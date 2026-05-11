Cắt giảm nhiều chuyến bay từ một thị trường quan trọng của du lịch Việt Nam

Thứ Hai, 15:55, 11/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chịu sức ép lớn về nhiên liệu máy bay do căng thẳng leo thang tại Trung Đông, nhiều hãng hàng không Hàn Quốc như Jeju Air, Jin Air... liên tiếp cắt giảm chuyến bay tới các điểm đến ở Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Mới đây, các hãng hàng không Hàn Quốc thông báo cắt giảm khoảng 900 chuyến bay khứ hồi, trong đó có các chuyến bay quốc tế từ Hàn Quốc đến Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc...; nhằm ứng phó với tình trạng giá nhiên liệu máy bay tăng vọt. Các chuyên gia dự báo số chuyến bay bị cắt giảm có thể còn tăng thêm, do nhiều hãng hàng không vẫn chưa hoàn tất lịch bay tháng 6. 

Jeju Air - hãng hàng không giá rẻ (LCC) lớn nhất Hàn Quốc quyết định cắt giảm 187 chuyến bay quốc tế khứ hồi trong tháng 5 và tháng 6 - tương đương khoảng 4% hoạt động quốc tế của hãng này. Các tuyến bay từ sân bay Incheon đến Phú Quốc và Đà Nẵng (Việt Nam), Bangkok và Singapore bị giảm tần suất, từ khai thác hàng ngày xuống còn 3-4 chuyến/tuần; ngoài ra một số chuyến bay đến Hà Nội cũng dự kiến bị hãng này cắt giảm.

Hãng hàng không Jin Air cũng cắt giảm nhiều chuyến bay trên 14 đường bay, bao gồm các tuyến từ Incheon đến Nha Trang và Phú Quốc (Việt Nam), cùng với đường bay từ Busan đến Cebu (Philippines).

Ảnh minh họa.

Trước đó, nhiều hãng hàng không giá rẻ tại Hàn Quốc như Air Busan, Eastar Jet, Air Premia, Air Seoul... đã thông báo cắt giảm chuyến bay trên các tuyến Đông Nam Á, trong đó có một số tuyến bay đến Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang. Đáng kể nhất, hãng Eastar Jet giảm 50 chuyến bay trên tuyến Incheon - Phú Quốc trong tháng 5, với lý do điều kiện tiếp nhiên liệu bị hạn chế. Hãng Air Busan đã tạm dừng các chuyến bay chặng Busan - Đà Nẵng. Ngoài ra, các hãng hàng không Việt Nam cũng thông báo cắt giảm khá nhiều chuyến bay trên các chặng giữa Hàn Quốc và Việt Nam trong quý II/2026.

Các chuyên gia cho biết, nhiều đường bay Đông Nam Á hiện phải bổ sung điểm dừng tiếp nhiên liệu, khiến chi phí khai thác tăng đáng kể trong bối cảnh giá nhiên liệu hàng không tăng cao. Tại nhiều nơi, giá nhiên liệu máy bay đã tăng hơn 2 lần kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát hôm 28/2. Do gánh nặng chi phí nhiên liệu, các công ty dữ liệu tài chính dự báo tổng lỗ hoạt động của 6 hãng hàng không niêm yết tại Hàn Quốc có thể lên tới 350 triệu USD trong quý II/2026; đáng kể nhất là khoản lỗ của Asiana Airlines và T’way Air. 

Những năm qua, Hàn Quốc luôn là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Việt Nam. Sau 4 tháng năm 2026, lượng khách Hàn Quốc đến Việt Nam đạt trên 1,64 triệu lượt, xếp thứ 2 về nguồn khách quốc tế đến. Dữ liệu thống kê năm 2025 cho thấy, Việt Nam là điểm đến được ưa chuộng thứ hai của du khách Hàn Quốc với hơn 4,33 triệu lượt khách, bỏ xa các điểm đến trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan hay Philippines.

Hải Nam/VOV.VN (tổng hợp)
