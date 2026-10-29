Huế cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất

Theo Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế, từ ngày 29/10 đến 6/11, lượng mưa phổ biến trên địa bàn thành phố từ 150 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, sạt lở đất ở miền núi và ngập úng tại vùng thấp trũng.

Cánh báo nguy cơ sạt lở đất ở thành phố Huế

Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn thành phố Huế khuyến cáo người dân chủ động phòng tránh thiên tai. “Cảnh báo với bà con nguy cơ lũ quét, sạt lở đất rất cao, đặc biệt là ở khu vực sườn dốc, có độ dốc lớn. Bà con chú ý hạn chế di chuyển qua các ngầm trần vùng ngập sâu, rất nguy hiểm đến tính mạng. Với lượng mưa như thế, ngập úng cục bộ có thể xảy ra do hệ thống thoát nước kém, ở các vùng thấp trũng bà con cũng cần lưu ý có giải pháp hạn chế thiệt hại”.

Thủy điện A Lin B1

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung và Công ty Cổ phần Thủy điện Trường Phú tăng dần lưu lượng nước qua tràn hồ thủy điện A Lưới, tối đa 400m³/s từ 11 giờ ngày 31/10; hồ thủy điện A Lin B1, tối đa 300m³/s từ 12 giờ cùng ngày.

Các đơn vị phải thông báo kịp thời kế hoạch vận hành đến chính quyền và người dân vùng hạ du, nhất là tại các xã A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3 để chủ động ứng phó. Các địa phương, đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, triển khai phương án phòng, chống thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.