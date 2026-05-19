Du lịch hè 2026: Khám phá biển xanh Bình Kiến, phía Đông tỉnh Đắk Lắk

Tại vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, phường Bình Kiến (trước đây thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đang phấn đấu trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn tại miền Trung cho mùa du lịch hè 2026. Nơi đây sở hữu bãi biển Long Thủy nổi tiếng với hàng cây xanh mát, bờ cát trắng mịn cùng các làng nghề truyền thống; là điểm đến yêu thích của người dân và du khách đến tắm biển, cắm trại, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và thưởng thức các món hải sản tươi ngon.

Khung cảnh tại Bình Kiến - vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: UBND phường Bình Kiến

Điểm nhấn của mùa du lịch hè Bình Kiến năm 2026 là chuỗi sự kiện thể thao và văn hóa, với các trải nghiệm đa dạng từ chinh phục núi Chóp Chài đến lễ hội, hoạt động vui chơi giải trí trên bãi biển Long Thủy. Mở màn là Giải marathon chinh phục núi Chóp Chài Bình Kiến mở rộng lần thứ I (đầu tháng 6/2026) với chủ đề "Hành trình về mảnh đất kiên trung", nhằm quảng bá, giới thiệu đến nhân dân và du khách về điểm đến du lịch Bình Kiến. Sự kiện chạy bộ này kết hợp cùng lễ khai mạc du lịch hè tại quảng trường Nghinh Phong được địa phương kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang lớn, thu hút đông đảo vận động viên và du khách.

Tại bãi biển Long Thủy, trong tháng 7 và tháng 8/2026, khu vực này trở thành tâm điểm của sự kiện "Say Binh Kien!" với các hoạt động văn hóa, lễ hội và thể thao - trò chơi dân gian. Du khách sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của các trò chơi trên bãi biển và mặt nước như lắc thúng, kéo co, bóng đá bãi biển, thả diều nghệ thuật hay giải đua ván chèo đứng (SUP) Bình Kiến mở rộng năm 2026.

Nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hè 2026 được tổ chức tại Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: UBND phường Bình Kiến

Ẩm thực cũng sẽ là một "thỏi nam châm" thu hút du khách, với việc địa phương sẽ khai trương phố đi bộ vào đầu tháng 6/2026, kết hợp tổ chức chương trình quảng bá ẩm thực Bình Kiến và tiệc tự chọn chủ đề "Bình Kiến hương vị quê nhà"; chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu đặc trưng, sản phẩm OCOP, làng nghề thủ công truyền thống Bình Kiến... tại bờ kè biển khu phố Long Thủy. Địa phương cũng vận động các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, vận chuyển, lữ hành, cơ sở lưu trú... phối hợp khuyến mãi, giảm giá dịch vụ trên địa bàn để thu hút khách du lịch.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch Bình Kiến, công tác quảng bá và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu đang được triển khai đồng bộ. Trong quý II/2026, địa phương phát hành cẩm nang và bản đồ du lịch Bình Kiến trên nền tảng số, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm tham quan, dịch vụ lưu trú. Song song đó, hàng loạt cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), sáng tác ca khúc và ảnh nghệ thuật mang chủ đề "Vẻ đẹp đất và người Bình Kiến" được tổ chức nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch Bình Kiến.