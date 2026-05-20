Cá voi xuất hiện tại vùng biển cù lao Mái Nhà, địa phương cảnh báo du khách

Những ngày qua, hiện tượng cá voi xuất hiện thường xuyên tại vùng biển cù lao Mái Nhà, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và khách du lịch. Trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video các tàu và ca nô du lịch chở du khách, nhiếp ảnh gia "săn ảnh" cá voi ở cự ly gần, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến động vật biển cũng như hình ảnh du lịch địa phương.

Đại diện UBND xã Ô Loan cho biết địa phương đã có khuyến cáo đến người dân, du khách, các chủ phương tiện không điều khiển phương tiện bám đuổi hoặc bao vây khu vực cá voi xuất hiện; không tiếp cận quá gần làm ảnh hưởng đến tập tính sinh hoạt tự nhiên của cá voi. Phải giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tiếng ồn từ động cơ và không thực hiện các hành vi gây kích động khi phát hiện cá voi xuất hiện; tuyệt đối không chặn đầu, chặn hướng di chuyển của cá voi.

Không xả rác thải, túi ni-lông, nhựa, dầu thải, chất thải sinh hoạt hoặc bất kỳ loại chất thải nào xuống biển gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng hệ sinh thái biển. Không lợi dụng hoạt động vận chuyển khách du lịch, tham quan để tổ chức các hoạt động tự phát, tụ tập đông người hoặc khai thác hình ảnh, tiếp cận cá voi trái quy định gây mất an toàn giao thông đường thủy và ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật biển quý hiếm.

Ảnh minh họa.

Theo UBND xã Ô Loan, gần đây tại vùng biển ven bờ khu vực cù lao Mái Nhà xuất hiện cá voi di cư, nổi lên mặt nước săn mồi. Đây là hiện tượng tự nhiên ít gặp tại khu vực biển này, báo hiệu môi trường sinh thái biển nơi đây có sự phục hồi tích cực.

Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng một số tàu cá, ca nô, phương tiện thủy, du khách, nhiếp ảnh gia tự phát tiếp cận quá gần khu vực cá voi xuất hiện để quay phim, chụp ảnh. Một số phương tiện có dấu hiệu tăng tốc, di chuyển áp sát, bám đuổi cá voi gây ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên và môi trường sống của loài động vật này.

Việc sử dụng phương tiện tiếp cận ở khoảng cách gần có thể gây tiếng ồn từ động cơ, làm xáo trộn môi trường sống, ảnh hưởng đến khả năng định hướng, săn mồi và sinh hoạt của cá voi; tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây tổn thương đối với cá thể cá voi, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.

UBND xã Ô Loan cũng đề nghị Đồn Biên phòng An Hải tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá, phương tiện thủy tại khu vực biển ven bờ, khu vực cù lao Mái Nhà và vùng biển lân cận. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, chủ phương tiện chấp hành quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các loài động vật thủy sản nguy cấp, quý hiếm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp sử dụng phương tiện thủy có hành vi bám đuổi, tụ tập đông phương tiện, tổ chức hoạt động tự phát gây ảnh hưởng môi trường sống của cá voi hoặc mất an toàn trên biển.