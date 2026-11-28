Không chỉ ghi dấu bằng những sản phẩm du lịch đặc trưng, mộc mạc và giàu bản sắc, Cồn Chim còn đang trở thành hình mẫu phát triển du lịch cộng đồng bền vững ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 28/11, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết, Ban tổ chức Hội thi “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức đã trao giải thưởng cho điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim, xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long. Trong 8 điểm đến trên cả nước được công nhận và trao giải, Cồn Chim được vinh danh là “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026”.

Điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim

Kết quả này là sự ghi nhận cho quá trình xây dựng và phát triển mô hình du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc địa phương, lấy thiên nhiên làm nền tảng và người dân làm trung tâm. Trong năm 2026, điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim tiếp tục phát huy lợi thế, thu hút 33.650 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Trong đó có hơn 2.600 lượt khách lữ hành, 6.875 lượt khách đoàn, hơn 650 lượt khách quốc tế và trên 26.700 lượt khách lẻ, khách lưu trú. Tổng doanh thu đạt hơn 8 tỷ đồng, lợi nhuận trên 1,5 tỷ đồng.

Đánh giá về những kết quả đạt được, ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Trong thời gian qua, điểm du lịch cộng đồng Cồn Chim phát huy được giá trị cốt lõi của mình, đó là môi trường thuận thiên và xây dựng được các sản phẩm du lịch rất khác biệt. Chúng tôi tiếp tục phát huy kết quả đạt được và tiếp tục hoàn thiện hạ tầng điểm đến, hỗ trợ bà con xây dựng các sản phẩm chuyên nghiệp hơn, xây dựng các điều kiện lưu trú đạt chuẩn cao hơn, tốt hơn để cùng một lúc có thể đón được nhiều khách hơn."

Du khách nước ngoài thưởng thức món bánh xèo đồng quê

Sức hút của Cồn Chim đến từ cảnh quan thiên nhiên còn giữ được nét nguyên sơ cùng hệ sinh thái đa dạng đặc trưng vùng sông nước. Mô hình du lịch nơi đây được xây dựng theo quy luật thuận thiên, gắn hoạt động du lịch với bảo vệ tài nguyên môi trường, nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp sạch theo mô hình “con tôm ôm cây lúa”. Đây cũng là điểm đến phù hợp với nhiều nhóm du khách, đặc biệt là những người muốn tìm hiểu đời sống của người dân miền quê Nam Bộ, trải nghiệm sinh kế hài hòa với thiên nhiên và ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng địa phương.

Đến với Cồn Chim, du khách được tham gia nhiều hoạt động dân gian quen thuộc như chọi lon, bắn bi, kéo mo cau, banh đũa; thưởng thức dừa tươi tại vườn; trải nghiệm câu cua, làm bánh xèo bằng nguyên liệu địa phương; tham quan chợ quê với các sản vật đặc trưng như cua, tôm, rau, cá, bánh, mứt… Trong không gian bếp củi đậm chất làng quê, du khách có cơ hội cảm nhận rõ hơn nét văn hóa bản địa và sự chân tình của người dân địa phương.

Du khách tìm lại ký ức xưa từ trò chơi nhảy dây

Sau chuyến trải nghiệm tại đây, ông Lê Nguyễn, du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: "Ấn tượng đầu tiên mà mình có thể cảm nhận ngay khi bước chân đến Cồn Chim là tính nguyên sơ, bản địa, từ yếu tố văn hóa đến tài nguyên thiên nhiên".

Không chỉ ghi dấu ấn ở cấp quốc gia, Cồn Chim còn liên tiếp được ghi nhận ở các giải thưởng uy tín trong nước và quốc tế. Năm 2023, điểm du lịch cộng đồng này là một trong 7 điểm du lịch tiêu biểu nhất quốc gia. Năm 2025, Cồn Chim được trao Giải thưởng Du lịch cộng đồng ASEAN. Điểm đến này cũng góp mặt trong Top 12 mô hình tiêu biểu của Giải thưởng ESD Okayama của Nhật Bản về giáo dục vì sự phát triển bền vững, được lựa chọn từ 267 đề cử của 70 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những thành quả đó tiếp tục khẳng định hướng đi đúng đắn của mô hình du lịch cộng đồng gắn với phát triển bền vững tại Cồn Chim.