  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Cá voi xuất hiện tại vùng biển cù lao Mái Nhà, địa phương cảnh báo du khách

Thứ Tư, 14:12, 20/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/5, UBND xã Ô Loan có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị, người dân và du khách thực hiện quy định pháp luật liên quan đến bảo vệ các loài sinh vật biển, đặc biệt là cá voi xuất hiện gần đây tại vùng biển cù lao Mái Nhà, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Những ngày qua, hiện tượng cá voi xuất hiện thường xuyên tại vùng biển cù lao Mái Nhà, xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ) thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân và khách du lịch. Trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, video các tàu và ca nô du lịch chở du khách, nhiếp ảnh gia "săn ảnh" cá voi ở cự ly gần, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng tiêu cực đến động vật biển cũng như hình ảnh du lịch địa phương.

Đại diện UBND xã Ô Loan cho biết địa phương đã có khuyến cáo đến người dân, du khách, các chủ phương tiện không điều khiển phương tiện bám đuổi hoặc bao vây khu vực cá voi xuất hiện; không tiếp cận quá gần làm ảnh hưởng đến tập tính sinh hoạt tự nhiên của cá voi. Phải giữ khoảng cách an toàn, hạn chế tiếng ồn từ động cơ và không thực hiện các hành vi gây kích động khi phát hiện cá voi xuất hiện; tuyệt đối không chặn đầu, chặn hướng di chuyển của cá voi.

Không xả rác thải, túi ni-lông, nhựa, dầu thải, chất thải sinh hoạt hoặc bất kỳ loại chất thải nào xuống biển gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng hệ sinh thái biển. Không lợi dụng hoạt động vận chuyển khách du lịch, tham quan để tổ chức các hoạt động tự phát, tụ tập đông người hoặc khai thác hình ảnh, tiếp cận cá voi trái quy định gây mất an toàn giao thông đường thủy và ảnh hưởng đến môi trường sống của động vật biển quý hiếm.

ca voi xuat hien tai vung bien cu lao mai nha, dia phuong canh bao du khach hinh anh 1
Ảnh minh họa.

Theo UBND xã Ô Loan, gần đây tại vùng biển ven bờ khu vực cù lao Mái Nhà xuất hiện cá voi di cư, nổi lên mặt nước săn mồi. Đây là hiện tượng tự nhiên ít gặp tại khu vực biển này, báo hiệu môi trường sinh thái biển nơi đây có sự phục hồi tích cực.

Tuy nhiên, đã xuất hiện tình trạng một số tàu cá, ca nô, phương tiện thủy, du khách, nhiếp ảnh gia tự phát tiếp cận quá gần khu vực cá voi xuất hiện để quay phim, chụp ảnh. Một số phương tiện có dấu hiệu tăng tốc, di chuyển áp sát, bám đuổi cá voi gây ảnh hưởng đến tập tính tự nhiên và môi trường sống của loài động vật này.

Việc sử dụng phương tiện tiếp cận ở khoảng cách gần có thể gây tiếng ồn từ động cơ, làm xáo trộn môi trường sống, ảnh hưởng đến khả năng định hướng, săn mồi và sinh hoạt của cá voi; tiềm ẩn nguy cơ va chạm, gây tổn thương đối với cá thể cá voi, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.

UBND xã Ô Loan cũng đề nghị Đồn Biên phòng An Hải tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát hoạt động của tàu cá, phương tiện thủy tại khu vực biển ven bờ, khu vực cù lao Mái Nhà và vùng biển lân cận. Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân, chủ phương tiện chấp hành quy định về bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ các loài động vật thủy sản nguy cấp, quý hiếm. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý các trường hợp sử dụng phương tiện thủy có hành vi bám đuổi, tụ tập đông phương tiện, tổ chức hoạt động tự phát gây ảnh hưởng môi trường sống của cá voi hoặc mất an toàn trên biển.

Hải Nam/VOV.VN
Tag: Cá voi cù lao Mái Nhà xã Ô Loan cá voi Phú Yên bảo vệ động vật biển du lịch Phú Yên
Tin liên quan

Độc đáo ngọn núi và cồn cát hình cá voi gắn với truyền thuyết ở Gia Lai

VOV.VN - Từ vùng núi đến vùng biển, thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Gia Lai những ngọn núi và cồn cát mang hình dáng cá voi khổng lồ gắn với những câu chuyện truyền thuyết.

Cận cảnh hai con cá voi lớn săn mồi trên vùng biển Đắk Lắk
Cận cảnh hai con cá voi lớn săn mồi trên vùng biển Đắk Lắk

VOV.VN - Hình ảnh hai con cá voi xuất hiện trên vùng biển Cù Lao Mái Nhà (làng chài Phước Đồng, xã Ô Loan) được một người dân chụp lại khiến nhiều người thích thú.

Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đắk Lắk lan tỏa văn hóa đọc từ sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Nhiều hoạt động tọa đàm, giao lưu tại Đắk Lắk đang góp phần lan tỏa văn hóa đọc, đặc biệt là các tác phẩm viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh, giúp bồi đắp lý tưởng sống và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Du lịch hè 2026: Khám phá biển xanh Bình Kiến, phía Đông tỉnh Đắk Lắk
Du lịch hè 2026: Khám phá biển xanh Bình Kiến, phía Đông tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Hướng tới mùa du lịch hè 2026, phường Bình Kiến (trước đây thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đang phấn đấu trở thành điểm đến xanh, bền vững, hạnh phúc và an toàn đối với du khách; là một trong những điểm đến du lịch nổi bật của vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Đắk Lắk tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững
Đắk Lắk tìm giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững

VOV.VN - Nhằm trao đổi, đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xanh bền vững phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, hôm nay (12/5), tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội thảo khoa học với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp.

