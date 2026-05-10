中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Công ty du lịch sẽ bị phạt nặng nếu du khách bỏ trốn ở lại Hàn Quốc

Chủ Nhật, 15:23, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc sẽ mạnh tay xử lý "tour 0 đồng" và vấn đề khách du lịch bỏ trốn. Theo quy định mới, các công ty du lịch sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nếu có hành vi sai phạm.

Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cung cấp thông tin về một số sửa đổi trong Luật Xúc tiến Du lịch của nước này, với mục tiêu thiết lập trật tự và thúc đẩy một thị trường du lịch theo nhóm chất lượng cao. Các quy định mới dự kiến ​​sẽ có hiệu lực 6 tháng sau khi được ban hành chính thức, trong đó siết chặt 2 vấn đề nổi cộm là du khách nước ngoài bỏ trốn và mô hình "tour 0 đồng" tại Hàn Quốc.

Liên quan tới vấn đề khách du lịch bỏ trốn tại Hàn Quốc, các công ty du lịch sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu khách hàng của họ trốn khỏi các đoàn du lịch. Đây thường là các du khách nước ngoài, hi vọng bỏ trốn để tìm kiếm cơ hội lao động bất hợp pháp tại Hàn Quốc. Cơ quan chức năng sẽ xem xét các yếu tố như tổng số du khách bỏ trốn và lý do cụ thể của việc bỏ trốn, các công ty có tỷ lệ cao về khách bỏ trốn sẽ phải đối mặt với các hình phạt hành chính.

cong ty du lich se bi phat nang neu du khach bo tron o lai han quoc hinh anh 1
Một tuyến phố du lịch tại Seoul, Hàn Quốc. Ảnh minh họa.

Về “tour 0 đồng” - hình thức bán gói tour rẻ bất thường, trước đây các công ty sẽ bù lỗ bằng cách ép buộc du khách tham gia các chuyến mua sắm tại các cửa hàng được chỉ định. Theo luật mới tại Hàn Quốc, việc cưỡng ép du khách bị nghiêm cấm. Đồng thời, cấm các công ty nhận hoa hồng quá mức từ các cửa hàng hoặc sử dụng số tiền đó để trả lương cho hướng dẫn viên du lịch - một hành vi thường khiến hướng dẫn viên ép du khách mua hàng. Các công ty vi phạm sẽ phải đối mặt với việc đình chỉ hoạt động lên đến 6 tháng hoặc bị thu hồi hoàn toàn giấy phép.

Việc siết chặt các quy định trong Luật Xúc tiến Du lịch Hàn Quốc được cho là nhắm vào các “công ty du lịch được chỉ định” của nước này. Đây là những công ty được cấp giấy phép cụ thể, nhằm tiếp nhận các đoàn du lịch quy mô lớn từ các quốc gia có thỏa thuận du lịch song phương với Hàn Quốc.

Hải Nam/VOV.VN (biên dịch)
Tag: Hàn Quốc bỏ trốn khách du lịch công ty du lịch
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc
Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN - Thay vì dành thời gian cho các cung điện hay check-in địa danh nổi tiếng, tại Seoul, ngày càng nhiều du khách nước ngoài chuyển hướng sang cung đường leo núi, thúc đẩy một xu hướng được gọi là "leo núi kiểu Hàn Quốc" (K-hiking).

Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN - Thay vì dành thời gian cho các cung điện hay check-in địa danh nổi tiếng, tại Seoul, ngày càng nhiều du khách nước ngoài chuyển hướng sang cung đường leo núi, thúc đẩy một xu hướng được gọi là "leo núi kiểu Hàn Quốc" (K-hiking).

Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?
Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?

VOV.VN - Từ tháng 4/2026, chính phủ Hàn Quốc giới thiệu cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?

Khi nào du khách Việt có thể xin visa du lịch Hàn Quốc thời hạn 10 năm?

VOV.VN - Từ tháng 4/2026, chính phủ Hàn Quốc giới thiệu cơ chế cấp thị thực (visa) nhập cảnh nhiều lần với thời hạn 10 năm dành cho công dân Việt Nam có hộ khẩu tại các đô thị lớn gồm Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Các biện pháp ngăn chặn chặt chém du khách của Nhật Bản và Hàn Quốc
Các biện pháp ngăn chặn chặt chém du khách của Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều coi du lịch là ngành mũi nhọn, là trụ cột quan trọng của cả nền kinh tế. Do vậy, cả hai nước đều có những biện pháp nhằm phát triển công nghiệp không khói một cách bền vững.

Các biện pháp ngăn chặn chặt chém du khách của Nhật Bản và Hàn Quốc

Các biện pháp ngăn chặn chặt chém du khách của Nhật Bản và Hàn Quốc

VOV.VN - Cả Nhật Bản và Hàn Quốc đều coi du lịch là ngành mũi nhọn, là trụ cột quan trọng của cả nền kinh tế. Do vậy, cả hai nước đều có những biện pháp nhằm phát triển công nghiệp không khói một cách bền vững.

Ấn tượng ngày hội tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau
Ấn tượng ngày hội tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Sáng 10/5, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, sự kiện "Hương rừng U Minh năm 2026" đã chính thức khai mạc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa và du lịch Cà Mau. Với hơn 1.500 người tham gia, ngày hội mang đến những trải nghiệm độc đáo như chạy xuyên rừng tràm, đua xuồng ba lá và giới thiệu sản vật OCOP.

Ấn tượng ngày hội tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau

Ấn tượng ngày hội tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, tỉnh Cà Mau

VOV.VN - Sáng 10/5, tại Vườn Quốc gia U Minh Hạ, sự kiện "Hương rừng U Minh năm 2026" đã chính thức khai mạc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa và du lịch Cà Mau. Với hơn 1.500 người tham gia, ngày hội mang đến những trải nghiệm độc đáo như chạy xuyên rừng tràm, đua xuồng ba lá và giới thiệu sản vật OCOP.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, đâu là chìa khóa giữ chân du khách?
Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, đâu là chìa khóa giữ chân du khách?

VOV.VN - Bốn tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, đạt 8,8 triệu lượt. Trước đà phục hồi này, các chuyên gia trong ngành đặc biệt lưu ý về chất lượng dịch vụ, nhấn mạnh ngành du lịch cần chuyển hướng từ số lượng sang trải nghiệm chiều sâu.

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, đâu là chìa khóa giữ chân du khách?

Khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, đâu là chìa khóa giữ chân du khách?

VOV.VN - Bốn tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh, đạt 8,8 triệu lượt. Trước đà phục hồi này, các chuyên gia trong ngành đặc biệt lưu ý về chất lượng dịch vụ, nhấn mạnh ngành du lịch cần chuyển hướng từ số lượng sang trải nghiệm chiều sâu.

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực