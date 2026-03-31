Hang Sơn Đoòng lên sóng kênh truyền hình danh tiếng của Mỹ

Thứ Ba, 08:26, 31/03/2026
VOV.VN trên Google News

Phóng sự về hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, đã chính thức phát sóng trên chương trình truyền hình danh tiếng “60 Minutes” của đài CBS (Mỹ) vào sáng 30/3 (giờ Việt Nam), mở ra cơ hội quảng bá mạnh mẽ hình ảnh du lịch Việt Nam ra thế giới.

Theo thông tin từ chương trình “60 Minutes”, phóng sự về hang Sơn Đoòng đã được phát sóng lúc 19 giờ ngày 29/3 giờ miền Đông Mỹ, tức khoảng 7 giờ sáng 30/3 giờ Việt Nam. Đây được đánh giá là một trong những phóng sự ấn tượng nhất từng xuất hiện trên chương trình này.

Phóng sự về hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới tại Việt Nam, đã chính thức phát sóng trên chương trình truyền hình danh tiếng “60 Minutes” của đài CBS, Mỹ.

“60 Minutes” là chương trình thời sự, phóng sự điều tra hàng đầu thế giới, thu hút hơn 8 triệu khán giả thường xuyên và đạt hàng trăm triệu lượt xem trên các nền tảng, đặc biệt tại Bắc Mỹ. Mỗi tập phát sóng đều có sức lan tỏa mạnh mẽ về truyền thông và nhận thức xã hội.

Bên trong Sơn Đoòng. (Ảnh: Oxalis)

Phóng sự về Sơn Đoòng tái hiện hành trình phát hiện và thám hiểm hang động lớn nhất thế giới, gắn với các nghiên cứu của Hiệp hội Hang động Hoàng gia Anh. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn khoa học, lịch sử và con người, mang đến cái nhìn toàn diện về kỳ quan thiên nhiên này.

Đoàn làm phim CBS ghi hình tại Sơn Đoòng từ ngày 14/1 đến 17/1 với 9 thành viên, gồm nhà sản xuất Nicole Young, Jonathan Partridge, người dẫn chương trình Scott Pelley cùng ê-kíp kỹ thuật và nhiếp ảnh gia nổi tiếng Ryan Deboodt. Hoạt động được phối hợp tổ chức bởi Oxalis Adventure.

Hang Sơn Đoòng, hang lớn nhất thế giới. (Ảnh: Oxalis)

Việc Sơn Đoòng xuất hiện trên kênh truyền hình “60 Minutes” được xem là cú hích truyền thông quan trọng, góp phần quảng bá Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đến hàng triệu khán giả quốc tế, đồng thời khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch khám phá toàn cầu.

Từ hiệu ứng này, ngành du lịch tỉnh Quảng Trị đang đẩy mạnh các chiến dịch quảng bá, tổ chức chuỗi sự kiện lớn trong năm 2026 như Tuần Văn hóa - Du lịch (24/4 – 1/5), Lễ hội Vì hòa bình và các hoạt động chuẩn bị cho Năm Du lịch quốc gia 2027, hướng tới xây dựng hình ảnh điểm đến hấp dẫn, bền vững.

Các nhà báo Philippines lý giải sự bùng nổ du lịch của Việt Nam

VOV.VN - Những trải nghiệm thực tế của nhóm nhà báo, giám khảo giải thưởng báo chí nông nghiệp BrightLeaf trong chuyến thăm đến miền Trung Việt Nam đã được đăng trên tờ Philstar của Philippines, với khẳng định họ đã tìm được “lời giải” cho sự bùng nổ du lịch của Việt Nam thời gian qua.

Nguyễn Phúc/Thanh niên
Tag: Sơn Đoòng Hang Sơn Đoòng lên sóng kênh truyền hình danh tiếng của Mỹ
VOV.VN - Quần thể hang động Ellora, tại bang Maharashtra, Ấn Độ, là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1983. Các hang động này cách quận Aurangabad của bang Maharashtra khoảng 29 km, nổi tiếng với kiến trúc và phong cách tuyệt vời.

VOV.VN - Quần thể hang động Ellora, tại bang Maharashtra, Ấn Độ, là di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận năm 1983. Các hang động này cách quận Aurangabad của bang Maharashtra khoảng 29 km, nổi tiếng với kiến trúc và phong cách tuyệt vời.

VOV.VN - Từ ngày 1/4 tới, Singapore sẽ chính thức thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển lĩnh vực không gian vũ trụ.

VOV.VN - Từ ngày 1/4 tới, Singapore sẽ chính thức thành lập Cơ quan Vũ trụ Quốc gia, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược phát triển lĩnh vực không gian vũ trụ.

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã triển khai mô hình nhà thuốc thông minh dựa trên robot hình người đầu tiên tại Bắc Kinh, đánh dấu một ứng dụng thực tiễn mới của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực bán lẻ chăm sóc sức khỏe.

VOV.VN - Trung Quốc mới đây đã triển khai mô hình nhà thuốc thông minh dựa trên robot hình người đầu tiên tại Bắc Kinh, đánh dấu một ứng dụng thực tiễn mới của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực bán lẻ chăm sóc sức khỏe.

