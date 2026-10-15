Kết nối du lịch với các di tích, bảo tàng tại Bắc Ninh

Mới đây, công ty du lịch Newstar Tour tổ chức chương trình khảo sát điểm đến, dịch vụ du lịch Bắc Ninh, đưa đông đảo doanh nghiệp lữ hành, đối tác và cơ quan báo chí truyền thông tới các di tích, bảo tàng, làng nghề... nổi bật Bắc Ninh. Qua đó, các doanh nghiệp trực tiếp tìm hiểu tài nguyên du lịch, đánh giá khả năng kết nối điểm đến, dịch vụ và xây dựng những sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường.

Với chủ đề "Tinh hoa văn hóa Bắc Ninh - Sắc màu di sản" và đặt bản sắc văn hóa địa phương làm nền tảng, các doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát, đánh giá tiềm năng khai thác du lịch tại nhiều di tích, bảo tàng tại Bắc Ninh như chùa Dâu, lăng và đền thờ Kinh Dương Vương, Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, đền Đô... cùng một số làng nghề truyền thống như làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, làng tranh Đông Hồ...

Các doanh nghiệp lữ hành đến khảo sát, đánh giá tiềm năng khai thác du lịch tại nhiều di tích, bảo tàng tại Bắc Ninh

Theo ông Lương Duy Ngân - Chủ tịch HĐQT Newstar Group, Giám đốc điều hành Newstar Tour, những giá trị văn hóa, lịch sử và làng nghề của Bắc Ninh là minh chứng sinh động cho tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch gắn với bản sắc địa phương. Vai trò của các doanh nghiệp lữ hành là kết nối các bảo tàng, di tích đơn lẻ để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh theo từng phân khúc khách hàng, trước khi đưa ra thị trường.

"Bắc Ninh có nguồn tài nguyên du lịch vô cùng phong phú, từ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, di tích lịch sử đến làng nghề truyền thống, ẩm thực và đời sống cộng đồng. Tuy nhiên, để những giá trị ấy trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, có sức cạnh tranh và khả năng khai thác bền vững, điều quan trọng là phải tạo được sự kết nối giữa các điểm đến, giữa doanh nghiệp lữ hành với địa phương, giữa đơn vị vận chuyển, lưu trú, nhà hàng, khu điểm du lịch và cộng đồng làm du lịch", ông Lương Duy Ngân cho biết.

Ông Lương Duy Ngân - Giám đốc điều hành Newstar Tour giới thiệu về trải nghiệm làng tranh Đông Hồ

Theo các doanh nghiệp lữ hành, Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng là một trong những điểm đến nổi bật với gần 3.000 hiện vật đặc sắc, trong đó nhiều hiện vật mang giá trị đặc biệt như Bảo vật quốc gia ấn vàng "Hoàng đế chi bảo". Không chỉ tham quan ấn vàng "Hoàng đế chi bảo", những câu chuyện về quá trình và ý nghĩa của việc hồi hương một bảo vật quốc gia từ nước ngoài có thể trở thành điểm nhấn hấp dẫn trong tour. Hơn nữa trong bối cảnh hiện nay, việc đưa những cổ vật, hiện vật có giá trị đặc biệt của Việt Nam đang ở nước ngoài về nước, góp phần hoàn chỉnh câu chuyện lịch sử và làm giàu ký ức quốc gia cũng là công tác được quan tâm đặc biệt.

Ông Nguyễn Thế Hồng - đại diện Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng giới thiệu về ấn vàng "Hoàng đế chi bảo"

Theo ông Nguyễn Thế Hồng - đại diện Bảo tàng Hoàng gia Nam Hồng, đơn vị đang khẩn trương hoàn thiện các không gian trưng bày, cũng như tích cực phối hợp với doanh nghiệp lữ hành, từng bước đón khách thử nghiệm và tiến tới mở rộng ra công chúng.

"Chúng tôi hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, chào đón du khách từ mọi miền đất nước đến bảo tàng, để cùng lan tỏa rộng rãi các giá trị văn hóa lịch sử của Việt Nam. Tại đây có các không gian trưng bày đa dạng cùng hiện vật phong phú, có thể kể những câu chuyện thú vị về lịch sử hàng nghìn năm của dân tộc, từ trống đồng thời kỳ Văn hóa Đông Sơn cho tới các bức tranh thêu, ấn vàng triều Nguyễn...", ông Nguyễn Thế Hồng cho biết.

