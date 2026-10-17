Chuyên Mỹ tìm hướng tháo gỡ khó khăn, phát triển du lịch làng nghề

Theo bà Nguyễn Thị Thùy Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Chuyên Mỹ, địa phương hiện có hệ thống làng nghề phong phú, trong đó một số điểm đến đã được thành phố Hà Nội công nhận:

“Đối với xã Chuyên Mỹ, sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, sau khi thực hiện sáp nhập các thôn thì hiện chúng tôi còn 16 thôn trên địa bàn xã, với 18 làng nghề truyền thống. Làng nghề chúng tôi có 3 điểm đến được công nhận là 3 điểm du lịch của thành phố Hà Nội. Với hệ thống làng nghề cũng như các nghệ nhân, trong thời gian vừa qua, xã Chuyên Mỹ cũng đã được Hội đồng Thủ công thế giới đánh giá là Làng nghề khảm trai sơn mài được tham gia mạng lưới các làng nghề thủ công sáng tạo thế giới”, bà Hương chia sẻ.

Các đại biểu khảo sát tại làng cổ Cựu.

Các đại biểu tìm hiểu về sản phẩm khảm trai Chuyên Mỹ.

Các đại biểu khảo sát tại Trung tâm giới thiệu và Trưng bày sản phẩm làng nghề thôn Chuôn Thượng.

Theo ông Phan Huy Cường, Trưởng phòng Lữ hành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, dù có nhiều tiềm năng và nguồn lực, nhưng việc liên kết giữa các điểm đến, cơ sở sản xuất và doanh nghiệp lữ hành tại Chuyên Mỹ vẫn chưa thực sự bài bản, chuyên nghiệp:“Chúng tôi cũng nhận thấy có một số hạn chế của mình. Ví dụ tiềm năng, nguồn lực nhiều nhưng thực ra các điểm đến của mình chưa thực sự thành một điểm đến ổn định, bền vững trong tour du lịch. Hoặc là sự liên kết chuỗi giữa các hộ rồi các điểm đến hay các công ty chưa được định hình. Vì vậy mặc dù định hướng được phát triển nhưng thực ra chưa bài bản và chưa thực sự chuyên nghiệp”.

Thông qua khảo sát thực tế, các doanh nghiệp lữ hành có thêm cơ sở đánh giá tiềm năng, lựa chọn những trải nghiệm phù hợp để đưa Chuyên Mỹ vào các tour, tuyến. Tuy nhiên, để thu hút du khách lâu dài, địa phương cần từng bước hoàn thiện dịch vụ, tăng tính kết nối giữa các điểm đến và tạo điều kiện để nghệ nhân, người dân trực tiếp tham gia làm du lịch. Khi nghề truyền thống trở thành những trải nghiệm hấp dẫn, mang đậm bản sắc địa phương, du lịch không chỉ mở ra hướng phát triển kinh tế mà còn góp phần gìn giữ, tiếp nối những giá trị văn hóa của các làng nghề Chuyên Mỹ.