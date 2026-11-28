Giữa không gian xanh mát của Khu di tích danh thắng quốc gia Ao Bà Om, những điệu múa truyền thống, tiếng nhạc ngũ âm rộn rã và sắc màu văn hóa Khmer đã trở thành điểm nhấn hấp dẫn đối với du khách mỗi khi đến Vĩnh Long.

Vùng đất này là nơi cộng cư lâu đời của ba dân tộc Kinh, Khmer và Hoa, cùng nhiều cộng đồng dân tộc khác, tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng và giàu bản sắc. Riêng đồng bào Khmer hiện có hơn 353.000 người sinh sống, cùng hệ thống 156 ngôi chùa Khmer mang kiến trúc độc đáo. Qua nhiều thế hệ, người Khmer đã gìn giữ kho tàng di sản văn hóa phong phú với ngôn ngữ, chữ viết, nghệ thuật trình diễn, kiến trúc và các lễ hội truyền thống đặc sắc.

Nhằm phát huy các giá trị văn hóa thành sản phẩm du lịch, tỉnh đã đầu tư xây dựng Làng Văn hóa du lịch Khmer tại phường Nguyệt Hóa. Đây được xem là điểm kết nối quan trọng trong hành trình khám phá văn hóa Khmer của du khách khi đến Vĩnh Long. Đến với không gian này, du khách không chỉ tham quan các điểm đến nổi tiếng như Ao Bà Om, chùa Âng, Bảo tàng Văn hóa dân tộc Khmer mà còn trực tiếp trải nghiệm đời sống văn hóa của cộng đồng địa phương.

Chị Sơn Thị Ngọc Hân, phụ trách đội múa tại Làng Văn hóa du lịch Khmer chia sẻ: "Ngôi làng quy tụ hầu hết các nghề truyền thống, văn hóa đặc trưng của người Khmer như chế tác nhạc cụ, chế tác mão, mặt nạ… Ngoài ra du khách có thể trải nghiệm cách chế tác, thưởng thức hòa mình vào các điệu múa, tiếng nhạc đặc trưng của Khmer tại không gian này".

Điệu múa Khmer tại Làng văn hóa Khmer

Không chỉ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, mô hình này còn góp phần tạo sinh kế và lan tỏa bản sắc văn hóa Khmer đến với du khách trong và ngoài nước.

Theo ông Trì Văn Nghiệp, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Du lịch Vĩnh Bình, đơn vị đang khai thác các tour du lịch văn hóa tại địa phương, lượng khách quốc tế đến tìm hiểu văn hóa Khmer ngày càng tăng.

"Công ty Du lịch Vĩnh Bình là dựa trên nền tảng tour Làng văn hóa của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trà Vinh cũ đưa vào hoạt động. Năm 2024 thì chúng tôi bắt đầu đón khách và lượng khách quốc tế cứ tăng dần. Hiện nay trung bình một tháng chúng tôi đón khoảng 200 khách, đa số là khách quốc tế", ông Trì Văn Nghiệp chia sẻ.

Du khách có thể tham gia công đoạn làm bánh ống theo truyền thống của người Khmer

Sức hút của du lịch văn hóa không chỉ đến từ các công trình kiến trúc hay những giá trị lịch sử được lưu giữ qua nhiều thế hệ, mà còn đến từ chính đời sống sinh hoạt thường nhật và sự thân thiện của người dân địa phương. Lần đầu tiên đến Vĩnh Long, ông Phí Đăng Cảnh, du khách đến từ tỉnh Lâm Đồng, ấn tượng với nét riêng của vùng đất này: "Con người dân ở đây rất là cởi mở, họ rất hiền hòa và rất là hiếu khách. Họ đón chào những người nơi khác đến rất là thân thiện. Tôi thấy họ rất là bình dị, đời sống rất là chân thực và có một cái gì đó rất là đặc trưng riêng, những vùng miền khác chưa thấy được điều này. Tôi muốn tìm hiểu về đời sống, về tập tục và văn hóa để mình có thể hòa mình sâu hơn trong văn hóa Khmer".

Khách Tây trải nghiệm quết cốm dẹp

Hình thù gốc cổ thụ có một không hai tại Ao Bà Om

Còn với chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, du khách đến từ thành phố Đồng Nai, điều để lại nhiều cảm xúc nhất chính là không gian thanh bình cùng những công trình văn hóa lâu đời: "Em thích nhất là những ngôi chùa cổ ở đây. Và đời sống người dân ở đây rất là thân thiện và phong cảnh cũng rất là đẹp".

Bên cạnh các điểm đến văn hóa, hệ thống lễ hội truyền thống đang trở thành nguồn tài nguyên du lịch đặc biệt của Vĩnh Long. Trong đó, lễ hội Ok Om Bok - lễ cúng trăng của đồng bào Khmer đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hằng năm, vào dịp rằm tháng Mười âm lịch, hàng vạn người dân và du khách đổ về khu vực Ao Bà Om để tham dự Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với lễ hội Ok Om Bok. Các hoạt động như hội chợ thương mại, giới thiệu sản phẩm OCOP, trình diễn trang phục truyền thống, liên hoan nhạc cụ ngũ âm, giao lưu ẩm thực Nam Bộ, đêm hội Ok Om Bok và đặc biệt là các cuộc đua ghe Ngo sôi động đã tạo nên không khí lễ hội đặc sắc, hấp dẫn.

Thông qua các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trò chơi dân gian, lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer mà còn tăng cường giao lưu, đoàn kết giữa các dân tộc, đồng thời quảng bá hình ảnh Vĩnh Long đến với du khách gần xa.

Đến nay, địa phương đã có nhiều lễ hội và loại hình nghệ thuật được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia như lễ hội Ok Om Bok, lễ hội Cúng biển Mỹ Long, lễ hội Vu lan Thắng hội, lễ hội Đom Lơng Néak Tà, nghệ thuật Rô-băm của người Khmer, nghệ thuật Chầm riêng Chà pây và nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ.

Những giá trị văn hóa đặc sắc ấy đang trở thành nền tảng quan trọng để Vĩnh Long phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long cho biết: "Nhiều vùng miền trong cả nước họ rất thích loại hình du lịch văn hóa, đây là nét đặc trưng mà chúng tôi thông qua hàng năm, sau lễ hội Ok Om Bok thì chúng tôi kết hợp vào các lễ hội truyền thống của đồng bào. Hiện chúng tôi có 4 lợi thế để phát triển, trong đó du lịch sinh thái miệt vườn gắn với sông nước để phát huy 65 cồn, cù lao trên sông. Đây cũng là một trong những sản phẩm du lịch đặc trưng để cùng với du lịch biển, du lịch trải nghiệm nông nghiệp và du lịch văn hóa, lễ hội của tỉnh để phát triển".

Một góc Ao Bà Om về đêm

Đua ghe Ngo - một trong những hoạt động đặc sắc trong khuôn khổ lễ hội Ok Om Bok Vĩnh Long

Theo định hướng phát triển giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Vĩnh Long xác định du lịch sẽ trở thành ngành kinh tế quan trọng, trong đó chú trọng phát triển du lịch văn hóa gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản dân tộc. Cùng với việc đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường khách và tăng cường liên kết vùng, địa phương đang từng bước xây dựng thương hiệu du lịch mang đậm bản sắc văn hóa riêng.

Từ những lễ hội truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ, đến các mô hình du lịch cộng đồng, làng văn hóa và những trải nghiệm đậm chất bản địa, Vĩnh Long đang cho thấy hướng đi hiệu quả trong việc biến di sản thành tài sản, biến bản sắc văn hóa thành động lực phát triển du lịch. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.