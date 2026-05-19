中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du lịch hè 2026: Khám phá biển xanh Bình Kiến, phía Đông tỉnh Đắk Lắk

Thứ Ba, 06:05, 19/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hướng tới mùa du lịch hè 2026, phường Bình Kiến (trước đây thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đang phấn đấu trở thành điểm đến xanh, bền vững, hạnh phúc và an toàn đối với du khách; là một trong những điểm đến du lịch nổi bật của vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk.

Tại vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk sau sáp nhập, phường Bình Kiến (trước đây thuộc thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên cũ) đang phấn đấu trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn tại miền Trung cho mùa du lịch hè 2026. Nơi đây sở hữu bãi biển Long Thủy nổi tiếng với hàng cây xanh mát, bờ cát trắng mịn cùng các làng nghề truyền thống; là điểm đến yêu thích của người dân và du khách đến tắm biển, cắm trại, cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên và thưởng thức các món hải sản tươi ngon. 

du lich he 2026 kham pha bien xanh binh kien, phia Dong tinh Dak lak hinh anh 1
Khung cảnh tại Bình Kiến - vùng biển phía Đông tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: UBND phường Bình Kiến

Điểm nhấn của mùa du lịch hè Bình Kiến năm 2026 là chuỗi sự kiện thể thao và văn hóa, với các trải nghiệm đa dạng từ chinh phục núi Chóp Chài đến lễ hội, hoạt động vui chơi giải trí trên bãi biển Long Thủy. Mở màn là Giải marathon chinh phục núi Chóp Chài Bình Kiến mở rộng lần thứ I (đầu tháng 6/2026) với chủ đề "Hành trình về mảnh đất kiên trung", nhằm quảng bá, giới thiệu đến nhân dân và du khách về điểm đến du lịch Bình Kiến. Sự kiện chạy bộ này kết hợp cùng lễ khai mạc du lịch hè tại quảng trường Nghinh Phong được địa phương kỳ vọng sẽ tạo tiếng vang lớn, thu hút đông đảo vận động viên và du khách.

Tại bãi biển Long Thủy, trong tháng 7 và tháng 8/2026, khu vực này trở thành tâm điểm của sự kiện "Say Binh Kien!" với các hoạt động văn hóa, lễ hội và thể thao - trò chơi dân gian. Du khách sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của các trò chơi trên bãi biển và mặt nước như lắc thúng, kéo co, bóng đá bãi biển, thả diều nghệ thuật hay giải đua ván chèo đứng (SUP) Bình Kiến mở rộng năm 2026.

du lich he 2026 kham pha bien xanh binh kien, phia Dong tinh Dak lak hinh anh 2
Nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch hè 2026 được tổ chức tại Bình Kiến, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: UBND phường Bình Kiến

Ẩm thực cũng sẽ là một "thỏi nam châm" thu hút du khách, với việc địa phương sẽ khai trương phố đi bộ vào đầu tháng 6/2026, kết hợp tổ chức chương trình quảng bá ẩm thực Bình Kiến và tiệc tự chọn chủ đề "Bình Kiến hương vị quê nhà"; chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu đặc trưng, sản phẩm OCOP, làng nghề thủ công truyền thống Bình Kiến... tại bờ kè biển khu phố Long Thủy. Địa phương cũng vận động các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch, vận chuyển, lữ hành, cơ sở lưu trú... phối hợp khuyến mãi, giảm giá dịch vụ trên địa bàn để thu hút khách du lịch.

Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển du lịch Bình Kiến, công tác quảng bá và xây dựng bộ nhận diện thương hiệu đang được triển khai đồng bộ. Trong quý II/2026, địa phương phát hành cẩm nang và bản đồ du lịch Bình Kiến trên nền tảng số, giúp du khách dễ dàng tiếp cận các điểm tham quan, dịch vụ lưu trú. Song song đó, hàng loạt cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo), sáng tác ca khúc và ảnh nghệ thuật mang chủ đề "Vẻ đẹp đất và người Bình Kiến" được tổ chức nhằm hỗ trợ công tác tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch Bình Kiến. 

Hải Nam/VOV.VN
Tag: du lịch Bình Kiến Bình Kiến Đắk Lắk Du lịch hè biển Long Thủy núi Chóp Chài du lịch Đắk Lắk Lễ hội Cầu ngư
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Trình diễn chế biến cá ngừ đại dương tại Tuy Hòa thu hút hàng nghìn du khách
Trình diễn chế biến cá ngừ đại dương tại Tuy Hòa thu hút hàng nghìn du khách

VOV.VN - Tối qua (1/5), tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk diễn ra chương trình trình diễn chế biến cá ngừ đại dương và không gian ẩm thực các món ngon miền biển.

