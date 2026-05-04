Định hình xu hướng du lịch bền vững trong dài hạn

Kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 khép lại nhưng dư âm về chuyến du lịch vẫn còn rôm rả trong câu chuyện của nhiều gia đình khi trở lại với cuộc sống thường nhật. Những cảm nhận rõ nét từ du khách đã phần nào phản ánh bức tranh chung của du lịch dịp lễ 30/4-1/5 năm nay: Vẫn đông, vẫn sôi động, nhưng đã “dễ thở” hơn.

Chị Nguyễn Phương, một du khách nhiều năm liền chọn Mộc Châu làm điểm đến trải nghiệm chia sẻ: “Năm nay 2 kỳ nghỉ cách nhau gần nên giãn ra, đỡ quá tải, mọi năm đông cứ như đi đày í, không có chỗ ngủ, không có chỗ đi vệ sinh”.

Thay vì dồn ứ vào chính lễ, nhiều du khách lựa chọn đi sớm hoặc đi muộn hơn cao điểm. Xu hướng này cho thấy người dân ngày càng “khoa học” hơn trong cách tổ chức chuyến đi. Điều này giúp giảm áp lực lên hạ tầng du lịch, đồng thời nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Không chỉ thay đổi về thời gian, xu hướng lựa chọn điểm đến cũng có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh nắng nóng, các khu du lịch biển và vùng núi mát mẻ tiếp tục chiếm ưu thế. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào một vài điểm “nóng”, du khách có xu hướng tìm đến những địa điểm ít đông hơn, có không gian trải nghiệm tốt hơn.

“Du lịch ở Vân Đồn, mọi người dân ở đây khá thân thiện. So với các khu khác thì ở đây khá vắng khách, không bị quá đông. Chuyến đi có ý nghĩa là dành được thời gian cho gia đình trước khi bước sang một giai đoạn mới khó khăn hơn, thử thách hơn không có gia đình bên cạnh”, anh Nguyễn Cảnh Nhân, du khách đến từ Tuyên Quang chia sẻ.

Tại Vân Đồn, hầu hết du khách có chung nhận định du lich dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay đông nhưng không xô bồ, thời tiết không khí mát mẻ trong lành, ăn uống ngon, chất lượng dịch vụ ổn, sạch sẽ chỉn chu, giá cả rất hợp lý, không có quán nào chặt chém.

Ở góc độ doanh nghiệp, xu hướng này cũng được ghi nhận rõ nét. Các công ty lữ hành cho biết, nhiều tour nội địa dịp nghỉ lễ đã kín chỗ từ sớm, đặc biệt là các sản phẩm nghỉ dưỡng, biển đảo và tour ngắn ngày. Tuy nhiên, thay vì “dồn toa”, lượng khách được phân bổ đều hơn, giúp doanh nghiệp chủ động về nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Chị Nguyễn Hiền, Chủ một homestay tại tỉnh Phú Thọ cho biết: “Chúng tôi nhận thấy xu hướng du lịch sự thay đổi rõ rệt. Du khách không chỉ đi nghỉ dưỡng mà ưu tiên những điểm đến có sự trải nghiệm trọn vẹn. Trong dịp này lượng khách đến với Gia trang tăng mạnh, công suất phòng gần như đạt 100% từ rất sớm. Các dịch vụ ăn uống và trải nghiệm cũng kín lịch. Dù là áp lực đông khách chúng tôi vẫn trú trọng chuẩn bị nhân sự và tổ chức các hoạt động hợp lý, đảm bảo chất lượng phục vụ và trải niệm cho du khách rất là tốt”.

Theo nhận định từ các chuyên gia, thị trường đang dịch chuyển từ “giá rẻ” sang “giá trị”. Du khách sẵn sàng chi trả cao hơn nếu nhận được trải nghiệm xứng đáng. Đây là bước chuyển quan trọng của ngành du lịch. Một điểm nhấn khác là sự gia tăng của các hoạt động văn hóa – lịch sử. Trong dịp lễ, nhiều điểm đến gắn với di tích, sự kiện lịch sử thu hút đông đảo du khách, cho thấy du lịch giờ đây không chỉ là nghỉ ngơi, mà còn là hành trình khám phá, học hỏi và kết nối. Đây được xem là xu hướng bền vững, giúp nâng cao giá trị của ngành du lịch Việt Nam trong dài hạn.

Ông Nguyễn Trung Thành, Giám đốc Golden Tour nhận định: “Du lịch Việt Nam đang bước sang giai đoạn phát triển chất lượng hơn. Khách hàng thông minh hơn trong lựa chọn, doanh nghiệp chuyên nghiệp hơn trong vận hành và thị trường đang dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm có chiều sâu trải nghiệm. Đây là nền tảng rất tốt trong mùa hè sắp tới”.

Khi du khách thay đổi, thị trường buộc phải thích ứng, và chính điều đó tạo ra động lực nâng cấp toàn ngành. Theo thống kê mới nhất, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 kéo dài 5 ngày, cả nước đón khoảng 10,5 triệu lượt khách, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng: Thủ đô Hà Nội ước tính đón khoảng 1,35 triệu lượt khách. Trong đó, ước đón khoảng trên 248 nghìn lượt khách quốc tế; Quảng Ninh đón hơn 800.000 lượt khách; Huế đón trên 600.000 lượt, Lào Cai đón khoảng 540.000 lượt. Công suất phòng tại nhiều điểm đến đạt từ 90 đến 100% trong những ngày cao điểm, cho thấy sức cầu du lịch vẫn rất lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, vẫn còn những thách thức như quá tải cục bộ tại một số điểm đến, hạ tầng chưa đồng bộ và áp lực nâng cao chất lượng dịch vụ. Điều này đặt ra yêu cầu cho ngành du lịch không chỉ phát triển nhanh, mà còn phải phát triển có kiểm soát và định hướng rõ ràng.

Kỳ nghỉ đã qua, nhưng những xu hướng được định hình sẽ tiếp tục lan tỏa vào mùa hè, mùa cao điểm lớn nhất trong năm. Với những chuyển biến tích cực từ cả du khách và doanh nghiệp, du lịch Việt Nam đang đứng trước cơ hội không chỉ phục hồi, mà còn bứt phá theo hướng chất lượng và chuyên nghiệp hơn.