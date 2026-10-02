Hàn Quốc ra mắt công cụ mới ưu đãi khách du lịch tự túc

Hiện được thí điểm tại Busan, thẻ K-Tour Pass là sáng kiến của ngành du lịch Hàn Quốc hướng tới dòng khách đi du lịch tự túc. Một khảo sát tại Hàn Quốc cho thấy, hơn ba phần tư du khách nước ngoài đến thăm thủ đô Seoul, trong khi chỉ khoảng 16% đến Busan. Bằng cách tích hợp các ưu đãi, giảm giá vé đi lại, vé vào cửa trong thẻ K-Tour Pass, ngành du lịch Hàn Quốc kỳ vọng phân tán lượng khách du lịch ra khỏi Seoul và khuyến khích họ khám phá các thành phố khác.

Thành phố Busan là điểm đến thu hút khách du lịch tại Hàn Quốc.

Có giá từ 15.000 won (khoảng 280.000 đồng), K-Tour Pass gồm loại thẻ một chiều (giảm giá tới 40% cho các phương tiện giao thông liên tỉnh và tàu tốc hành đi Busan), hoặc loại thẻ dài ngày tích hợp với các loại vé tàu Korail từ 2 - 5 ngày. Ngoài tiết kiệm chi phí đi lại, người sở hữu thẻ còn được vào cửa miễn phí tại 1 trong 35 điểm tham quan có thu phí ở Busan, cũng như được hưởng ưu đãi độc quyền tại 50 đối tác, gồm các quán cà phê, điểm trải nghiệm, tour tham quan.

Thẻ K-Tour Pass được bán thông qua các đại lý du lịch trực tuyến thông dụng. Du khách có thể sử dụng mã vạch điện tử trên điện thoại thông minh; hoặc chọn thẻ vật lý được phát hành tại các ki-ốt ở một số sân bay như Incheon, Gimpo và Gimhae, cũng như các ga tàu lớn ở Seoul và Busan. Thẻ vật lý hoạt động tương tự một thẻ giao thông, cho phép du khách có thể nạp tiền đi tàu điện ngầm và xe buýt địa phương, và cũng có thể dùng như thẻ ghi nợ cho các giao dịch mua sắm hàng ngày.

Trước xu hướng du lịch tự túc ngày càng phát triển, chương trình thí điểm K-Tour Pass tại Busan được kỳ vọng giúp du khách nước ngoài khám phá các vùng miền đa dạng của Hàn Quốc, theo một cách thuận tiện và giảm bớt gánh nặng chi phí. K-Tour Pass sẽ tiếp tục được hoàn thiện dịch vụ dựa trên dữ liệu người dùng và mở rộng phạm vi áp dụng thẻ đến 5 khu vực du lịch trọng điểm quanh các sân bay địa phương vào năm 2027.