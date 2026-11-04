Du khách đi tàu Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan di tích

Chính sách áp dụng đối với hành khách đi tàu tuyến Huế - Phong Nha theo cả hai chiều, góp phần tăng cường kết nối các điểm đến du lịch, tạo thuận lợi cho du khách khám phá di sản và cảnh quan miền Trung. Bên cạnh đó, ưu đãi giảm 50% phí tham quan cũng được áp dụng đối với hành khách sử dụng tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế – Đà Nẵng dự kiến khai thác vào cuối năm nay.

Tàu du lịch Huế - Phong Nha

5 điểm di tích được áp dụng chính sách giảm phí gồm: Đại Nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh. Mỗi vé tàu (bao gồm vé giấy và vé điện tử) được sử dụng để giảm phí một lượt tham quan tại một điểm di tích. Trường hợp hành khách đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi, chỉ áp dụng mức hỗ trợ cao nhất, không cộng dồn các chính sách giảm phí.

Du khách tham quan di sản Huế

Việc kết hợp ưu đãi vé tàu với vé tham quan di tích được kỳ vọng góp phần thúc đẩy du lịch đường sắt, kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm của du khách khi đến Huế. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế cho biết:

“Khi xây dựng chính sách kích cầu này là kích cầu không chỉ nhằm giảm về vẻ tham quan, mà quan trọng hơn là phải tạo thêm cái lý do để du khách đến Huế ở lại lâu hơn và sử dụng nhiều các dịch vụ hơn. Ba mục tiêu chính sách hướng đến đó là thu hút thêm khách thông qua các sản phẩm như là du lịch MICE, các tuyến giao thông du lịch mới, du lịch y tế, cũng như là kết nối các phân chuyển lưu trú, tham quan, trải nghiệm ẩm thực, thành những gói trải nghiệm có giá trị...”.