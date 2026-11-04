English
/ DU LỊCH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Du khách đi tàu Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan di tích

Thứ Tư, 18:27, 04/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Du khách sử dụng tuyến đường sắt du lịch Cố đô Huế - Phong Nha được giảm 50% phí tham quan tại 5 điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế. Chính sách ưu đãi có hiệu lực trong 7 ngày kể từ ngày hành khách sử dụng dịch vụ đường sắt.

Chính sách áp dụng đối với hành khách đi tàu tuyến Huế - Phong Nha theo cả hai chiều, góp phần tăng cường kết nối các điểm đến du lịch, tạo thuận lợi cho du khách khám phá di sản và cảnh quan miền Trung. Bên cạnh đó, ưu đãi giảm 50% phí tham quan cũng được áp dụng đối với hành khách sử dụng tàu du lịch di sản đầu máy hơi nước Huế – Đà Nẵng dự kiến khai thác vào cuối năm nay.

du khach di tau hue - phong nha duoc giam 50 phi tham quan di tich hinh anh 1
Tàu du lịch Huế - Phong Nha

5 điểm di tích được áp dụng chính sách giảm phí gồm: Đại Nội Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế, lăng Thiệu Trị, lăng Dục Đức và lăng Đồng Khánh. Mỗi vé tàu (bao gồm vé giấy và vé điện tử) được sử dụng để giảm phí một lượt tham quan tại một điểm di tích. Trường hợp hành khách đồng thời thuộc nhiều diện ưu đãi, chỉ áp dụng mức hỗ trợ cao nhất, không cộng dồn các chính sách giảm phí.

du khach di tau hue - phong nha duoc giam 50 phi tham quan di tich hinh anh 2
Du khách tham quan di sản Huế

Việc kết hợp ưu đãi vé tàu với vé tham quan di tích được kỳ vọng góp phần thúc đẩy du lịch đường sắt, kéo dài thời gian lưu trú và tăng trải nghiệm của du khách khi đến Huế. Bà Nguyễn Thị Bích Thảo, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Huế cho biết: 

“Khi xây dựng chính sách kích cầu này là kích cầu không chỉ nhằm giảm về vẻ tham quan, mà quan trọng hơn là phải tạo thêm cái lý do để du khách đến Huế ở lại lâu hơn và sử dụng nhiều các dịch vụ hơn. Ba mục tiêu chính sách hướng đến đó là thu hút thêm khách thông qua các sản phẩm như là du lịch MICE, các tuyến giao thông du lịch mới, du lịch y tế, cũng như là kết nối các phân chuyển lưu trú, tham quan, trải nghiệm ẩm thực, thành những gói trải nghiệm có giá trị...”.

cac-nghia-trang-tai-phuong-thuan-an-thanh-pho-hue.jpg

Huế đóng cửa các nghĩa trang ở Thuận An, hướng đến phát triển du lịch biển

VOV.VN - Từ ngày 31/10, phường Thuận An, thành phố Huế dừng hoạt động các nghĩa trang, nghĩa địa thuộc diện đóng cửa; nghiêm cấm việc chôn cất người chết và xây dựng mới lăng mộ tại những khu vực này.Chủ trương này nhằm sắp xếp lại quỹ đất, chỉnh trang đô thị, tạo không gian phát triển hạ tầng và du lịch biển.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi
Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi

VOV.VN - Ngày 31/10, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình kích cầu du lịch với sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi

Huế đẩy mạnh kích cầu, phát triển sản phẩm du lịch mới, nhiều chương trình ưu đãi

VOV.VN - Ngày 31/10, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị giới thiệu chương trình kích cầu du lịch với sự tham dự của gần 300 đại biểu, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và đơn vị hoạt động trong lĩnh vực du lịch.

Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo
Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 29/10 tại thành phố Huế, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố Huế tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch Halal: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng tại thành phố Huế”.

Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo

Huế tìm giải pháp phát triển du lịch Halal, thu hút khách Hồi giáo

VOV.VN - Ngày 29/10 tại thành phố Huế, Viện Nghiên cứu Nam Á, Tây Á và Châu Phi phối hợp với Hiệp hội Du lịch thành phố Huế tổ chức Hội thảo quốc tế “Phát triển du lịch Halal: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng tại thành phố Huế”.

Huế cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất
Huế cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

VOV.VN - Trước dự báo mưa lớn kéo dài, có nơi trên 400mm, thành phố Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, yêu cầu điều tiết hai hồ thủy điện A Lưới và A Lin B1, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

Huế cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Huế cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

VOV.VN - Trước dự báo mưa lớn kéo dài, có nơi trên 400mm, thành phố Huế cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ, yêu cầu điều tiết hai hồ thủy điện A Lưới và A Lin B1, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du.

 
Săn Tour
Check-in
ĐỜI SỐNG
Ảnh của bạn
Check-in
Ẩm thực