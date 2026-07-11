Chi phí tăng cao khiến khách Hàn Quốc e ngại du lịch nước ngoài

Theo truyền thông Hàn Quốc, chi phí tăng vọt khiến nhiều du khách Hàn Quốc cân nhắc lại việc du lịch nước ngoài, trong đó có cả các chuyến du lịch đến Việt Nam. Dữ liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố, giá vé máy bay quốc tế đã tăng 28,2% trong tháng 6/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí du lịch theo nhóm đi nước ngoài tăng 24,3%. Dù giảm nhẹ so với tháng 5 (tăng 33,0% đối với vé máy bay quốc tế và 26,3% đối với du lịch theo nhóm nước ngoài) nhưng chỉ số này tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao, gây áp lực đáng kể cho mùa nghỉ hè, nhất là du lịch nước ngoài.

Tờ Seoul Economic Daily dẫn lời anh Park, một nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc, gần đây đã từ bỏ kế hoạch du lịch Đà Nẵng (Việt Nam), sau khi kiểm tra chi phí vé máy bay và chỗ ở cho hành trình 4 ngày 3 đêm trên một trang web, và nhận được mức giá vượt ngân sách của gia đình.

"Giá vé máy bay đã tăng đáng kể so với năm ngoái khi tôi đi cùng lịch trình này... Cộng thêm chi phí đi lại và ăn uống tại điểm đến, gánh nặng sẽ lớn hơn nhiều so với dự kiến", anh Park nói với Seoul Economic Daily, đồng thời cho biết đang tìm kiếm các điểm du lịch nội địa có thể đến bằng ô tô, chẳng hạn như Gangneung hay Busan.

Khách du lịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiệu

Tỷ giá hối đoái cũng là một yếu tố đẩy chi phí du lịch nước ngoài lên cao. Với người dân Hàn Quốc, khi tỷ giá tăng, không chỉ vé máy bay mà cả tiền phòng, ăn uống, chi tiêu ở nước ngoài quy ra tiền won đều tăng theo; gánh nặng chi phí thực tế mà du khách phải gánh chịu có thể lớn hơn so với số liệu thống kê.

Một khảo sát về du lịch hè 2026 của công ty nghiên cứu PMI cũng cho thấy xu hướng này. Với 1.000 người trưởng thành từ 20 - 59 tuổi tại Hàn Quốc, có 45,7% nói chi phí nghỉ hè năm nay là gánh nặng, 41,3% thấy bình thường và chỉ 13,0% thấy không nặng nề. Lý do lớn nhất là giá phòng mùa cao điểm tăng (53,4%), tiếp đến là bất an về kinh tế (19,7%), giá vé máy bay tăng vọt do phụ phí nhiên liệu (16,2%) và tỷ giá won/USD tăng (9,4%).

Dù vậy, với người Hàn Quốc, việc đi du lịch trong nước không phải lúc nào cũng rẻ hơn. Theo dữ liệu của nền tảng Trip.com, giá phòng bình quân ở Sokcho (Gangwon) và Busan trong tháng 6/2026 đã tăng khoảng 10 - 20% so với tháng 5. Tuy nhiên vì không phải lo biến động vé máy bay và tỷ giá, du lịch trong nước vẫn được nhiều người Hàn Quốc coi là phương án dễ chịu về chi phí hơn trong mùa hè này.