Trình diễn chế biến cá ngừ đại dương tại Tuy Hòa thu hút hàng nghìn du khách

Trình diễn chế biến cá ngừ đại dương tại Tuy Hòa thu hút hàng nghìn du khách

VOV.VN - Tối qua (1/5), tại Quảng trường Phú Yên, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk diễn ra chương trình trình diễn chế biến cá ngừ đại dương và không gian ẩm thực các món ngon miền biển.

Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu tại tháp Nghinh Phong, Đắk Lắk
Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu tại tháp Nghinh Phong, Đắk Lắk

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, quảng trường tháp Nghinh Phong bên bờ biển Tuy Hòa trở nên đặc biệt sôi động khi lần đầu tiên xuất hiện những khinh khí cầu khổng lồ đầy màu sắc. Sự kiện mang lại trải nghiệm mới lạ cho người dân, du khách, và tạo nên một bức tranh lễ hội rực rỡ.

Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu tại tháp Nghinh Phong, Đắk Lắk

Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu tại tháp Nghinh Phong, Đắk Lắk

VOV.VN - Trong không khí rộn ràng của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, quảng trường tháp Nghinh Phong bên bờ biển Tuy Hòa trở nên đặc biệt sôi động khi lần đầu tiên xuất hiện những khinh khí cầu khổng lồ đầy màu sắc. Sự kiện mang lại trải nghiệm mới lạ cho người dân, du khách, và tạo nên một bức tranh lễ hội rực rỡ.

Trải nghiệm du lịch làng Lò miền biển Đắk Lắk
Trải nghiệm du lịch làng Lò miền biển Đắk Lắk

VOV.VN - Hàng ngàn mái ngói đỏ san sát nhau nằm kề bên biển. Bến thuyền nhộn nhịp cá tôm mỗi sáng sớm và chiều tối. Bãi biển cát vàng ươm cùng làn nước màu ngọc bích. Đó là làng Lò, một ngôi làng ven biển thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đang trở thành mô hình độc đáo làm du lịch trên nền di sản.

Trải nghiệm du lịch làng Lò miền biển Đắk Lắk

Trải nghiệm du lịch làng Lò miền biển Đắk Lắk

VOV.VN - Hàng ngàn mái ngói đỏ san sát nhau nằm kề bên biển. Bến thuyền nhộn nhịp cá tôm mỗi sáng sớm và chiều tối. Bãi biển cát vàng ươm cùng làn nước màu ngọc bích. Đó là làng Lò, một ngôi làng ven biển thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk đang trở thành mô hình độc đáo làm du lịch trên nền di sản.

Những nét ký họa giữ hồn nhà cổ tại Làng Lò, tỉnh Đắk Lắk
Những nét ký họa giữ hồn nhà cổ tại Làng Lò, tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Tại Làng Lò, phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), một dự án cộng đồng mang tên “Vẽ lại di sản” đang được các kiến trúc sư trẻ từ nhiều địa phương triển khai nhằm ghi lại và lan tỏa giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống của làng biển, trước nguy cơ dần mai một theo nhịp sống hiện đại.

Những nét ký họa giữ hồn nhà cổ tại Làng Lò, tỉnh Đắk Lắk

Những nét ký họa giữ hồn nhà cổ tại Làng Lò, tỉnh Đắk Lắk

VOV.VN - Tại Làng Lò, phường Hòa Hiệp (tỉnh Đắk Lắk), một dự án cộng đồng mang tên “Vẽ lại di sản” đang được các kiến trúc sư trẻ từ nhiều địa phương triển khai nhằm ghi lại và lan tỏa giá trị kiến trúc nhà ở truyền thống của làng biển, trước nguy cơ dần mai một theo nhịp sống hiện đại.

Lễ hội cầu ngư làng biển Đông Tác, nơi gửi gắm ước nguyện trời yên biển lặng
Lễ hội cầu ngư làng biển Đông Tác, nơi gửi gắm ước nguyện trời yên biển lặng

VOV.VN - Trong hai ngày 27 và 28/4, bà con ngư dân làng biển Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ hội Cầu ngư. Đây là lễ hội truyền thống quan trọng của ngư dân, thể hiện tín ngưỡng thờ cúng Cá Ông (còn gọi là thờ thần Nam Hải), mỗi năm được tổ chức một lần và đã được duy trì hàng trăm năm qua.

Lễ hội cầu ngư làng biển Đông Tác, nơi gửi gắm ước nguyện trời yên biển lặng

Lễ hội cầu ngư làng biển Đông Tác, nơi gửi gắm ước nguyện trời yên biển lặng

VOV.VN - Trong hai ngày 27 và 28/4, bà con ngư dân làng biển Đông Tác (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk) tổ chức Lễ hội Cầu ngư. Đây là lễ hội truyền thống quan trọng của ngư dân, thể hiện tín ngưỡng thờ cúng Cá Ông (còn gọi là thờ thần Nam Hải), mỗi năm được tổ chức một lần và đã được duy trì hàng trăm năm qua.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực