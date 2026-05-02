Hồ Toong Đam mở lối nghỉ dưỡng sinh thái, gia tăng chiều sâu du lịch Măng Đen

Chủ đầu tư dự án vừa đưa khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Toong Đam vào khai thác, đánh dấu bước phát triển mới của du lịch Măng Đen, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 500 tỷ đồng, trong đó giai đoạn đầu đã đầu tư khoảng 200 tỷ đồng trên diện tích 2,9 ha. Các hạng mục gồm khu lưu trú bungalow ven hồ, không gian nghỉ dưỡng sinh thái, khu trải nghiệm mặt nước cùng các dịch vụ du lịch, ẩm thực và check-in.

Khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Toong Đam tại xã Măng Đen.

Điểm nhấn của khu du lịch là không gian thiên nhiên được giữ gìn theo hướng hạn chế tối đa bê tông hóa, kết hợp hài hòa giữa rừng thông và mặt hồ nguyên sơ. Các hoạt động trải nghiệm như chèo SUP, thuyền thiên nga, tham quan mặt hồ mang lại cảm giác thư giãn, gần gũi. Hệ thống bungalow ven hồ được thiết kế phù hợp với cảnh quan tự nhiên, đảm bảo tính riêng tư nhưng vẫn mở ra trải nghiệm sống giữa rừng và hồ.

Ông Nguyễn Đức Tuy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi (thứ 6 từ trái qua và Thiếu tướng Hồ Song Ân, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2 từ trái qua) cùng đại diện chính quyền xã Măng Đen và chủ đầu tư cắt băng khai trương khu nghỉ dưỡng.

Khu du lịch được định hướng trở thành không gian nghỉ dưỡng sinh thái khác biệt, nơi du khách có thể hòa mình vào thiên nhiên, tìm lại sự cân bằng trong cuộc sống.

Theo UBND xã Măng Đen, mỗi dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững. Việc đưa dự án vào hoạt động không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng du lịch mà còn mở thêm không gian nghỉ dưỡng, trải nghiệm cho du khách khi đến với Măng Đen, đặc biệt trong các dịp cao điểm lễ, tết.

Ông Đỗ Hoàng Lâm, Phó Chủ tịch UBND xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chủ đầu tư chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường sinh thái và gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Ông Lâm khẳng định, chính quyền xã cam kết đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình hoạt động, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để dự án phát huy hiệu quả.

Du khách trải nghiệm đạp vịt trên hồ Toong Đam.

Đại diện chủ đâu tư khu du lịch nghỉ dưỡng hồ Toong Đam tại xã Măng Đen cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục còn lại, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ theo hướng thân thiện với môi trường, qua đó góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, hướng tới xây dựng hồ Toong Đam trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Măng Đen.