  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhóm khách Gen Z Việt Nam có xu hướng du lịch khác biệt

Thứ Tư, 15:15, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Du khách Gen Z tại Việt Nam đang có xu hướng chọn các chuyến đi ngắn ngày với tần suất thường xuyên hơn, theo phân tích của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda. Nhóm du khách này đề cao sự linh hoạt, thuận tiện di chuyển và khám phá trải nghiệm.

Theo khảo sát du khách châu Á trong Báo cáo Triển vọng Du lịch 2026 của Agoda, tại Việt Nam, khách du lịch Gen Z (những người sinh từ khoảng năm 1997 đến 2012) có xu hướng lên kế hoạch du lịch với tiêu chí “đi nhiều hơn nhưng ngắn ngày hơn”. Hơn ba phần tư du khách tham gia khảo sát (81%) cho biết họ dự định thực hiện tối đa 6 chuyến đi trong năm tới, và gần 80% lựa chọn thời gian lưu trú dưới một tuần. Sự thay đổi này cho thấy Gen Z đang hướng tới những chuyến ngắn dễ thực hiện và lặp lại, phù hợp để sắp xếp xen kẽ vào lịch làm việc, học tập và sinh hoạt cá nhân.

Không chỉ ở Việt Nam, các thị trường khác như Ấn Độ và Thái Lan cũng chứng kiến sự gia tăng tần suất du lịch, cho thấy du lịch đang được “bình thường hóa”, trở thành hoạt động được xếp vào nhịp sinh hoạt hàng ngày, thay vì chỉ tập trung vào mùa cao điểm.

“Ngày nay, giới trẻ đang định nghĩa lại cách nhìn về du lịch khi chủ động tìm kiếm những hành trình linh hoạt hơn, lấy trải nghiệm làm trung tâm, và có tần suất thường xuyên hơn. Với họ, mỗi chuyến đi giờ đây không còn là sự kiện tách biệt, mà lồng ghép tự nhiên vào nhịp sống hàng ngày", ông Vũ Ngọc Lâm - Giám đốc quốc gia Agoda tại Việt Nam nhận xét.

Ảnh minh họa.

Chi phí đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng du lịch của du khách trẻ tuổi. Theo khảo sát, ngân sách vẫn là yếu tố chủ chốt, ảnh hưởng đến quyết định của Gen Z Việt Nam (55%), khá tương đồng với mặt bằng chung của các nhóm tuổi khác (58%). Đáng chú ý, có tới 49% du khách Gen Z đang cân nhắc lựa chọn các điểm đến ít được biết đến hơn nhằm tối ưu chi phí du lịch, phản ảnh tư duy yêu thích khám phá những trải nghiệm mới của nhóm khách này.

Ngoài ra, Gen Z Việt Nam quan tâm đến “trải nghiệm gì” hơn là “đi đâu” khi kế hoạch du lịch. 48% du khách Việt Nam tham gia khảo sát cho biết, mục đích các chuyến đi của họ là khám phá văn hóa và trải nghiệm ẩm thực (42%). Bên cạnh đó, nghỉ ngơi thư giãn vẫn đóng vai trò quan trọng khi có đến 58% Gen Z đưa hoạt động nghỉ dưỡng vào kế hoạch du lịch.

Một xu hướng đang ngày càng thịnh hành trong giới trẻ Việt Nam là du lịch gắn với sự kiện. 21% lên kế hoạch du lịch chỉ để tham dự các buổi hòa nhạc, lễ hội hoặc sự kiện thể thao. Điều này phản ánh sự phát triển của “văn hóa thần tượng”, nơi những người hâm mộ sẵn sàng đi xa để được nhìn thấy trực tiếp nghệ sĩ, người nổi tiếng hoặc đội thể thao mà mình yêu thích. Du lịch theo đó trở thành cách thức để họ kết nối sâu sắc hơn với sở thích và cộng đồng của mình.

Xu hướng này cho thấy giới trẻ đang tiếp cận du lịch ngày càng có chủ đích, mỗi chuyến đi đều nhằm thực hiện những hoạt động trải nghiệm định sẵn. Từ việc tìm kiếm những điểm chạm văn hóa sâu sắc, hòa mình vào không khí lễ hội sôi động cho đến nhu cầu "tái tạo" lại bản thân, Gen Z luôn biết rõ họ cần gì cho mỗi chuyến đi. Theo đó, việc du khách lựa chọn một điểm đến sẽ tùy thuộc vào mức độ nơi đó đáp ứng các nhu cầu trải nghiệm mà họ đặt ra.

Măng Đen hút khách dịp nghỉ lễ 30/4

VOV.VN - Dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, vùng cao Măng Đen (tỉnh Quảng Ngãi) hứa hẹn trở thành điểm đến sôi động khi hàng loạt hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc được tổ chức.

Hải Nam/VOV.VN
Liên kết mở rộng không gian du lịch vùng Quảng Ninh, Bắc Ninh, Hải Phòng

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng vừa thống nhất triển khai chuỗi chiến dịch quảng bá, kích cầu du lịch giai đoạn 2026 - 2028 dựa trên nền tảng liên kết "con đường di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc".

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Ninh và thành phố Hải Phòng vừa thống nhất triển khai chuỗi chiến dịch quảng bá, kích cầu du lịch giai đoạn 2026 - 2028 dựa trên nền tảng liên kết "con đường di sản Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn Kiếp Bạc".

Sầm Sơn sẵn sàng bứt tốc mùa du lịch 2026 với “Khát vọng rực rỡ”

VOV.VN - Với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”, lễ hội không chỉ là hoạt động thường niên mà còn thể hiện quyết tâm nâng tầm đô thị biển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, sẵn sàng đón mùa cao điểm du lịch năm 2026.

VOV.VN - Với chủ đề “Sầm Sơn - Khát vọng rực rỡ”, lễ hội không chỉ là hoạt động thường niên mà còn thể hiện quyết tâm nâng tầm đô thị biển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, sẵn sàng đón mùa cao điểm du lịch năm 2026.

Lý Sơn giữ chân du khách bằng trải nghiệm và chiều sâu văn hóa

VOV.VN - Không chỉ là điểm check-in với biển xanh và vách đá núi lửa, Lý Sơn khiến nhiều người muốn ở lại lâu hơn để “sống chậm” giữa đảo. Ở đó, du khách không chỉ ngắm cảnh, mà còn chạm vào ký ức, cảm nhận chiều sâu văn hóa vùng biển đảo này.

VOV.VN - Không chỉ là điểm check-in với biển xanh và vách đá núi lửa, Lý Sơn khiến nhiều người muốn ở lại lâu hơn để “sống chậm” giữa đảo. Ở đó, du khách không chỉ ngắm cảnh, mà còn chạm vào ký ức, cảm nhận chiều sâu văn hóa vùng biển đảo này.

