên Quảng trường Hùng Vương.

Quả khinh khí cầu du lịch lớn nhất Việt Nam bay trên Quảng trường Hùng Vương

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng các đại biểu thực hiện nghi thức tại lễ ra mắt quả khinh khí cầu du lịch lớn nhất Việt Nam.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau, quả khinh khí cầu này có chiều cao khoảng 28m, đường kính 22m, sức nâng 1,2-1,5 tấn, có khả năng phục vụ 10-12 người/chuyến. Để “bơm” quả khinh khí cầu này, các kỹ thuật viên dùng máy quạt gió, khí đốt công suất lớn, với thời gian khoảng hơn 10 phút.

Đây là sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu lần thứ I, năm 2026 được tỉnh Cà Mau tổ chức từ ngày 28/8 đến 2/9 nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Trong 3 ngày ngày qua, Ngày hội đã thu hút hàng chục ngàn người dân và du khách đến vui chơi, tham quan, đặc biệt lần đầu tận mắt ngắm những quả khinh khí cầu trên bầu trời Cà Mau.

Đông đảo du khách và người dân tỉnh Cà Mau tham quan, chụp ảnh lưu niệm nhân Ngày hội Văn hóa di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ I, năm 2026

Ngày hội không chỉ mang đến trải nghiệm mới cho người dân mà còn tạo thêm điểm nhấn quảng bá hình ảnh Cà Mau, vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, đến du khách trong dịp Lễ.