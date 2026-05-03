Lâm Đồng đạt doanh thu 1.420 tỷ đồng dịp nghỉ lễ

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng, trong 4 ngày nghỉ (30/4 – 3/5), toàn tỉnh ước đón khoảng 620.000 lượt khách, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2025; trong đó khách quốc tế khoảng 21.000 lượt. Tổng doanh thu đạt khoảng 1.420 tỷ đồng.

Lượng khách tăng mạnh ngay từ đầu kỳ nghỉ, nhiều khu, điểm du lịch và cơ sở lưu trú hoạt động hết công suất. Công suất phòng bình quân đạt 70 – 80%, riêng khối khách sạn 3 – 5 sao đạt 85 – 96%, có thời điểm kín phòng.

Du khách sử dụng dịch vụ cáp treo, ngắm cảnh đồi thông, thiên nhiên hùng vĩ tại Đà Lạt.

Du khách tham quan tại Khu du lịch Thung lũng Tình yêu.

Ở khu vực ven biển phía Đông của tỉnh Lâm Đồng cũng thu hút đông du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Trước đó, tỉnh triển khai chuỗi hoạt động “Chào Mùa du lịch Hè năm 2026” cùng nhiều chương trình ưu đãi, kích cầu; dịp Giỗ Tổ Hùng Vương cũng đón khoảng 350.000 lượt khách, doanh thu 768 tỷ đồng, tạo đà cho cao điểm lễ.

Các địa phương, doanh nghiệp du lịch chủ động nâng cấp dịch vụ, đa dạng sản phẩm; công tác đảm bảo an ninh, môi trường, niêm yết giá được thực hiện đồng bộ, giá cả ổn định.

Qua đó, tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch Lâm Đồng, hướng tới phát triển bền vững và nâng cao chất lượng dịch vụ.