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Du khách nước ngoài tăng cao kỷ lục, Hàn Quốc tìm cách giãn mật độ

Thứ Bảy, 06:14, 31/10/2026
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VOV.VN - Dù chưa hết tháng 10, nhưng số lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc từ đầu năm nay đã vượt qua kỷ lục của cả năm ngoái. Trong bối cảnh đó, Chính phủ Hàn Quốc đang triển khai các biện pháp thúc đẩy du lịch địa phương nhằm thu hút du khách nước ngoài đến các khu vực ngoài thủ đô.

Mặc dù trong năm 2025, số du khách nước ngoài đến Hàn Quốc đã lập một kỷ lục vượt mọi thời đại với tổng số 18.940.000 lượt, nhưng Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc Choi Hwi-young cho biết, chỉ tính từ ngày 1/1 đến 27/10, số lượng du khách nước ngoài đến Hàn Quốc đã vượt qua đỉnh cao nêu trên.

Tuy nhiên, vấn đề quá tải du khách tại một số ít địa phương bắt đầu xuất hiện. Theo Bộ trưởng Choi Hwi-young, hơn 80% du khách nước ngoài hiện tập trung tại khu vực thủ đô Seoul. Ông nhấn mạnh, để đạt mục tiêu thu hút 30 triệu lượt du khách nước ngoài mỗi năm, việc phân bổ lượng khách đến các địa phương là một nhiệm vụ trọng tâm.

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Thủ đô Seoul có mật độ du khách quốc tế cao nhất tại Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap)

Chính phủ Hàn Quốc dự định ​​phát triển các tuyến du lịch dựa trên 5 sân bay nội địa gồm Gimhae, Daegu, Cheongju, Muan và Yangyang. Trong năm tới, các bộ ngành liên quan sẽ phối hợp để cung cấp gói hỗ trợ tài chính trị giá 410 tỷ KRW (khoảng 300 triệu USD).

Bên cạnh đó, Seoul có kế hoạch làm phong phú thêm các sản phẩm du lịch, tận dụng các chợ truyền thống, khu phố ẩm thực, các buổi biểu diễn K-pop và các địa điểm quay phim truyền hình, đồng thời cải thiện cơ sở hạ tầng đón khách tại địa phương, bao gồm hệ thống lưu trú và giao thông.

Ngoài ra, nhằm thúc đẩy du lịch nội địa, chương trình "Du lịch nửa giá", hỗ trợ một phần chi phí du lịch, sẽ mở rộng đối tượng thụ hưởng từ 300.000 lên 400.000 người. Trong dự thảo ngân sách nhà nước cho năm 2027 tới, lĩnh vực du lịch được phân bổ 1.756,2 tỷ KRW, tăng 19% so với năm nay.

Bộ trưởng Choi khẳng định mục tiêu không chỉ là tăng số lượng du khách mà còn nâng cao chất lượng trải nghiệm du lịch, đồng thời giải quyết các vấn đề phát sinh do tình trạng du khách tập trung quá đông tại một số khu vực nhất định.

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Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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