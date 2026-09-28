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Đắk Lắk tìm vị trí riêng trên bản đồ du lịch

Thứ Hai, 22:31, 28/09/2026
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VOV.VN - Tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải làm rõ vị trí trên bản đồ du lịch, có sản phẩm khác biệt và phục vụ các nhóm du khách chuyên biệt.

Tỉnh Đắk Lắk định hướng phát triển du lịch theo hướng nâng cao chất lượng, giá trị và trải nghiệm, chuyển từ tư duy “đếm lượt khách” sang tối ưu hóa giá trị trên mỗi lượt khách.

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Tháp Nghinh Phong, công trình biểu tượng ở khu vực ven biển, là một trong những lợi thế được Đắk Lắk định hướng khai thác trong không gian du lịch kết nối cao nguyên với biển

Đến năm 2030, Đắk Lắk phấn đấu đón trên 15 triệu lượt khách, doanh thu du lịch đóng góp trực tiếp khoảng 12,5% GRDP; hình thành các hành lang du lịch kết nối cao nguyên với biển, cùng không gian sinh thái, văn hóa đặc trưng.

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Đắk Lắk hướng tới xây dựng điểm đến cà phê đặc sắc của châu Á và trung tâm giao lưu văn hóa cà phê quốc tế

Tầm nhìn đến năm 2050, Đắk Lắk hướng tới trở thành điểm đến du lịch sinh thái, văn hóa đặc sắc của quốc gia và mang tầm quốc tế; xây dựng điểm đến cà phê đặc sắc của châu Á, trở thành trung tâm giao lưu văn hóa cà phê quốc tế.

Góp ý về Đề án phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2050, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho rằng, vấn đề cốt lõi là phải xác định được Đắk Lắk định vị ở đâu, làm gì và hướng tới đối tượng khách nào. Trong đó, cần phải khai thác những lợi thế mà các địa phương lân cận chưa có, thay vì cạnh tranh theo hướng đại trà.

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Toàn cảnh buổi họp về đề án phát triển du lịch

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Đề án xác định rõ các sản phẩm du lịch mũi nhọn, gợi mở 6 nhóm gồm cà phê, địa chất Gành Đá Đĩa, voi, văn hóa cồng chiêng, văn hóa biển và sinh thái rừng. Cùng với sản phẩm, Đề án phải làm rõ các giải pháp về cơ chế, chính sách, hạ tầng, dịch vụ, nhân lực, chuyển đổi số, truyền thông và liên kết vùng, theo hướng phát triển du lịch xanh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy yêu cầu Đề án làm rõ vị trí của Đắk Lắk trên bản đồ du lịch, xác định sản phẩm khác biệt và nhóm du khách mục tiêu

Ông Đỗ Hữu Huy yêu cầu sau khi hoàn thiện, Đề án phải đủ cụ thể để triển khai, tạo động lực mới và giúp Đắk Lắk xác lập vị trí riêng trên bản đồ du lịch.

“Đề án phải phát triển được sản phẩm du lịch đặc thù của Đắk Lắk; phải phát triển được thị trường liên kết vùng; phải hoàn thiện thể chế và cơ chế chính sách, hoàn thiện đầu tư hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ và phải rõ ràng về việc phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho du lịch cộng đồng; phải xây dựng điểm thu hút thị trường khách du lịch; phải xây dựng được thương hiệu của tỉnh, tôi rất muốn xây dựng một mô hình du lịch xanh, xanh cả biển cả rừng”, ông Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh. 

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Đắk Lắk hướng tới hỗ trợ du lịch cộng đồng theo chiều sâu

VOV.VN - Nghị quyết số 08 năm 2021 của HĐND tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 bước đầu tạo điều kiện để người dân tham gia cung cấp dịch vụ lưu trú, ẩm thực, biểu diễn văn hóa và hướng dẫn trải nghiệm.

 

Nam Trang/VOV-Tây Nguyên
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