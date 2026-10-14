Nhu cầu du lịch tăng vọt trước thềm concert BIGBANG tại Hà Nội

Theo nền tảng Trip.com, nhu cầu du lịch kết hợp xem biểu diễn âm nhạc (Concert tourism) của du khách Việt Nam trong tháng 10 đã tăng mạnh, chủ yếu được thúc đẩy bởi những buổi biểu diễn quy mô lớn tại Hà Nội và TP.HCM, cũng như sức hút của những nghệ sĩ nổi tiếng.

Riêng với sự kiện BIGBANG đến Việt Nam với 2 đêm diễn tại Hà Nội ngày 24 - 25/10/2026, nhu cầu du lịch đã tăng vọt quanh những mốc thời điểm liên quan. Theo ghi nhận của Trip.com, trong đợt công bố tour diễn đầu tiên vào ngày 11/6, lượt đặt vé vào những ngày diễn ra concert đã bắt đầu tăng; còn vào đợt mở bán vé sớm ngày 14/8, số lượng đặt vé máy bay và khách sạn tăng vọt, cao gấp 6 lần so với mức trung bình hằng ngày.

Nhiều khách sạn gần khu vực sân vận động Mỹ Đình đã kín phòng giai đoạn 23 - 24/10/2026 dịp concert BIGBANG tại Hà Nội. Ảnh minh họa.

Dịp concert BIGBANG tại Việt Nam, lượt đặt vé máy bay đến Hà Nội trong giai đoạn từ ngày 23 - 26/10 được ghi nhận tăng 74% và số lượng hành khách tăng 76% so với cùng kỳ năm 2025, góp phần vào mức tăng chung 45% về nhu cầu du lịch đến Hà Nội trong tháng 10. Dữ liệu của Trip.com cho thấy, các thành phố TP.HCM, Seoul, Taipei, Nagoya, Đà Nẵng và Busan là những thị trường nguồn gửi khách nhiều nhất đến Hà Nội dịp này.

Người hâm mộ nhóm BIGBANG có xu hướng lên kế hoạch cho chuyến đi từ sớm. Vé máy bay được đặt trung bình 70 ngày trước ngày khởi hành, với 51% lượt đặt trước từ 60 ngày trở lên. Khách sạn được đặt trước 76 ngày, trong đó có 65% lượt đặt trước từ 60 ngày trở lên. Từ cuối tháng 7/2026, nhiều khách sạn trong bán kính 3 km quanh sân vận động Mỹ Đình đã kín phòng dịp concert BIGBANG tại Hà Nội, với nhu cầu đặt phòng khách sạn từ ngày 23 - 24/10 tăng khoảng 15 lần so với mức trung bình các ngày trong tháng 10.

Concert BIGBANG tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 24 và 25/10

Nhu cầu du lịch concert ở nước ngoài cũng tăng cao

Không chỉ đón xem các concert trong nước, ngày càng nhiều người hâm mộ Việt Nam sẵn sàng du lịch nước ngoài để tham gia các sự kiện âm nhạc quốc tế. Với concert “After Hours Til Dawn” của The Weeknd tại Bangkok (ngày 11/10 vừa qua), dữ liệu của Trip.com cho thấy lượt đặt chỗ du lịch đến Bangkok từ ngày 9 - 11/10 đã tăng gấp 7 lần mức trung bình hằng ngày của tháng. Xu hướng người hâm mộ đặt vé khá sớm, 72 ngày trước ngày khởi hành, so với mức trung bình 49 ngày thông thường đối với các chuyến đi khác đến Bangkok trong tháng 10.

Các đêm diễn khác của The Weeknd tại Kuala Lumpur vào ngày 4 và 5/11 cũng góp phần thúc đẩy lượt đặt chỗ đến thủ đô của Malaysia giai đoạn 2 - 4/11 cao gần gấp 22 lần mức trung bình hằng ngày của tháng 11. Nhiều người thậm chí đặt vé trước 95 ngày, so với trung bình 86 ngày cho những chuyến đi khác đến Kuala Lumpur trong tháng.

Concert của các nghệ sĩ nổi tiếng thường kéo theo lợi ích lớn cho các điểm đến du lịch. ​​Trong ảnh: Nhóm nhạc Hàn Quốc BLACKPINK biểu diễn tại Hà Nội vào năm 2023

Tới đây, một loạt concert khác của nhóm nhạc BTS trong chuyến lưu diễn "BTS World Tour Arirang" dự báo tạo cú hích cho các điểm đến du lịch tại Đông Nam Á. Theo dữ liệu người dùng Trip.com về lượng đặt chỗ trong tháng 12/2026, khoảng 88% lượt đặt chỗ đến Bangkok nằm trong giai đoạn từ 1 - 5/12 (nhóm BTS biểu diễn các ngày 3, 5 và 6/12); 91% lượt đặt chỗ du lịch đến Kuala Lumpur từ 9 - 12/12 (nhóm BTS biểu diễn ngày 12 và 13/12), trong khi 73% lượt đặt chỗ du lịch Singapore trong giai đoạn từ 17 - 22/12 (nhóm BTS biểu diễn các ngày 17, 19, 20 và 22/12).

Dữ liệu cũng cho thấy người hâm mộ Việt Nam thường "chốt" lịch trình từ khá sớm cho các chuyến du lịch xem concert. Khoảng 49% lượt đặt vé đi Bangkok và 45% lượt đặt vé đi Singapore tháng 12 đã được đặt từ tháng 9, với thời gian đặt trước ngày khởi hành lần lượt là 112 ngày (Bangkok) và 124 ngày (Singapore). So với cùng kỳ năm 2025, lượt đặt vé tháng 12/2026 đi Bangkok đã tăng tới 1.116% và Singapore tăng 696%, cho thấy sức hút của các concert đã thúc đẩy đáng kể nhu cầu du lịch nước ngoài kết hợp xem ca nhạc.