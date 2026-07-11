English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Chi phí tăng cao khiến khách Hàn Quốc e ngại du lịch nước ngoài

Thứ Bảy, 08:02, 11/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Áp lực về chi phí du lịch dịp nghỉ hè đang gia tăng tại Hàn Quốc. Khi giá vé máy bay và tỷ giá hối đoái cùng tăng, nhiều người Hàn Quốc chọn quay trở lại các điểm đến trong nước thay vì đi du lịch nước ngoài.

Theo truyền thông Hàn Quốc, chi phí tăng vọt khiến nhiều du khách Hàn Quốc cân nhắc lại việc du lịch nước ngoài, trong đó có cả các chuyến du lịch đến Việt Nam. Dữ liệu do Cục Thống kê Hàn Quốc công bố, giá vé máy bay quốc tế đã tăng 28,2% trong tháng 6/2026 so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi phí du lịch theo nhóm đi nước ngoài tăng 24,3%. Dù giảm nhẹ so với tháng 5 (tăng 33,0% đối với vé máy bay quốc tế và 26,3% đối với du lịch theo nhóm nước ngoài) nhưng chỉ số này tại Hàn Quốc vẫn ở mức cao, gây áp lực đáng kể cho mùa nghỉ hè, nhất là du lịch nước ngoài.

Tờ Seoul Economic Daily dẫn lời anh Park, một nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc, gần đây đã từ bỏ kế hoạch du lịch Đà Nẵng (Việt Nam), sau khi kiểm tra chi phí vé máy bay và chỗ ở cho hành trình 4 ngày 3 đêm trên một trang web, và nhận được mức giá vượt ngân sách của gia đình.

"Giá vé máy bay đã tăng đáng kể so với năm ngoái khi tôi đi cùng lịch trình này... Cộng thêm chi phí đi lại và ăn uống tại điểm đến, gánh nặng sẽ lớn hơn nhiều so với dự kiến", anh Park nói với Seoul Economic Daily, đồng thời cho biết đang tìm kiếm các điểm du lịch nội địa có thể đến bằng ô tô, chẳng hạn như Gangneung hay Busan.

chi phi tang cao khien khach han quoc e ngai du lich nuoc ngoai hinh anh 1
Khách du lịch Hàn Quốc đến Đà Nẵng. Ảnh: Đình Thiệu

Tỷ giá hối đoái cũng là một yếu tố đẩy chi phí du lịch nước ngoài lên cao. Với người dân Hàn Quốc, khi tỷ giá tăng, không chỉ vé máy bay mà cả tiền phòng, ăn uống, chi tiêu ở nước ngoài quy ra tiền won đều tăng theo; gánh nặng chi phí thực tế mà du khách phải gánh chịu có thể lớn hơn so với số liệu thống kê.

Một khảo sát về du lịch hè 2026 của công ty nghiên cứu PMI cũng cho thấy xu hướng này. Với 1.000 người trưởng thành từ 20 - 59 tuổi tại Hàn Quốc, có 45,7% nói chi phí nghỉ hè năm nay là gánh nặng, 41,3% thấy bình thường và chỉ 13,0% thấy không nặng nề. Lý do lớn nhất là giá phòng mùa cao điểm tăng (53,4%), tiếp đến là bất an về kinh tế (19,7%), giá vé máy bay tăng vọt do phụ phí nhiên liệu (16,2%) và tỷ giá won/USD tăng (9,4%).

Dù vậy, với người Hàn Quốc, việc đi du lịch trong nước không phải lúc nào cũng rẻ hơn. Theo dữ liệu của nền tảng Trip.com, giá phòng bình quân ở Sokcho (Gangwon) và Busan trong tháng 6/2026 đã tăng khoảng 10 - 20% so với tháng 5. Tuy nhiên vì không phải lo biến động vé máy bay và tỷ giá, du lịch trong nước vẫn được nhiều người Hàn Quốc coi là phương án dễ chịu về chi phí hơn trong mùa hè này.

khach-du-lich-da-nang2.jpg

Sụt giảm khách Hàn Quốc tại Đà Nẵng, có đáng lo?

VOV.VN - Là nguồn khách quốc tế hàng đầu tại Đà Nẵng nhiều năm qua, thị trường Hàn Quốc đang có dấu hiệu chững lại trong những tháng gần đây, cùng thời điểm với việc cắt giảm nhiều chuyến bay từ Hàn Quốc đến Việt Nam.

PV/VOV.VN (tổng hợp)
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Vì sao Hàn Quốc mạnh tay điều tra các nền tảng đặt phòng nước ngoài?
Vì sao Hàn Quốc mạnh tay điều tra các nền tảng đặt phòng nước ngoài?

