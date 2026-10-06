Số lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc tăng vọt trong 8 tháng đầu năm

Theo số liệu của Chính phủ Hàn Quốc công bố sáng 06/10, số lượng du khách quốc tế đến Thủ đô Seoul trong 8 tháng năm nay đã đạt mức kỷ lục với 11,56 triệu lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, chi tiêu bằng thẻ tín dụng của những du khách này tại Seoul cũng tăng 59,9%, đạt mức 7,78 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 5,8 tỷ USD).

Theo số liệu thống kê, chỉ tính riêng trong tháng 8 vừa qua, Thủ đô Seoul đã thu hút được 1,72 triệu lượt du khách nước ngoài đến thăm, tăng 23,3% so với mức 1,4 triệu lượt khách của cùng kỳ năm ngoái. Xét theo quốc gia, du khách đến từ Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc) chiếm tới 66,4% trong tổng số lượt du khách quốc tế đến Seoul trong tháng 8, trong đó du khách từ Trung Quốc chiếm tỉ lệ cao nhất với 636.000 lượt khách (36,9%), tiếp theo là Nhật Bản với 322.000 lượt khách (18,6%) và Đài Loan với 188.000 lượt khách (10,9%).

Du khách mặc trang phục truyền thống Hanbok của Hàn Quốc chụp ảnh lưu niệm tại Cung điện Gyeongbok ở Seoul. (Ảnh: Yonhap News)

Theo chính quyền địa phương, các lĩnh vực mà du khách quốc tế chi tiêu bằng thẻ tín dụng chiếm tỷ trọng lớn nhất là lĩnh vực mua sắm với 46,6%, tiếp theo là lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe với 23,8%, thực phẩm và đồ uống với 13,2%, và chỗ ở với 10,4%.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cũng công bố số liệu cho biết, số lượng du khách quốc tế đến nước này trong 8 tháng vừa qua năm nay đạt mức 15,05 triệu lượt, tăng 21,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Và chỉ riêng trong tháng 8, lượng khách quốc tế đến Hàn Quốc đạt 2,25 triệu lượt - mức cao nhất từ trước đến nay tính theo từng tháng.

Cũng trong 8 tháng vừa qua, chi tiêu qua thẻ tín dụng của du khách nước ngoài trong lĩnh vực du lịch đạt 14.018 tỷ won, tăng 48,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hình ảnh khách du lịch chụp ảnh kỷ niệm trước nhà xanh Cheong Wa Dae. (Ảnh: KTO)

Xét theo quốc gia, mức tăng trưởng khách du lịch đến từ Đài Loan đặc biệt nổi bật trong 8 tháng vừa qua khi tăng 32,2% so với cùng kỳ năm ngoái (đạt 1.656.255 lượt), tiếp theo là du khách Trung Quốc tăng 29,0% (đạt 4.816.134 lượt), trong khi du khách Nhật Bản tăng 17,5% (đạt 2.698.857 lượt)... Tại các thị trường Đông Nam Á, Philippines ghi nhận lượng khách đến Hàn Quốc cao nhất với 454.000 lượt, tiếp theo là Việt Nam (407.000 lượt), Indonesia (295.000 lượt)…

Theo nhận định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, “nhân tháng 10 là ‘Tháng du lịch’ của Hàn Quốc - thời điểm lượng khách quốc tế sẽ tăng cao”, nước này sẽ tiến hành rà soát kỹ các thủ tục nhập cảnh, như cấp thị thực và làm thủ tục tại sân bay, cảng biển, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tiếp thị gắn với văn hóa mang tính “thương hiệu Hàn Quốc” để duy trì sức hấp dẫn của du lịch trong thời gian từ nay cuối năm.