Sau quá trình khảo sát, các doanh nghiệp lữ hành đánh giá cao tiềm năng các điểm đến, di tích, bảo tàng tại Bắc Ninh, mỗi nơi đều mang những giá trị riêng về lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng và nghề truyền thống. Trước đây, các tour du lịch Bắc Ninh thường chịu tính mùa vụ, chủ yếu được tổ chức vào mùa lễ hội hoặc dịp đầu xuân. Tuy nhiên hiện nay, với lợi thế rất gần Hà Nội cùng hạ tầng giao thông phát triển, sản phẩm du lịch Bắc Ninh từ 1 - 3 ngày nếu được thiết kế hợp lý có thể triển khai quanh năm, thậm chí khởi hành hàng ngày. Hiện nay, một số đơn vị đã đưa các điểm đến tại Bắc Ninh vào tour du lịch xuyên Việt.

Các đơn vị lữ hành đã nghiên cứu, đưa một số điểm đến tại Bắc Ninh vào sản phẩm du lịch.

Mỗi di tích, bảo tàng cần đổi mới cách tiếp cận

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 9/10/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo số 156-TB/VPTW của Văn phòng Trung ương Đảng thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác bảo tồn, bảo tàng. Trong đó, một trong những nhiệm vụ trọng tâm tại các địa phương là đổi mới cách đánh giá hiệu quả hoạt động của các thiết chế bảo tồn, bảo tàng; tăng cường gắn kết bảo tàng với giáo dục và đời sống xã hội.

Tại Bắc Ninh hiện nay, nhiều điểm tham quan, di tích vẫn chủ yếu giới thiệu những gì đang có. Du khách đến đình, đền, chùa hay các di tích lịch sử thường được nghe về công trình, niên đại, tín ngưỡng thờ tự, nhưng chưa phải nơi nào cũng xây dựng được những câu chuyện hấp dẫn, có khả năng tạo cảm xúc và để lại ấn tượng sâu sắc. Điều còn thiếu ở nhiều điểm đến là cách kể chuyện và khả năng truyền tải chiều sâu văn hóa. Một di tích có thể rất đẹp, rất cổ kính, nhưng nếu du khách đến rồi chỉ tham quan, chụp ảnh và rời đi thì giá trị trải nghiệm chưa được khai thác đầy đủ.

Mỗi di tích, bảo tàng tại Bắc Ninh cần đổi mới cách tiếp cận để thu hút khách du lịch

Ông Đỗ Tuấn Khoa - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh nhận định: "Khi mỗi điểm đến có một câu chuyện riêng, gắn với lịch sử, nhân vật, hiện vật và những giá trị văn hóa đặc sắc, du khách sẽ có thêm lý do để dừng chân, tìm hiểu và ghi nhớ. Ví dụ như những câu chuyện gắn với các hiện vật quý tại bảo tàng. Một hiện vật có giá trị lịch sử, nếu được giới thiệu bằng cách kể chuyện hấp dẫn, có chiều sâu, sẽ trở thành điểm nhấn thu hút du khách. Đó là điều các đơn vị quản lý di tích, bảo tàng và các điểm tham quan cần tiếp tục nghiên cứu. Phải biết làm mới cách tiếp cận di sản, làm phong phú nội dung thuyết minh, xây dựng những câu chuyện văn hóa đặc trưng và nâng cao chất lượng trải nghiệm tại điểm đến".

Một địa phương sở hữu nhiều di tích, bảo tàng... không có nghĩa mọi sản phẩm du lịch đều hấp dẫn. Tài nguyên là điều kiện cần, nhưng muốn phát triển du lịch hiệu quả phải biết tổ chức, kết nối và chuyển hóa tài nguyên thành những sản phẩm có khả năng phục vụ thị trường. Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục nghiên cứu, tham mưu các cơ chế, chính sách và tạo điều kiện thuận lợi nhất trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ để doanh nghiệp phát triển hoạt động kinh doanh du lịch tại địa phương.

"Khi các điểm đến của Bắc Ninh có được những câu chuyện văn hóa hấp dẫn, những sản phẩm trải nghiệm đặc sắc và chất lượng dịch vụ tốt hơn, đó sẽ là cơ sở quan trọng để doanh nghiệp xây dựng các chương trình du lịch có giá trị cao hơn... Mục tiêu của Bắc Ninh là thu hút ngày càng nhiều du khách, nhưng đồng thời phải nâng cao chất lượng tăng trưởng du lịch, gia tăng thời gian lưu trú, mức chi tiêu và giá trị kinh tế mang lại cho cộng đồng", ông Đỗ Tuấn Khoa cho biết.