VOV.VN - Các nền tảng đặt phòng nước ngoài đang đối mặt với các cuộc điều tra, giám sát tại Hàn Quốc sau khi nhiều người dùng báo cáo bị thiệt hại tài chính. Thành phố Seoul khẳng định sẽ can thiệp mạnh tay để xóa bỏ tình trạng hiển thị giá không rõ ràng và quảng cáo sai sự thật từ các nền tảng du lịch trực tuyến.

Vì sao Hàn Quốc mạnh tay điều tra các nền tảng đặt phòng nước ngoài?

Vì sao Hàn Quốc mạnh tay điều tra các nền tảng đặt phòng nước ngoài?

VOV.VN - Các nền tảng đặt phòng nước ngoài đang đối mặt với các cuộc điều tra, giám sát tại Hàn Quốc sau khi nhiều người dùng báo cáo bị thiệt hại tài chính. Thành phố Seoul khẳng định sẽ can thiệp mạnh tay để xóa bỏ tình trạng hiển thị giá không rõ ràng và quảng cáo sai sự thật từ các nền tảng du lịch trực tuyến.

Du lịch Hàn Quốc 2026: Nhóm khách nào có thể xin visa 10 năm nhập cảnh nhiều lần?
Du lịch Hàn Quốc 2026: Nhóm khách nào có thể xin visa 10 năm nhập cảnh nhiều lần?

VOV.VN - Từ cuối tháng 3/2026, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức mở rộng danh mục các nhóm đối tượng được xin thị thực nhập cảnh nhiều lần (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực lên 10 năm. Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại các đại đô thị lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM có thể xin loại visa du lịch này.

Du lịch Hàn Quốc 2026: Nhóm khách nào có thể xin visa 10 năm nhập cảnh nhiều lần?

Du lịch Hàn Quốc 2026: Nhóm khách nào có thể xin visa 10 năm nhập cảnh nhiều lần?

VOV.VN - Từ cuối tháng 3/2026, Chính phủ Hàn Quốc đã chính thức mở rộng danh mục các nhóm đối tượng được xin thị thực nhập cảnh nhiều lần (loại C-3-91) với thời hạn hiệu lực lên 10 năm. Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại các đại đô thị lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM có thể xin loại visa du lịch này.

Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026
Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026

VOV.VN - Theo thống kê về số chuyến du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc và Nga, Việt Nam nằm trong danh sách những điểm đến hàng đầu của khách du lịch từ hai quốc gia này trong quý I/2026. Nhiều năm qua, cả Hàn Quốc và Nga đều những thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam.

Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026

Việt Nam lọt top điểm đến hàng đầu của du khách Nga và Hàn Quốc năm 2026

VOV.VN - Theo thống kê về số chuyến du lịch nước ngoài tại Hàn Quốc và Nga, Việt Nam nằm trong danh sách những điểm đến hàng đầu của khách du lịch từ hai quốc gia này trong quý I/2026. Nhiều năm qua, cả Hàn Quốc và Nga đều những thị trường khách quốc tế quan trọng của du lịch Việt Nam.

Công ty du lịch sẽ bị phạt nặng nếu du khách bỏ trốn ở lại Hàn Quốc
Công ty du lịch sẽ bị phạt nặng nếu du khách bỏ trốn ở lại Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc sẽ mạnh tay xử lý "tour 0 đồng" và vấn đề khách du lịch bỏ trốn. Theo quy định mới, các công ty du lịch sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nếu có hành vi sai phạm.

Công ty du lịch sẽ bị phạt nặng nếu du khách bỏ trốn ở lại Hàn Quốc

Công ty du lịch sẽ bị phạt nặng nếu du khách bỏ trốn ở lại Hàn Quốc

VOV.VN - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc sẽ mạnh tay xử lý "tour 0 đồng" và vấn đề khách du lịch bỏ trốn. Theo quy định mới, các công ty du lịch sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý và đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nếu có hành vi sai phạm.

Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc
Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN - Thay vì dành thời gian cho các cung điện hay check-in địa danh nổi tiếng, tại Seoul, ngày càng nhiều du khách nước ngoài chuyển hướng sang cung đường leo núi, thúc đẩy một xu hướng được gọi là "leo núi kiểu Hàn Quốc" (K-hiking).

Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

Du khách nước ngoài đổ xô đến các ngọn núi ở Seoul, Hàn Quốc

VOV.VN - Thay vì dành thời gian cho các cung điện hay check-in địa danh nổi tiếng, tại Seoul, ngày càng nhiều du khách nước ngoài chuyển hướng sang cung đường leo núi, thúc đẩy một xu hướng được gọi là "leo núi kiểu Hàn Quốc" (K-hiking).

Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực