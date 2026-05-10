Công ty du lịch sẽ bị phạt nặng nếu du khách bỏ trốn ở lại Hàn Quốc

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cung cấp thông tin về một số sửa đổi trong Luật Xúc tiến Du lịch của nước này, với mục tiêu thiết lập trật tự và thúc đẩy một thị trường du lịch theo nhóm chất lượng cao. Các quy định mới dự kiến ​​sẽ có hiệu lực 6 tháng sau khi được ban hành chính thức, trong đó siết chặt 2 vấn đề nổi cộm là du khách nước ngoài bỏ trốn và mô hình "tour 0 đồng" tại Hàn Quốc.

Liên quan tới vấn đề khách du lịch bỏ trốn tại Hàn Quốc, các công ty du lịch sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu khách hàng của họ trốn khỏi các đoàn du lịch. Đây thường là các du khách nước ngoài, hi vọng bỏ trốn để tìm kiếm cơ hội lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Cơ quan chức năng sẽ xem xét các yếu tố như tổng số du khách bỏ trốn và lý do cụ thể của việc bỏ trốn, các công ty có tỷ lệ cao về khách bỏ trốn sẽ phải đối mặt với các hình phạt hành chính.

Một tuyến phố du lịch tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa.

Về “tour 0 đồng” - hình thức bán gói tour rẻ bất thường, trước đây các công ty sẽ bù lỗ bằng cách ép buộc du khách tham gia các chuyến mua sắm tại các cửa hàng được chỉ định. Theo luật mới tại Hàn Quốc, việc cưỡng ép du khách bị nghiêm cấm. Đồng thời, cấm các công ty nhận hoa hồng quá mức từ các cửa hàng hoặc sử dụng số tiền đó để trả lương cho hướng dẫn viên du lịch - một hành vi thường khiến hướng dẫn viên ép du khách mua hàng. Các công ty vi phạm sẽ phải đối mặt với việc đình chỉ hoạt động lên đến 6 tháng hoặc bị thu hồi hoàn toàn giấy phép.

Việc siết chặt các quy định trong Luật Xúc tiến Du lịch Hàn Quốc được cho là nhắm vào các “công ty du lịch được chỉ định” của nước này. Đây là những công ty được cấp giấy phép cụ thể, nhằm tiếp nhận các đoàn du lịch quy mô lớn từ các quốc gia có thỏa thuận du lịch song phương với Hàn Quốc.